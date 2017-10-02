台积电董事长张忠谋宣布明年6月退休 分析师看法不一

路透台北10月2日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电(2330.TW)(TSM.N)董事长张忠谋周一宣布将于2018年6月退休。市场人士对短期台积电股价走势看法不一，正向者认为未来展望稳健，不致引发外资抛售卖压。但也有人认为短线动荡难免。

惟张忠谋在记者会中强调，外资不会抛售股票。未来将会裸退，不会在台积电担任工作。双首长平行领导将接续，由刘德音接任董事长，并将是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家担任总裁，在策略和战略上领导和经营公司，且向董事会报告。

〞大家不免会回忆起上次退休时台积电的惨况，希望明天不要太激烈，他们应该有先和外资沟通过吧？〞兆丰投顾协理黄国伟说。

另一不愿具名的资产管理业者也忧心，外资持有台积电股票达八成，且目前股价处在高位，只要有一小部分信心动摇，就会造成明显修正。

不过瀚亚投信副投资长刘兴唐认为，看好这次台积电的交棒，由于双首长经验丰富，再加上公司在半导体产业有绝对的领先优势，未来五年料靠着人工智慧与超级电脑高效运算等新兴产业维持趋动力。纵然董事长张忠谋退休，相信台积电的营运仍会相当稳健。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也指出，台积电在过去几年就规画了接班计划，并对外界说明，由于不是突然之举，影响性应该还好。过去台积电也是集体领导，再由张忠谋定夺，未来应该也是一样。

〞让年轻人接棒本就应该，张忠谋毕竟已经八十几岁了。 〞他说。

有〞半导体教父〞之称的台积电事长张忠谋，今年86岁，1952年毕业于美国麻省理工学院硕士，后在美国德州仪器任职至全球副总裁。

**不担心客户转单**

张忠谋在记者会中称，目前市场竞争仍然激烈，但不会担心客户转单的问题。

〞过去三十年没有一刻是万里无云的时刻，现在也不是。〞他说。

张忠谋并预估，今年台积电营收以美元计成长接近10%，未来数年料将成长5-10%。

台积电在稍早发布的新闻稿中指出，所有现任董事除张忠谋外，均已同意被提名并于股东会选举后续任下届董事，并同意支持自下届起之上述双首长平行领导。

台积电股价今日收高1.85%报220.5台币，表现优于台湾加权指数.TWII的0.78%涨幅。

1985年张忠谋应邀赴台担任工业技术研究院院长，1986年飞利浦与工研院合资成立的台湾积体电路制造股份有限公司，张忠谋担任董事长。张曾获评为全球最有影响力的26位总经理之一、全球10位最具影响力领袖。

张忠谋原在2005年卸任退休，不料随后遇上2008年雷曼风暴造成全球经济大衰退，经老员工央求复出，于2009年布回任台积电执行长，2013年则交棒台积电执行长，仅担任台积电董事长。(完)