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#中国财经
2017年10月10日 / 凌晨2点57分 / 8 天前

在线民宿平台途家网完成3亿美元融资 携程等领投

1 分钟阅读

路透上海10月10日 - 中国最大分享民宿企业--途家网联合创始人兼CEO罗军周二宣布，途家网在2017年完成线上、线下拆分以后，其线上平台顺利完成3亿美元的E轮融资，估值超过15亿美元，国内最大在线旅游企业携程(CTRP.O)和全明星投资基金领投。

公司新闻稿称，华兴资本为本轮融资的独家财务顾问，华兴资本旗下华兴新经济基金、Glade Brook Capital资本、高街资本亦参与本轮融资。

携程此前已参与了途家的多轮融资，由前摩根斯坦利(亚洲)互联网和高新科技团队组成的全明星投资基金在投资途家网D轮融资后，亦参与本轮融资。在本轮新投资人中，Glade Brook也是优步（Uber）和爱彼迎（Airbnb）的投资人；高街资本是滴滴出行的投资人。

携程联合创始人、执行董事会主席梁建章表示：“随着人们消费观念的改变，以及短租民宿这一类非标住宿产品的不断升级，国内住宿分享市场也会像Airbnb那样取得快速稳健的增长，在不久的将来成为旅游住宿的主流产品。”

途家上线于2011年12月，目前已覆盖国内345个目的地，海外1,037个目的地，在线房源超过65万套。流量方面，除本身的途家网以外，整合了携程民宿、去哪儿民宿和蚂蚁短租四个国内主流民宿预订平台。

在去年并购携程去哪儿公寓民宿业务后，途家进行了组织架构调整，成立平台运营公司、线下运营公司和途家控股管理机构。这一次的融资是途家线上线下业务拆分后的首轮独立融资。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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