港报财经评论：车股振奋，比亚迪开Turbo--经济日报9月21日

车股振奋，比亚迪开Turbo/ 林瑞芬

美国联储局的议息结果，亚洲区时间今早应已有分晓，左右今早港股表现。

恒指昨收报28127点，升76点或0.3%；国指收报11173点，升47点或0.4%，大市成交额970亿元。

看美股三大指数于周二晚造好，反映市场对联储局之决定已预早消化，未来就要看今年12月会否仍有加息的机会。今年初以来，市场对联储局的加息预期有所降温，令美元疲弱，资金多少有所外流往新兴市场炒作，港股也是其中的受惠者，后市而言，美元走势也是值得重点关注，以判断港股大市变化之可能路向。观乎美滙指数，目前仍低企于50天綫之下，呈弱势，这对新兴市场有利。

回说港股，大市未算牛气冲天，近数月都是几个股类受热捧，如内房、内险、汽车股等五只手指数得晒，三、四綫股无镬气！距全民持股也有一段距离，恒指缓涨之势何时了，目前还说不定。不过，参考恒指一浪高于一浪走势发展，值得注意的是，自8月采取小步舞，8月28日高见28071，上破8月8日高位27867为204点，再到8月30日高见28127，破8月28日高位只56点，到9月18日（本周一）高见28160，破8月30日高位收窄至33点，一个高点较一个高点的动力为小。短期而言，就要观察，未来升势需要以抛物綫式抽高方才完美，不然，缓涨筑顶之势的自然定律是存在慢升急插的可能性。技术上，恒指后市审慎观察清楚28000以至短期上升轨近27600支持力的重要性，如能守稳，料上探2015年高位28588目标渐近。

比亚迪（01211）在本月中开始发力，昨仍在加速向上，收报68.9元，大升12.7%，单日成交额27.4亿元。对这只股神巴菲特过往的爱股，有历练的股民当然不会感到陌生。比亚迪2009年股价曾炒高至88.4元，现价无疑仍有一段距离，不过，未来提速回探高位的可能性提升。八年时间过去，新汽车制造技术能力成熟，比亚迪规模生产效益提升，加上日趋有利的国策支持，股价重回接近2009年高位的日子将渐近。首先，参考周綫图，比亚迪刚突破复式头肩底，量度升幅目标而言，反覆上升约至85元。

至于基本面，参考摩根大通最新报告分析，看好比亚迪汽车销量业务将有机会重复吉利（00175）于2015至2017年之间的模式，在聘请Audi的前设计总监，首架「宋MAX」将于9月底推出，预计新车推出后，数月内定单数量累计可达1万部，新设计师还会推更多新款，销情将令投资者再重新检阅比亚迪的长期价值。另外，于今年第四季至2019年，比亚迪将展开新一轮产品款式更新周期，相信于2019年的销量可较今年倍增，对2017及2018年度每股盈利预测分别为1.62元及2.86元，2018年度按年增长76.6%，故摩根大通把比亚迪目标价调升至100元，投资评级为「增持」。

比亚迪被热捧，同类股昨日都有动力抽升，如华晨中国（01114）顺势再破顶，收报23.5元，升3.8%；吉利亦破顶，收报24元，升5.7%。上周四指华晨及正通汽车（01728）破顶后进入估顶游戏，向上摸高位，设止赚较实际，正通昨又破顶，收报9.4元，大升11.2%。

笔者周前曾指出，绩优蓝筹股随时都存在整固后再开车的机会，中银香港（02388）股价昨升2%，收报38.8元，升幅胜恒指，似有短期谋向上突破之动力，值得留意。技术上，中银月初以来稳守50天綫，不退则进。最新高盛就提出把中银的投资评级调升至「买入」，目标价由38.2元调高至45.6元，原因建基于预期大型银行股的净息差收入可望提升。

月内，花旗亦把中银目标价由37元调升至44元，基本上，与月前市场其他同业券商看齐，如摩根大通看44.8元、美银美林看44.5元、摩根士丹利看50元则最牛。较早前已分析过中银上半年度业绩，不再重复，跟进技术走势，该股若升穿40元且守稳其上，视为延伸升浪的重要讯号，中期升浪延伸，顺势挑战目标44至45元为参考，以38元止蚀。（完）

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