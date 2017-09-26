土耳其威胁切断伊拉克库尔德输油管道

路透土耳其哈布尔9月25日 - 土耳其总统埃尔多安周一威胁切断伊拉克北部原油向外输送管道，给举行独立公投的库尔德(库德)自治地区施加更大压力。

在埃尔多安发出上述威胁之前，土耳其总理耶尔德勒姆表示土耳其可能会在边境地带与空中对库尔德地区政府采取惩罚性措施，土耳其也不会承认公投结果。

公投已于周一开始，尽管遭到伊拉克中央政府、邻国土耳其和伊朗强烈反对，而且西方国家警告称公投可能会使中东更加动荡。土耳其和伊朗都有相当多的库尔德人。

埃尔多安表示，“分裂主义”公投是不可接受的，土耳其要在经济、贸易和安全方面采取对策。与伊拉克北部接壤的土耳其东南部一直存在库尔德叛乱问题。

他没有说土耳其是否已决定切断石油管道。每天有数以十万桶计来自伊拉克北部的原油流经土耳其境内的这条管道。但他的意思十分明确：这个选项已经摆在桌面上。

“关闭之后，试看伊拉克北部地区政府通过什么通道来输送石油、把石油卖到哪里，”他在演讲中表示。“开关在我们手里。我们只要一关就行了。”

土耳其军方发布声明称，伊拉克士兵周一晚间抵达土耳其，参加东南部哈布尔附近的边境军事演习。伊拉克国防部表示，两国军队已在边境地区开始了“重要军事演习”。(完)