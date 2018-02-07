（更正）台湾东部花莲大地震已造成六人死亡 失联降至约60人

（更正：台湾中央灾害应变中心将死亡人数由“七人”更正为“六人”。）

路透台北2月7日 - 台湾周三近凌晨在东部花莲发生芮氏规模6.0地震。最新报告显示，此造成四栋建筑物倒塌，至少六人死亡，254人受伤。花莲县长则在午后表示，目前失联人数降至约60人。

花莲县长、现场救灾指挥官傅堒萁本地时间下午3:00左右向行政院长赖清德报告时表示，目前救灾工作已救出二、三百人，失联人数也从140余人降到约60人。由于最严重的当地建筑云门，是一至五楼倒塌，也是救援工作最困难的地方。

〞搜救到现在已经救出200多位，失联的人数也从140，降到将近60位失联，〞傅堒萁表示。

〞我们持续抢救，和时间赛跑。〞他表示。

根据救灾中心一位不愿具名的官员说，云门翠堤大楼中午也救出了大楼管理委员会主委，再度请他清查可能失联的人数。她估计目前失联人数介于60-80人。

行政院长赖清德稍早表示，震灾最重要的工作，依阶段不同有不同重点，一阶段是救灾，另外也要有医疗和收容中心；二是要不断盘点更新待援民众情况，一直到确认没有新增的待援人员。

他也表示，第二阶段是避免灾害的扩大，如查核电力等，三是安全查核，比如道路桥梁的安全查核，都有助避免二次的伤害。

赖清德也说，行政院针对后续震灾重建建立小组，指派召集人国发会主委陈美伶，进行地震后的震灾重建工作。行政院也会就震灾先拨三亿台币，给花莲县政府解决运用。

至于日后的重建工作，会由专案小组召集各部会解决，仍须各部会一起配合。

花莲县政府已宣布周三停班停课。

赖清德周三已二度赴花莲视察灾害损伤情况，总统蔡英文亦在上午赴花莲视察。

原本因地震中断的台9线苏花公路，周三上午03:55全线抢通。

台湾中央气象局表示，周二晚间11时50分在东部的花莲县近海发生芮氏规模6.0地震。该地震深仅10公里。台北市最大震度三级。花莲县花莲市震度最大达到七级。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)