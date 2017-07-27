鸿海宣布投资100亿美元在美国威斯康星州建一座显示屏工厂

路透7月26日 - 台湾电子厂商鸿海(2317.TW)周三宣布，将投资100亿美元在美国威斯康星州建造一座生产液晶显示屏(LCD)面板屏幕的工厂。

鸿海是苹果(AAPL.O)旗下iPhones手机的主要供应商。该公司上月表示，计划在美国的一间显示器工厂投资逾100亿美元。

美国七个州都在竞争鸿海的新投资。

鸿海发表声明称，未来四年将投资100亿美元建造一座工厂，“为该州创造3,000个工作岗位，未来可能增至1.3万个工作岗位。这表明鸿海未来几年将开始对美国制造业进行一系列投资”。

威斯康星州州长沃克(Scott Walker)在白宫的一个活动上表示，该州周四将就该项投资给予30亿美元的激励并签署谅解备忘录。

“这对于美国是美好的一天，”沃克表示，并称该工厂是威斯康星州历史上最大的经济开发项目。

白宫幕僚长普理伯斯(Reince Priebus)对威斯康星州的一家电视台表示，特朗普4月时曾乘坐专用直升机“海军陆战队一号”飞过基诺沙市上空，并看到了以前曾是克莱斯勒一家工厂的那个地点。

普理伯斯回忆道，当鸿海高管与特朗普在白宫总统办公室会面时，“总统说，我知道有一个好地方你们应该去--基诺沙的那个地方。”

特朗普呼吁企业在美国生产更多产品和开设更多工厂。他在去年11月当选总统后，宣告了几项国内外制造商在美国投资计划，继续推进其促进美国就业的竞选主张。其中有几项还试图把以前宣布过的投资项目算在自己头上。

鸿海宣布过的投资并非都带来了新的就业岗位。

2013年，鸿海表示将于宾州投资3,000万美元设立新厂并聘雇500名工人。但据当地媒体报导，这座工厂从未完工。鸿海在宾州有另一个小企业。

威斯康星州民主党参议员Jennifer Shilling问道，是否存在“对10-30亿美元企业福利配套措施的立法需求...关键在于这家公司过去有雷声大雨点小的纪录。”

鸿海旗下企业夏普(6753.T)社长戴正吴6月表示，正在对美国六个州进行评估，以从中选取建造一座显示屏工厂的可能地点。

根据美国劳工统计局，去年11月以来，美国制造业增加了7万个就业岗位，至将近1,240万个，但过去两个月工厂就业岗位并未出现净增长。

特朗普周二对华尔街日报表示，苹果执行长库克(Tim Cook)承诺将在美国建设三家大型制造工厂。苹果不予置评。(完)