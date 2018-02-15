专栏节选：老人与狗的资本游戏--今周刊「老谢开讲」

- 在各项经济数据都十分亮眼的情况下，今年二月二日，美股开始激烈地下跌，在二月九日当周，美国六大指数跌幅都逾五％以上。跌幅向外扩散，台股单周下挫六．七八％，OTC指数也惨跌七．二％，香港恒生指数更是重挫九．四九％，香港国企股一周大跌一二．○九％，沪深三○○指数跌一○．○九％，比较成熟的日本日经指数也跌八．一三％，堪称一次可怕的杀戮。

统计这一波全球股灾，美股六大指数跌幅都超过一成以上，最大原因是，涨幅太大的调整。过去九年多，道琼指数涨到二六六一六．七一点，大涨了三一一．三九％，这是可观的大涨幅。

**川普当选后大涨，造成年线乖离过大**

细看道琼指数的涨势格局会发现，美股在川普当选总统之前，走势是温和的，从六四六九．九五点起涨，即使是到二○一六年元月，道琼最低点仍然只有一五四五○．五六点，关键在川普当选后的十五个月，只有三月出现一四九．○二点的下跌，其余都是涨势。

道琼指数到元月二十六日涨到二六六一六．七一点，此时年线才走到二二二六四．四一点，股价与年线的乖离拉得太大，才是美股这次在没有意外利空下，出现大回档的主因，也印证了德国投资大师科斯托兰尼（Andre Kostolany）的「老人与狗」理论，他说经济和股市的关系就像主人与狗，狗永远跑在主人前面，但离开主人有一段距离的时候，又会跑回来找牠的主人。

根据理论，套用在股市技术分析中，老人就是慢慢往上攀升的年线，狗就是股价，当股价越涨越急，离年线越来越远，产生的乖离越来越大时，股市通常会触发一次重大回档，让股价慢慢靠拢年线，这是「老人与狗」理论的真谛。

科斯托兰尼是德国最负盛名的投资大师，他的著作《一个投机者的告白》，在台湾发行了好几版，成了畅销书。他从十几岁开始接触股票，有生之年都在与各式股票、债券、货币、期货等商品打交道，他一直以投机者自居，并引以为傲，认为投资是一门艺术，而不是科学，固执的投资者须具备四个要素，金钱、想法、耐心，还有运气。他的人生座右铭是：「凡是证券交易所人尽皆知的事，不会令我激动。」

科斯托兰尼一生致力投资，直到生命最后一刻，活了九十四岁，成了欧洲大投资家的典范，而他的「老人与狗」比喻，也不停地在股市上演。

台股在一七年从九二五三．五点大涨到一○六四二．八六点，加权指数大涨一三八九．三六点，涨幅达一五％，但股价翻了数倍的个股比比皆是。

首先是康控-KY，康控在一六年最后一个交易日收盘价是六十三．七元，到了一七年十二月四日大涨到六二四元，股价大涨近九倍。康控涨到六二四元时，年线还在一七五．六元，这是去年股价与年线乖离最显着的一家公司，后来入股的大股东美律开始大规模调节持股，康控的股价跌到二三六元，此时年线上升到二二七．四元。

这段走势完全符合「老人与狗」理论，康控的年线是主人，股价是狗，小狗跑得太快，离主人太远，最后仍会跑回主人身边；也就是离年线很大的个股，最后还是会回向年线附近，而这是基本面好的个股。若是基本面转差，触及年线后，还会继续往年线以下掉，最具代表性的是东典与统新。

去年一○○G的资料中心题材炽热，光通讯产业红透半边天，两档生产光通讯主动元件及被动元件使用的薄膜滤光片个股，成为市场追逐的标的。

过去股价一直徘徊在二十至三十元的统新，一七年起飙涨，在一六年最后一个交易日是五十九元，到了最高点居然飙到二三三元，股价的起涨点是三十五元，涨到二三三元，大涨六．六五倍，是难得一见的大涨幅。

**涨价缺货题材，被市场炒过热**

而统新涨到二三三元的那一刻，统新的年线仍在八十三．八八元，乖离太大，加上统新公告单月营收及季报表现都不理想，于是股价开始下挫，去年八月三十日大跌十一元，跌幅一○％，这一次要命的长黑回档也宣告统新大势已去，从此股价一路跌到五十五．五元，去年八月三十日，统新以每股八十元办理现金增资，现在连溢价增资的防线也守不住。

最大原因是市场把产品缺货涨价的题材吹太大，统新去年全年营收只有五．五六亿元，只比前一年度成长五．六％，完全没有大成长的气势，更可怕的是，市场炒热统新股价，统新的季报获利还逐季下滑，一六年第四季EPS（每股税后纯益）一．四六元，去年第一季○．九四元，第二季○．八元，到第三季只剩下○．二五元；而且，从经营绩效来看，统新的毛利率从五八．一七％降到三○．二％，营益率从三三．七五％降至五．○四％，统新在股东会上宣示，去年有两台镀膜机台到位，光通讯产能满载，但经过去一年的检验，证明完全不是那么一回事，最后统新的股价不但回到主人身边，而且还往后跑。

统新的股价涨到二三三元，原来是与年线乖离太大，现在年线在一二八元，股价却杀到五十五．五元，又形成负乖离太大，未来能不能回到年线，要看基本面改善力道多大？

生产主被动元件滤光片的东典，去年初也是市场注目焦点，东典在兴柜挂牌，是东硷的子公司，一六年上兴柜股价只有四十四．九元，后来在光通讯狂热中，东典股价一鼓作气炒上三二一元，年线仍在一○九元附近，上半年营收二．五五亿元，比前一年度同期成长七四．四％，但下半年营收只有一．九六三亿元，去年第四季单月营收降到二千多万元，于是股价快速崩跌而下。

跟统新一样，东典的股价在去年八月二十九日拉出一记长黑，单日暴跌一四．二五％，从此股价一落千丈，快速滑落到八十五．七五元，现在东典股价一○○．七元，年线在一八八．五四元，形成一个显着负乖离，又是一个「老人与狗」的个案。

**3D感测加持不够，第二季陷谷底**

股价的炒作，容易形成泡沫与浪花，主因都是市场太过夸大题材，把股价炒得太高，统新与东典是经典之作，与指纹辨识题材有关的精材与神盾，也有异曲同工之妙。精材是台积电持股四○．九％的子公司，有了台积电加持，给市场极大想像空间。

精材原来以高阶晶圆封测为主，后来加入指纹辨识业务，去年又有3D感测题材加持，引来市场炒作狂热。一六年，精材股价只有二十四．一元，没想到去年十二月一日，股价炒高到一○六．五元。精材炒到这个价位，年线反而在五十一．六元上下，而精材公布前三季税后亏损仍达八．○九亿元，EPS是负二．九九元，当市场卖力炒作之际，公司董事长还出面表示：「我们公司没有市场想像的那么美好！」

即使精材去年第四季终于转盈，营业利益九三○○万元，但公司召开法说会表示，今年首季业绩不佳，第二季才会是谷底，市场寄以厚望的十二寸厂今年难转盈，等于又重重泼了市场一盆冷水，二月九日，精材股价跳空跌停，一口气杀破年线，未来恐怕会有一段漫长的调整之路。

比起精材，神盾是三星加持的指纹辨识晶片厂，在一五年之前，神盾业绩连续亏损五年以上，最惨的时候，每股净值掉到剩下四．四五元；到了一六年，神盾开始转亏为盈，股价也在市场看好中，从一一六元狂拉到二九九元。其后因为年线仍在一九五元，神盾业绩仍在成长，但股价却杀到一六二．五元；后来指纹辨识市占率拉高到六成，股价又冲到三三四元，此时神盾又拉过年线。

其实神盾去年前三季EPS六．二元，以去年第四季营收仍较第三季衰退的情况来判断，神盾去年的EPS在八元左右，股价涨到三三四元，本益比高达四十倍，最近股价又跌至一五○．五元，神盾案例最具「老人与狗」的示范效果。年线稳稳地走着，但股价一下子穿越年线大涨，一下子又跌破年线下挫，这回年线正式下弯，对神盾股价的修正与调整，恐怕是很不利的讯号。

这种「老人与狗」的效应，最容易出现在市场上憧憬强烈的产业及个股。例如，去年第三季镜头产业大热，大家意识到AI（人工智慧）必须高度采用光学镜头，于是去年八月大立光股价冲到六○七五元，玉晶光涨到五九六元，亚光一鼓作气涨到一四三元，先进光涨到八十七．四元，联一光涨到六十六．八元，今国光到六十一．二元，扬明光到八十六．七元，这些光学股飙升让市场充满期待。

**率先跌破年线支撑，挑战天价难度高**

但股价涨得太凶太急，基本面跟不上，加上技术面乖离实在太大，例如，扬明光涨到八十六．七元，年线还在三十五．三元，而扬明光去年前三季仍亏损，一直到去年第四季才勉强出现损益两平，于是股价又快速修正到四十六．二元。如果以年线来判断多空，守在年线上的光学股可能是下一波光学股的黑马，那么，扬明光、佳凌似乎较具胜算。而离年线愈远的个股，未来可能越坎坷，例如，先进光与大立光诉讼败诉，股价从八十七．四元急杀到三十二．一元，先进光的年线在五十八．七二元，现在各条均线盖顶而下，看来大势已去。

而一直盘踞股王宝座的大立光，股价从六○七五元杀到三四二○元，也有高度示范效果。大立光在去年十二月一日率先跌破年线支撑，台湾获利最好的公司率先遁入空头市场，是很不好的讯号，现在大立光年线仍在五○○○元左右，股价却跌到最低三四二○元，形成很大的负乖离，也预告一八年大立光股价可能很坎坷。

若以去年大立光EPS大约一九七元来计算，如果今年EPS大约在二○○元上下，那么股价区间在三○○○至四○○○元之间应属相对合理；但若是EPS掉到一五○元上下，股价区间可能落在二○○○至三○○○元之间，若想再拚天价，EPS必须在二五○元以上，恐怕是高难度挑战。

去年的电池狂热，也一度让美琪玛从三十九元狂涨到一五四．五元，康普也从五十一元拉升到一四八．五元，但都出现与年线太大乖离的现象，像美琪玛狂拉到一五四．五元，年线只有四十三．三八元，但去年前三季EPS只有二．二四元，股价跑太快，基本面跟不上，仍然会使股价大幅拉回。

以上是去年几档著名的「狗跑得比主人快，最后股价出现大回档」的个案，在投资市场，个股经常会出现超涨与超跌；但股价不管怎么涨，一定要密切注意年线的位置。年线代表过去一年市场介入这档个股平均的成本，当股价远离年线，风险也逐步加大，最后股价拉太急，离基本面太远，仍然会修正回到年线附近，基本面好的个股在年线附近盘整，基本面不佳、炒过头的，还会遁入年线以下，投资人遇到这样的公司，可能损失惨重。

好好体会一下「老人与狗」的资本市场游戏，这也是投资人趋吉避凶，必修的一堂课。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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