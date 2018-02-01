专栏节选：中国股市大船入港？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自2月1日出版的当期「老谢开讲」专栏)

闷了一整年的中国深沪股市，进入二○一八年逐渐苏醒，在香港挂牌的腾讯，元月尚未结束已创下一六．一六％的惊人涨幅，大涨了六十五．六港币，也带领香港恒生指数大涨逾一○％，在美国挂牌的阿里巴巴也涨到二○五．二三美元，今年以来的涨幅更高达一七．七％。

阿里与腾讯就像是中国两只翅膀般，成了带领经济的双箭头，包括先前我们提及的盛宝银行（Saxo Bank）在内的投资银行都预测，未来市值会突破一兆美元的企业不是苹果，而是阿里巴巴与腾讯。因为这两家新经济公司有中国十三亿人口的大市场作后盾。

以腾讯为例，腾讯在○四年六月十六日在香港挂牌迄今，短短十三年，腾讯已成为香港最大市值企业，以元月二十九日腾讯收盘价四七一．六港币来算，腾讯的市值是四．四兆港币，换算成美元是五七五六亿元，拿到全球来评比，目前居冠的仍是苹果的八六二三亿美元，居次的是Alphabet（谷歌母公司），第三是微软，第四名是日正当中的亚马逊，第五名就是腾讯，已正式超越脸书的五四○四亿美元，腾讯挟人多势众的网民，再加上集团如八爪鱼不断分化，从众安保险、阅文、易鑫集团等子公司分拆上市，腾讯压倒始终进入不了中国的脸书，可说顺理成章。

而下一个焦点可能是股价一度跌到七十二．五美元的阿里巴巴，去年一年阿里创下一一九％的惊人大涨幅，今年元月又大涨一七．七％，股价最高来到二○五．三三美元，市值达五二五六亿美元，直逼波克夏A股的五三○五亿美元，已是全球第八大企业，也是全球市值挺进五千亿美元的八强之一，阿里巴巴在电子商务步步进逼，下一场戏码可能是阿里巴巴与亚马逊的较劲。

**腾讯＋阿里巴巴市值威，吸国际巨资赴中淘金**

美国由Facebook（脸书）、Apple（苹果）、Amazon（亚马逊）、Microsoft（微软）及Alphabet（Google母公司）组成的FAAMG五家超级企业，现在要再加上腾讯及阿里巴巴，变成FAAMG＋2，有了腾讯与阿里巴巴引路，众多投资机构一八年会更加积极在中国寻找投资机会，中国市场会是一八年国际巨资淘金新乐园？

去年一年美国股市光芒万丈，道琼指数大涨二五．○八％，S&P五百也涨一九．四％，那斯达克涨二八．二％，费城半导体指数大涨三八．二％，而中国股市涨幅相对落后，去年深圳A股下跌三．五％，成为全球罕见下跌的市场；有大型金融股支撑的上证则上涨六．五％，外国人才能买的B股，上海B股去年几乎没有涨跌，深圳B股上涨三．一％，相较于有腾讯加持的香港股市去年大涨三六％，系出同门的深沪股市涨幅相对落后。

深沪A、B股在一七年涨幅落后，一大原因是一五年中国股市大泡沫吹破了，当时上证指数大涨到五一七六点，当天股市价量齐扬，上证爆出一．○六兆元人民币的超级巨量，当天深市也创下三一五六．九六点的高价，成交量也达九三○○．三一亿元人民币，两市相加成交量达两兆人民币，深沪股市创下超级天量，不久传出一位长沙股民跳楼身亡，证监会进场清查违规交易，两市崩跌，从此中国股市进入两年多的休养生息，一七年是黯淡无光的一年，可以想见。

但今年元月尚未结束，上海A股拉出六．五四％的大涨幅，已超过去年全年，而深圳A股今年涨一．○七％，也比去年全年下跌三．五％好得多，而深圳B股元月也超过去年全年涨幅，上海B股元月涨一．六％，也强过去年的零涨幅，从这个现象来看，正当全球股市居高思危，像道琼工业指数从○八年迄今大涨三○九％，费半指数更大涨七三一％，亚洲的印尼上涨逾五倍，印度涨近四倍，菲律宾超过四倍。

**GDP＋进出口均成长，中国经济下调后首见**

相对来看，中国股市表现相对落后，在滚滚资金大潮下，一八年国际巨资很可能相中中国股市的新投资机会。

从基本面看，中国是全球第二大经济体，每年国内生产毛额（GDP）仍保有六．五％以上的成长，在香港召开的亚洲金融论坛上，众多投资机构看好中国股市今年的表现，有五五％投资机构认为中国会是亚洲今年回报率最好的市场。

汇丰控股CEO欧智华认为全球股市基期已高，今年恐怕出现震荡，中国增长高于全球，可望有较大抗跌力道。中投总经理屠光绍认为中国增长转向中高速，过去主要在基建及传统行业，未来在新经济带动下，中国可以找到更多投资科技股的机会。

一七年中国交出六．九％GDP成长，这是中国经济下调七年来首度见到的成长，中国国务院总理李克强称中国经济已由高速增长，转为高质量增长。中国进出口也有较大增幅，去年出口十五．三兆人民币，较一六年成长一○．八％，进口十二．四兆人民币，成长一八．七％，顺差二．八七兆人民币，约四二二五亿美元，都是近几年好成绩。

另外，一度跌破三兆美元的外汇存底止跌回升，如今又到三．一九兆美元，这显示中共中央过去一年控管外逃资金见效，也让人民币从六．九六回升到六．三一一．又创下一年多新高，人民币由贬回升，也在中国加入MSCI的号召下，让进入中国的资金前仆后继。

过去一年中国大市值企业股价显着上涨，从总市值来看，A股前十大企业，去年一年市值显着增加，最具代表性的是市值最大的银行股，目前中国工商银行市值二．六兆（人民币，以下同）居首，建设银行二．四兆居次，农业银行一．四兆排行第四，中国银行市值一．三兆，居第六，过去中国四大银行股性牛皮，但一七年起，醒目资金进场买进权值股，像工商银行从四．三五涨到七．六九元，涨幅近五成，建设银行A股从五．二九涨到九．八八元，涨了八三％，农业银行也从三．○九涨到四．六八元，中国银行从三．三九涨到四．七九元，涨幅都将近五成。从股市泡沫后，四大银行蛰伏两年、动也不动，这一年来总算大鸡晚啼，股价翻扬五成以上，也带动深沪股市摆脱谷底回升。

目前中国前十大A股，除了四大银行的中国工商、建行居前两名，中国农业银行第四，中国银行第六，而招商银行股价从十三．六拉升到三十五．三五元，市值达八四四一．一亿，也抢下第十名，也就是前十大A股，银行占有五席，还有两席是寿险公司。

这些年中国平安比中国人寿更有力道，在深沪股市泡沫爆破后，中国平安股价一度跌到二十四．六五元，这回一口气涨到八十一．二八元，市值高达一．三兆，超过中国人寿的八八○七亿，中国人寿在一五年底股价跌到十九．○三元，去年最高涨到三十五．三八元，现在约三十元左右，市值远远落在平安之后，今年平安培养出另一只生蛋金鸡是陆金所。一一年九月成立的中国本土FinTech企业——陆金所，目前财富管理部位约一．六兆，这次将在香港IPO（首次公开募股），初步估值约四六八○亿港币，大约六百亿美元，中国平安会是最大赢家。

除了五档银行股、两档寿险股，剩下来是两档传统产业股，一个是市值一．七兆的中国石油及八九三五亿的中国石化，中石油排第三，中石化排行第九，但中国大市值企业最具话题性的是贵州茅台，金融海啸后，贵州茅台股价一度跌到九十九元，一四年习近平打奢下，茅台股价也跌到一一八．○一元，今年茅台展雄风，股价涨到七九九．○六元，市值一度达一兆，目前贵州茅台市值仍有九二四九亿。

**茅台领涨白酒股，五粮液、洋河上演大惊奇**

茅台在中国不断有话题，像是今年茅台推出戊戌狗年纪念酒，以一六九九人民币发售，市场根本买不到。一四年的马年纪念酒，在网路喊到八一六六六元，连去年一二九九元人售出的鸡年纪念酒都到三九九九九元，买了茅台摆在家里也成了增值标的，这也是茅台股价历久不衰的主因。

茅台拉起白酒股的大行情，在禁奢令中跌到十四．三三元的五粮液，今年涨到九十三．一八元，市值达三一一五．六亿，市值第三的洋河股份从三十六．八元涨到一三九．○二元，泸州老窖从十五．五五元涨到七十五．二六元，市值也有九二二．六亿，山西汾酒从十二．五元涨到六十七元，市值达五六六．四亿元，水井坊从六．四元涨到五十四．八六元，市值也达二二九．三亿，这些白酒股在过去三年都出现好几倍的大涨幅，茅台传奇袭向中国白酒股。

**在美挂牌新锐「京东」，借力腾讯股价直飙**

另一个是在美国挂牌的中国企业，如今也成了醒目资金的猎物，目前这类公司超过一四○家，其中阿里巴巴是中国在美挂牌最大企业，往下如中国移动（CHL）市值二一七○．四亿（美元，下同），中国石油（PTR）一五○三．三亿居第三，中国石化（SNP）一○七四．八六亿第四，第五是中国人寿（LFC）的九六五．五亿，然后是百度（BIDU），百度二十九日在美国收盘二五三．七三美元，市值八八一．○二亿，昔日百度、腾讯、阿里巴巴号称BAT三雄，如今阿里巴巴、腾讯都奔驰到五千亿以上，反而百度停留在一千亿以下，BAT三雄缺了一脚，现在京东可能跟上来。

在美国挂牌的后起之秀京东（JD），背后有腾讯的加持，今年股价发愤图强，二十九日一度冲上五十美元，市值跑到七一一．二亿，已具有超越百度的架式，京东是中国第二的电子商务企业，有了腾讯当后盾，京东的刘强东无后顾之忧，大展雄图，看来今年市值有挑战千亿美元的机会，这也是大家今年投资美股的好标的，京东超越目前第七的中海油（CEO）应不是难事。

中国在美前十大市值企业，后面三席都与网路平台有关，排名第九网易（NTES）目前市值四三一．五七亿，是线上游戏企业，排行第十的是新浪微博（WB），微博是后起之秀，但现在市值二八八．九一亿，比新浪多出两百亿美元以上，在后面直追的还有携程网（CTRP），市值二四六．一六亿，近年很多在美挂牌企业也想回中国上市，像奇虎三六○就率先回到A股挂牌。

除了这些醒目标的外，像中国行业龙头，如安全监控的海康威视，市值已到二九○一亿人民币，在产业已所向无敌，在家电业崛起的格力电器，在董明珠领军下，市值达三三二九．八亿人民币，方洪波领军的美的集团市值，已撑高到三八○六．八亿人民币，这些具全球竞争的中国一线企业，其实未来都是外资进入中国的必备标的，像中国在香港挂牌的瑞声控股、舜宇光学、丘钛企业、吉利汽车、比亚迪都值得留意。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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