我们更需要担心“金德柏格陷阱”--天下杂志

(本文由台湾天下杂志提供，节选自9月27日出版的中研院院士朱云汉专栏)

金德柏格是研究国际经济的权威，他最知名的著作，是对三○年代世界经济大恐慌历史起源之分析。

他认为国际贸易可以增进各国经济福祉，并带动世界经济持续成长。但在缺乏世界政府的条件下，国际经济体系的稳定运行，需要有一个强有力的领导者或领导集团，能够提供国际公共财。

这些公共财包括和平秩序、开放贸易体系、产权保障、自由航行、稳定的汇率或通用交易货币、度量衡与各种交易规则标准化，以及在经济出现巨大周期波动时，适时为世界经济注入购买力以拉抬需求，在金融市场出现恐慌时，及时注入流动性，积极扮演全球信用体系的最终担保人角色。

只有唯一超级大国或紧密团结的少数核心大国，才有能力与意愿提供这些公共财，其他国家必然是选择搭便车。

金德柏格认为，世界经济大恐慌的出现，就是因为当时的国际领导权青黄不接。

英国在一战后元气大伤，已无心也无力提供这些公共财；美国在巴黎和会后转向孤立主义， 毫无意愿接下大英帝国遗留的领导地位真空，世界经济体系乃出现公共财供给严重短缺的问题。最后，国际贸易体系在各国间贸易战逐步升高的趋势下土崩瓦解，一九二九年华尔街股市崩盘，很快就蔓延成全球性金融危机，最后导致希特勒上台。

二战后，美国汲取历史教训，承担起国际公共财供给者的主要责任，为各国经济重建与长达七十年的世界经济稳定成长，奠定基础。

最近，哈佛大学教授奈伊抛出一个有趣的问题。他认为很多国际关系学者在讨论二十一世纪国际秩序时，经常担心中美关系是否会掉入「修昔底德陷阱」，其实我们也应该要问：世界经济是否会掉入「金德柏格陷阱」？

前者是取材于崛起中的雅典与既有强权斯巴达间、最终难免一战的历史教训，担心中国是否会强大到威胁美国，而导致历史悲剧重演。

在目睹川普政府背离美国传统国际领导角色后，奈伊认为更应担心的是，当美国抛弃国际公共财主要提供者角色，中国是否有能力与意愿填补这个真空，否则世界经济将再次出现国际公共财供给严重短缺的危机。(完)

天下杂志最新文章，请点选 (www.cw.com.tw/)

注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

2.以上评论不代表路透立场。