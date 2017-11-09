专栏节选：10大科技公司主导未来世界--今周刊「老谢开讲」

(递(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月9日出版的当期「老谢开讲」专栏))十月二十七日，美国电子商务巨擘亚马逊（Amazon）公布上一季季报，营收四三七．四亿美元，高于市场预期的四二一．九亿美元，EPS达○．五二美元，结果跟不如预期的第二季大相迳庭。亚马逊的EPS○．五二美元，只比上季的○．四美元好一些，但亚马逊斥资三七○亿美元购并全食超市（Whole Foods Market），逐渐发挥效益，第四季预估营收可达五六○亿美元至六○五亿美元之间，获利也会有显着成长，亚马逊股价当天出现惊人的飙涨走势。

**亚马逊股价飙，贝佐斯身价日增104亿美元**

当天亚马逊股价开高走高，收盘大涨一二八．五二美元，涨幅高达十三．二二％，而受到亚马逊大涨激励，那斯达克也大涨一四四．四九点，涨幅达二．二九％，相较于当天标普五○○只小涨○．八一％，道琼指数只小涨○．一四％，科技股可以说是三千宠爱集一身，而且亚马逊还触动科技一轮猛烈的大涨势。把十月二十七日那斯达克一○○涨幅前十大的公司拿出来看，涨幅第一的是生技股爱力根（ALGN）当天大涨十六．二四％，亚马逊排名第二，涨幅第三的赫然是英特尔（Intel），当天股价大涨三．○五美元，涨幅达七．三八％。英特尔这一涨让市值站上二千亿美元大关，随后几天，英特尔市值一度赶上台积电，未来这一阵子，半导体龙头之争势必精采。

涨势第四名的是微软。当天微软大涨五．○五美元，涨幅达六．四一％；再往下看是谷歌（Google），涨了四．八％；然后是生技股的Vertex涨四．四二％；再来是脸书（Facebook）涨了七．二五美元，股价一度跳上一八二．九美元；然后是最近要并高通（Qualcomm）的博通（Broadcom），当天大涨九．一四美元，涨幅是三．七五％；超级巨星苹果当天上涨五．六五美元，涨幅也有三．五八％；大家熟悉的辉达（Nvidia）涨了三．一五％，股价站上二○○美元，这是当天大家熟悉的科技股大涨图像。

这次在APEC前夕，川普展开亚洲行，他被问到对中国国家主席习近平权力攀到最高峰，有什么看法。川普不假思索答称：「不好意思，我也是！」川普最得意的是美国股市大涨，他说「多亏我的功劳」，美国股市才可以一再创新高。在展开亚洲行之前，川普宣布新的联准会（Fed）主席，由鲍威尔（Jerome Powell）雀屏中选，他是川普五位口袋人选之一，他被视为联准会的鸽派，政策方向预料将对股市比较友善。

川普对美股的上涨得意洋洋，更把股价上涨当成政绩。当然股价不可能永无止境地持续大涨，但这些大型科技股的涨势，何处才会是尽头？

以亚马逊为例，在七月二十七日涨到一○八三．三一美元之后，遇到财报表现不佳而回档，最低股价跌到九三一．七五美元，市值差一点就被阿里巴巴追过。这段期间，亚马逊的市值一直输给脸书，但是三个月之后，亚马逊一天大涨一二八．五二美元，就让市值一天增加大约是一家联邦快递。第二天亚马逊股价创下一一二二．七九美元，市值再推进到五四一○亿美元，再次打败脸书，并且坐稳美股市值第四大的宝座。而且，亚马逊的创办人贝佐斯（Jeff Bezos），个人财富一天增加一○四亿美元。

**新经济推波助澜，市值膨胀最大都是科技股**

贝佐斯个人持有亚马逊八四三八万股，亚马逊大涨，他个人财富增加到九三八亿美元。亚马逊这一涨，也把长期蝉联全球首富排行榜榜首的比尔．盖兹（Bill Gates）挤下。今年来微软股价涨幅也很惊人，微软股价最高涨到八十六．二美元，市值推进到六六四九．七九亿美元，但盖兹个人财富八八七亿美元，仍然被贝佐斯比了下来，可见FAAMG这五家大型科技公司市值膨胀惊人，这些巨型科技企业真正进入富可敌国的时代。

从全球资本市场的演进来看，这一次新经济推波助澜，市值膨胀最多的都是大型科技股。这些富可敌国的大型科技公司，未来也将决定资本市场的命运，这其中，主宰未来命运的十大科技公司，从苹果、谷歌、微软、亚马逊、脸书，再到中国的阿里巴巴、腾讯，然后是韩国三星，再来是英特尔以及台湾的台积电（tsmc）。如果把千亿美元左右的科技公司抓进来，那么将合并高通的博通，以及辉达、Netflix，再加上日本的软体银行，或中国的百度，这可能是未来具有举足轻重地位的前十五大科技企业。

以苹果电脑来说，这次iPhone X好事多磨，很多人为它的未来捏了一把冷汗，但是苹果公布二○一七年度最后一季财报，iPhone在淡季中售出四六七○万支，比去年同期成长三％，iPad卖出一○三○万台，也比去年同期成长十一％，营收五二五．七九亿美元，也有一二％成长，而EPS二．○七美元也远高于市场预期。最重要的是连续六季衰退的大中华市场营收九十八亿美元，比去年同期成长十二％，这一季iPhone X热卖可以预期，苹果预估营收可达八四○亿到八七○亿美元之间。

这个美好预期又造成苹果股价大涨，十一月三日苹果写下一七四．二六美元高价，今年来，苹果从一一五．八二美元涨到一七二．五美元，股价大涨四八．九三％，而苹果市值从六千亿美元，然后七千亿、八千亿，如今伸手碰到九千亿美元，市值挑战一兆美元可能不是梦，下一个目标价是一九三．六美元。

**苹果富可敌国，等同全球第16大经济体**

苹果的股价在短短七个交易日就涨了十九美元，市值增加将近一千亿美元，这么快速的市值膨胀实在非常惊人。更可怕的是苹果富可敌国的程度，苹果的九千亿美元市值拿来跟国家比，已超越全球排名第十六大的经济体印尼，印尼的GDP总量是八六一九．三亿美元，苹果现在可以算是排名全世界第十六大的经济体。

而美国的FAAMG五大科技公司，也都跟着苹果不断挑战市值的新里程碑。例如市值第二的谷歌涨到一○四八．三九美元，市值跨过七千亿美元门槛，来到七二九九．九八亿美元，已打败土耳其的七一七八．八亿美元，等于是排行第十八的经济体。再往下看，微软涨到八十六．二美元，市值六六四九．九七亿美元，已与排行十九瑞士的六七○七．九亿美元平起平坐。大约三个月前，微软市值才刚刚超越台湾的GDP五四二六亿美元，如今飞越台湾，直逼瑞士，可以看出微软市值膨胀的可怕程度。

再往下是亚马逊及脸书，亚马逊的五四一○亿美元，脸书的五三一一亿美元，与台湾的经济规模在伯仲之间。接下来是中国的两个新经济巨人，这次阿里巴巴财报再传捷报，营收达人民币五五一．二二亿元，成长六一％，净利人民币一七四．○八亿元，成长一四六％，EPS是人民币八．五七元。

细究阿里巴巴各项业务，电商收入达人民币四六四．六三亿元，年成长六三％；数位媒体及娱乐业务达人民币四十七．九八亿元，年成长三三％；云计算业务为人民币二十九．七五亿元，年成长九九％；其他创新业务为人民币八．八七亿元，年成长二七％。阿里巴巴业绩公告后，股价快速跳升到一九一．二二美元，市值拉升到四八九七．四三亿美元。

**阿里巴巴大爆发，市值超越波克夏**

今年是阿里巴巴大爆发的一年，去年底阿里巴巴股价收盘八十七．六一美元，如今跑到一九一．二二美元，股价今年以来大涨一五三．二％。这是全世界涨幅最惊人的新经济股票，假如阿里巴巴按照这个速度奔驰，以中国的人口优势，恐怕脸书及亚马逊市值会被阿里巴巴追过。

另一个是腾讯，就像阿里巴巴的奔驰，腾讯今年也毫不逊色。去年最后一个交易日，腾讯在香港的股价只有一八九．七港币，如今跑到三六八．四港币。腾讯今年在香港也累积了九成的大涨幅，现在腾讯把市值拉升到三．四九九兆港币，换成美元计价市值也达四四九七．五亿美元。

阿里巴巴可以打败波兰变成全球第二十五大经济体，腾讯则可挑战比利时，成为第二十六大经济体。更难得的是阿里巴巴超越了波克夏，成为全球第六大市值企业，腾讯则排在波克夏之后，成为第八大市值公司。

波克夏今年市值成长有限，它刚公布第三季净利四十．七亿美元，获利比去年同期减四三％，营业利益下滑二九％，掉到三十四．四亿美元，相对新经济股的光芒万丈，巴菲特光芒被比了下去。

而韩国三星经过去年Note 7手机爆炸事件，今年遇到半导体产业空前大好，三星的股价也频频缔造佳绩。三星刚刚公布第三季净利十一．一九兆韩元，大约一○○亿美元，三星今年第三季的营业利益十四．五兆韩元，比去年同期成长两倍；其中半导体事业部门获利九．九五兆韩元，比去年同期成长两倍，占三星整体获利比重达六九％。在高获利推升下，三星同时宣布发放四．八兆韩元的股息，比去年增发二○％，三星也预告从明年起，三年内将发放二十九兆韩元股息，比往年多一倍。

三星同时宣布资本支出增加八一％到四十六．二兆韩元（约四一四亿美元），投资力道加大在半导体事业部门，这是台积电值得当心的一件事。三星获利频传捷报，股价推进到二八七．六万韩元，市值达四○八．七九兆韩元，大约三六六九亿美元，已逼近娇生的三七五九亿美元，可跻身全球第十大企业。

**台积电、英特尔、博通，三足鼎立大戏上场**

过去一年，韩国面临朴槿惠政权下台，萨德飞弹引发的中国制裁效应，再加上三星少东李在熔被关进监牢，但三星今年股价仍然从一八○．二万韩元大涨到二八七．六万韩元，大涨五九．六％。在业绩大好中，三星也完成了世代交替，权五炫退位，由三位接班人共同担纲。

三星巩固半导体基业，台积电与英特尔在未来AI的时代，互争领先地位。过去英特尔是半导体产业的霸主，后来被台积电追过，原因是英特尔过去称霸PC，在移动时代竞争力被台积电超越，但下一个AI时代，英特尔可能再度崛起，最近英特尔市值一度赶上台积电。另外，辉达在人工智慧晶片领先，股价市值频创历史纪录，而博通合并高通若成局，以目前约一一○○亿美元市值，再加上高通的九○○亿美元，两家公司合并，市值将跳上二千亿美元，届时台积电、英特尔加上博通，将成三足鼎立之势，这是半导体产业下一个戏码。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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