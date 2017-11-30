专栏节选：科技股为什么没有崩盘？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

最近一则外电报导，引起美国连锁药局恐慌，NBI生技分类指数在十一月十四日，一度下挫八十一．五二点，跌幅二．五一％，让NBI生技分类指数一度跌到三一六五．一点，创下近四个月新低纪录，原来是这则报导引起的恐慌联想。

《金融时报》报导，电子商务巨人亚马逊（Amazon）有意开设线上药局，跨足药品零售市场，消息还未经证实，但已严重威胁到近期业绩走下坡的美国连锁药局生计，像Walgreens、CVS及Rite Aid等股价重挫，市值蒸发逾四百亿美元。

美国药品零售市场每年约有四千五百亿美元营业额，这个生意一直掌握在几家大规模的美国连锁药商手上。但这几年，美国药价飙涨，早已引来民怨，美国一度重罚像「图灵」这样的拉抬药价药商。

如果未来亚马逊果真跨入药品零售市场，按照亚马逊一直以来以超低价格打破传统游戏规则，传统药局恐怕一蹶不振。因此，这个传闻尚未经证实，连锁药局股价立刻暴跌，有的连锁药局为了回应亚马逊进来之后的产业新生态，像CVS就打算和连锁保险公司Aetna合并，其他连锁药局也紧急推出四十八小时配送到府服务，现在市场正关注亚马逊取得相关执照后，一旦介入这个市场，药品批发市场将首当其冲，接着一定是学名药市场。

这则新闻其实也可回答一个深植人心的问题，那就是金融海啸迄今，已超过九年，全球股市出现的大牛市，已近十年之久，这是史上罕见的大牛市，为什么全球股市没有出现像往例一般，每随一段时间就会出现一次大股灾？像不久前，大家突然想起一九八七年十月十九日美国股市一天重挫二二．六一％的「惨剧」？很多媒体都用斗大标题写着「崩盘」的字眼，但全球股市依然安度危机。

**物联网、人工智慧助威，涨势迄今吓吓叫**

如果要看全球股市从金融海啸迄今，到底涨了多久？以美国六大指数为例，道琼指数从六四七九．九五涨到二三六○二．一二点，涨幅高达二六四．八％，S&P五○○指数则涨了二八九．四八％，但更可怕的是以美国FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、 Microsoft、Google），五家公司为首的那斯达克一○○指数，从一○一八．八六涨到六三五二．四七点，涨幅高达五二三．四九％。而这些年从物联网到人工智慧，全世界半导体产业进入奔驰的繁荣期，单是费城半导体指数过去九年从一六七．五五涨到一三二一．九点，涨幅居然高达六八八．九五％，而且涨势迄今仍屹立不摇。

除了金融海啸后，美国经历三阶段的QE（量化宽松货币），各国央行印出无数钞票，让市场充满流动性外，最直接的理由是科技创新改变了世界，尤其进入网路时代，加上智慧手机平台，在云的世界开启了人工智慧的新时代。

从一则亚马逊入侵药局连锁产业，居然造成美国药品连锁业股价大跌，其实这样的事不断在发生，上次亚马逊的重大行动是今年以一三七亿美元购并了全食超市（Whole Foods Market）。这宗交易在八月完成交割，亚马逊随即在全食超市旗下的四六○个门市据点（包括美国及英国）开始大打折扣战，调降许多生鲜产品价格，部分价格仅原价的四三％。亚马逊大降价，当然使同业面临更大压力。

**亚马逊重创零售业，老牌百货市值大蒸发**

不仅如此，亚马逊的Prime会员到全食超市购物还可享更进一步的优惠，亚马逊购并WFM当天，沃尔玛（Walmart）股价一天一度重挫逾一○％。亚马逊在零售业发威，已重重伤及零售业，像美国具悠久历史的梅西百货（Macy‘s），自二○一五年以来，股价从七十三．六一美元跌到十七．四美元，市值蒸发了四分之三，如今本益比只剩八．九八倍，市值仅六十一．九亿美元。

最惨的JC Penney，今年二月宣布继续关闭一三○到一四○家店，并让六千名员工提前退休，这两年JC Penney股价从十一．三跌到二．三五美元，市值仅剩十．二亿美元。还有Kohl‘s百货，过去在亚马逊电子商务进逼下，一五年股价从七十九．六急杀到三十三．八七美元，近年重整经营脚步，一面加速扩点，一面与亚马逊联手从事O2O线上与线下结合，股价如今持稳在四十美元以上。

在亚马逊进逼下，美国五大百货公司，像JC Penney、 梅西百货、Nordstrom都勉力支撑，最惨的是Sears雪崩式关店的命运，创立于一八八四年的Sears，拥有一三○年历史，○四年与Kmart合并，全美分店一度达两千多家，如今面临破产命运，这是电商时代的悲情受害者。

最近也有人注意到体育用品的Under Armour（简称UA）股价「跌跌不休」，最后会不会由亚马逊出手把UA买下来？在盛况的时代，UA签下篮球超级巨星柯瑞（Stephen Curry）代言，UA市值开始起飞，最高达二二四．五亿美元，没想到这些年耐吉（NIKE）仍维持稳健发展，爱迪达（Adidas）力争上游，反是UA每况愈下，从一五年十一月起股价开始像溜滑梯般下跌，现在市值剩下五十几亿美元，如果亚马逊想要跨足运动用品市场，吃下UA易如反掌，因为现在亚马逊市值超过五千亿美元，想要吃下五十几亿美元的UA，轻松又容易。

目前美国前五大市值企业「FAAMG」市值全都超过五千亿美元，如果按照市值顺序排列，苹果这次股价涨到一七四．○九美元，市值跑到八九三八．三亿美元，如果要拿国家GDP来比，已超过荷兰、土耳其，如果苹果是一个国家，可以排在全球第十八。Alphabet（Google）股价涨到一○七二．○一美元，市值七三九一．九亿美元，已超越瑞士，在全球经济体排名十九。

第三名的微软股价涨到八十三．八七美元，市值也跑到六四七○．二亿美元，也超越沙乌地阿拉伯。排行全球第四的亚马逊，股价涨到一一九五．八三美元，市值跑到五七六二．四亿美元，已超过阿根廷，全球可排在第二十二位。脸书最高价一八三．○三美元，市值到五三一八．五亿美元，也超过台湾，全球排名二十三，这真正是富可敌国的新时代。

**基本面支撑，苹果股价再创历史新纪录**

FAAMG的市值水涨船高，另一个角度是这些大型科技巨人业绩每一季度、每一年都维持高成长。像最近公布季报的苹果，刚刚结束的前一季营收五二五．七九亿美元，比去年同期成长十二％，苹果在最后一季（七到九月）因为iPhone X出货延后，营收不如预期，一七年最后一个季度会有显着成长，苹果第三季EPS二．○七美元，比去年同期成长二四％，其中，iPhone这一季销售四六六七万支，服务收入八十五亿美元，成长三四％，大中华市场营收九十八亿美元，终结过去连续六个季度的衰退，比去年同期成长十二％，这个基本面支撑苹果股价再创历史新纪录。

而苹果市值近九千亿美元，殖利率仍有一．四八％，EPS全年约九．二一美元，本益比大约十八．四八倍，这家世界级最大企业毛利率三八．四七％，净利率二一．○九％，股东权益报酬率（ROE）仍高达三六．八七％，仍然是良好的绩优股，为表示对苹果的支持，股神巴菲特在第三季对波克夏A股的持股稍微进行微调，其中他作了换股动作，卖出一○七六万股IBM，买进三九○万股苹果股票，使得波克夏A股持有苹果的总持股达二．六％，总数高达一．三四亿股，很多人都在问，苹果涨了那么久，还能加码买进？巴菲特似乎给了大家肯定答案。

市值第二大的谷歌（Google），第三季营收二二二．七亿美元，比去年同期成长二四％，净利六十七．三亿美元，成长三三％，EPS高达九．五七美元，值得注意的是谷歌第三季广告收入二四○．七亿美元，全球广告收入高达七四二．二亿美元。谷歌第三季有好成绩，今年的EPS约二十八．九三美元，本益比维持在三十五．八倍水平，毛利率达五九．八七％，净利率二○．○九％，ROE也有十四．四三％，一家成长型公司，三十五倍本益比，算是合理水平，谷歌股价会站上千元，这与发行股数只有六．九四八亿股有关，相对微软发行七十七．四五九亿股，谷歌算是高价的小型股。

这些年微软大胆起用印度人纳德拉（Satya Nadella）当CEO，他努力让微软从PC脱身，如今微软转型有成，市值水涨船高，今年第三季微软营收二四五．五亿美元，成长十二％，净利六十八．五亿美元，成长十六％，EPS○．八四美元，最重要的是微软的云收入达六十九．二亿美元。到目前为止，微软的股息殖利率仍有二．○四％，今年EPS约二．九六美元，本益比从过去不到十五倍拉升到二十七．八倍，微软毛利率达六三．一％，净利率二○．五五％，仍具绩优形象。

FAAMG企业中，只有亚马逊维持惊人的高本益比，也代表市场对亚马逊的高成长信心十足，今年第三季亚马逊营收四三七亿美元，成长三四％，净利二．五六亿美元，成长二一％，EPS○．五二美元，对照千美元股价，实在少得可怜，但亚马逊网路服务系统（AWS）收入四十六亿美元，成长四二％，以此推估，亚马逊今年EPS约三．九六美元，目前本益比达二八五．一九倍，亚马逊毛利率三六．四六％，但净利率仅一．二％，这是亚马逊必须迅速克服的问题。

市值第五大的脸书（Facebook）第三季营收一○三亿美元，成长四七．三％，净利四十七．○七亿美元，成长七九％，成长力道仍显着。今年脸书EPS约五．三八美元，本益比降到约三十三倍，但毛利率达八六．五九％，净利率四三．六八％，若检视FAAMG五大企业，除亚马逊的本益比高得吓人，其他四家企业都没有本梦比现象，这也使得这次全球股市持续上涨近十年，到目前为止，没有像二○○○年网路科技吹泡沫的景象出现。

**快追上脸书，阿里巴巴、腾讯来势汹汹**

这次在美国挂牌的阿里巴巴及在香港挂牌的腾讯，第三季也都有好成绩，像阿里巴巴第三季营收五五一亿人民币，成长六一％，净利一七四．○八亿人民币，大幅成长一四六％，阿里巴巴今年EPS约三．五三美元，本益比约五十二．四倍。最近大放异彩的腾讯第三季营收六五二．一亿人民币，也成长了六一％，净利达一八○．三六亿人民币，成长六九％，最近腾讯股价涨到四二○港币，投资机构有的将目标价看到六百美元以上，腾讯市值一口气冲到三．八三兆港币，市值已超越阿里巴巴达四九二二亿美元，可能很快会追上脸书。

全球科技巨擘继续向前奔驰，这些公司像八爪鱼一般，不停地攻城掠地，像今年腾讯一下子出现将近十家上市的子公司，这种互联网＋传统产业的连结，最近阿里巴巴又吃下高鑫控股，互联网线上线下结合，这是科技时代不可抗拒的新力量，也让资本市场股价愈推愈高。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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