专栏节选：川普税改 世界经济巨变第一枪--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台北时间十二月二日凌晨，我在墨西哥下榻的GRAN HOTEL——○○七电影《恶魔四伏》中拍片现场的饭店，打开CNN电视频道，所有时段都在播着美国安全顾问弗林（Michael Flynn）向联邦法庭认罪的新闻，承认今年元月间在「通俄门」的调查中向FBI（美国联邦调查局）作伪证，这篇报导被认为「通俄门」这把火，可能延烧到川普最核心团队。

而在第一时间，ABC（美国传播公司）记者罗斯（Brian Ross）报导指出，弗林密友透露，弗林已供出美国总统川普在竞选期间，曾指使他接触俄罗斯官员，并准备出庭作证。报导一出，立刻造成轩然大波，美国股市出现巨大震荡。

不过，ABC最后出来澄清并道歉，承认报导不实，并严惩涉及此事的记者，美股回稳。

弗林被起诉，只算是一场虚惊，因为这次弗林只认了一条罪名，也就是他在通俄门事件中对FBI作了伪证，所涉的FBI调查是关于弗林和俄罗斯大使的两次电话通联。在两次电话中，弗林和俄罗斯大使讨论了美国对俄制裁和在联合国安理会审议的以色列问题。白宫也立刻发文表示，弗林认罪只针对他自己，不会影响其他人。

弗林向FBI作伪证案带出了两个关键点，一是弗林认罪，证明了川普团队主动和俄方进行沟通，之前川普团队很多官员接受调查，只证明了俄方想要单方面接近川普团队；二是助理检察官格拉克在法庭陈述，弗林和俄国大使的谈话获得川普团队中更高层的指示，虽然弗林未公开这个核心成员的名字，但很可能有后续的发展。

**道琼、标普五百指数创新高**

在这种情形下，弗林的认罪加大了市场的不确定性，也降低了市场对川普政府的信心，此时川普的税改大计迅速接替出场，美国资本市场在进入十二月出现了两场鲜明大戏，从弗林认罪到参议院以五十一票对四十九票、通过三十一年来最重要的税改，也让美国股市出现了重大转机。

就在弗林认罪沸沸扬扬的风暴中，美国参议院挑灯夜战，以五十一比四十九通过税改版本，在民主党全部投反对票的情况下，共和党四位没有表态的参议员，相继表态支持，这几位态度坚定反对的参议员，最后只有寇尔克（Bob Corker）倒戈，税改终于在参议院跨出重要一大步。

接下来，是在川普签署税改法案之前，仍需与众议院商讨，两院的联席委员会何时召开，将攸关税改时程，不过众议院要求税改占多数，一般预料川普税改轻舟已过万重山。

**科技股大跌，金融、工业是赢家**

受到税改成功在望的激励，美股一反十二月二日的开低走势，四日道琼指数开盘不久，即冲高到二四五三四．○四点，再创历史新高，标普五○○也拉升到二六六五．一九点，罗素二○○○也写下一五五九．六一点的新高纪录，可是科技股扯后腿，那斯达克、费城半导体开平走低，最后那斯达克下跌七十四．一七点，跌幅一．一七％。以苹果、Alphabet（Google母公司）、微软、亚马逊、脸书等FAAMG为主的那斯达克一百指数则下跌一．六三％，而过去十年累积七倍涨幅的费城半导体指数则大跌二．四五％。科技股的大跌，会不会是美股转向的最重要风向球？

先前我不断提醒大家，美股会涨到哪里？FAAMG最具代表性，其余要看费城半导体指数几档重量级成员，如TSMC（台积电）、AVGO、Netflix、NVIDIA、英特尔等重量级个股的表现，现在看来，科技龙头股掉头向下，才是美股最重要的观察点。

这次美国通过的税改，科技业是受益最少的产业。税改后，科技公司一贯使用的跨国会计手法会被禁止，科技公司目前实质缴纳的企业营所税是一八．五％，比税改后最低税率二○％还低，这次税改通过会有利于金融、工业生产等原本高税率产业，科技业可能增加大约二％的税率，这是实质利空。

更关键的，仍是科技股在金融海啸后累积了相当大的涨幅，如今正好在税改后作一次调整。以FAAMG来说，苹果股价最高涨到一七六．二四美元，如今拉回到一六九．八美元，跌幅还算有限；Google从一○六二．三七美元跌回一○一一．八七美元；脸书从一八四．二五美元跌回一七一．四七美元；亚马逊从一二一三．四一美元左右修正下来，四日收盘是一一三三．九五美元。

但这两年累积很大涨幅的半导体股，如NVIDIA股价从二一八．六七美元摔落到一八六．六六美元，跌幅达一四％；一度受全球瞩目的特斯拉，更从三八九美元高价跌回三○○美元左右，跌幅超过两成；台湾的TSMC从四十二．六六美元跌回三十九．三九美元，对台股立即造成重大影响。

台积电从二四五元一度急跌到二二六元，跌幅七．七五％，也重创台股行情。过去一年多来，外资奋力买超台积电，也让台股挺立在万点很久，如今台积电步履不稳，台股立即首当其冲，最近大立光、鸿海连环下挫，已让台股多头信心受到影响。

这次美国税改时程未定，但方向大致已确定，剩下来的是参众两院不同看法的一些细节，例如，参议院希望二○一九年生效，众议院希望是一八年生效。二是遗产税与隔代移转税，众院主张加倍，二四年全面废除遗产税，参院则希望一八年增为一千万美元，二五年回复五百万美元。

三是个人所得税部分，众院希望减为四级，最后一级由一○％调升到一二％，最高税率维持在三九．六％；参院则希望维持现行的七级制，最低一级一○％不变，最高一级由三九．六％降为三八％。四是替代最低税制（Alternative Minimum Tax，简称AMT），众院主张全部废除；参院希望维持，个人豁免期限到二六年，这些差异点折衷不难，就看什么时间通过。

这是雷根一九八六年税改以来，三十一年首度税改，参院的税改方案通过后，美国的国会联合税务委员会（Joint Committee on Taxation，简称JCT）发表报告，税改后，未来十年可能让美国GDP（国内生产毛额）增加○．八％，会带来额外四千亿美元收入，但赤字也会增加一兆美元，如果经济成长不如预期，赤字可能增加到一．四兆美元。

不过，目前来看，美国经济基本面仍然十分健康，美国刚公布第二季GDP成长达三．三％，高于市场预期，联准会主席叶伦（Janet Yellen）也表示，美国今年经济表现良好，过去两季GDP成长逾三％，未来将确立逐步升息机制。

如果以通膨及就业情况作为升息指标，美国失业率已降至四．一％，创下十七年新低，即将上任的联准会新主席鲍尔（Jerome Powell），也称美国劳动参与率一直维持在六二％的低水平，显示仍有过剩劳动力等候重新投入市场，他认为失业率明年仍有可能降到四％以下。

**资金流入美国， 新兴市场压力大**

另一方面，美国十月核心PCE物价指数年成长一．四％，合乎市场预期，个人收入月成长○．四％，表现优于市场预期，如果照这个基本面运作，再加上降税的有利因素，联准会明年可能升息四次，全球金融市场也可能因为这次美国减税，出现一次较大的拐点。

其一是全球金融市场在奔驰九年之后，美国升息可能让全球资金加速流入美国，新兴市场股市可能会受影响，十二月四日减税方案过关，美股开高走低，道琼指数创下二三五三四．○四点后，留下长上影线，涨幅最大的费半指数跌破季线，这是一个警讯。

欧洲股市中，英国股市率先出现跌破年线景象，亚洲的马来西亚股市最早跌破年线，中国的上海B、深圳B股、深圳A股都跌破年线，台股则跌破季线，回测半年线支撑，全球股市似乎将出现比较大的转折。

二是近年领航全球的科技股，这次在减税政策上未蒙其利，反受其害，未来跨国资金汇进汇出将被管制，川普希望一次性扣税一四％，引导滞留在海外的二．六兆美元资金回流美国，科技业过去的避税手法将严格被看管，领导全球奔驰多年的科技股最大涨势可能告一段落，这次跌幅较深的NVIDIA是指标。

三是美国税改的外溢效应，影响最大的是美国企业营所税从三五％降为二○％，参院减税政策通过后，中国财政部副部长朱光耀提醒，美国税改的外溢性不可忽视，朱光耀称美国参众两院对税改方案仍在博弈，但不确定性已大为消除，下一步要关注税改对美国提高多少竞争力、劳动生产力及工资等带来多少影响。

市场普遍担心，美国大幅减税将使得资金大量流入美国，中国将首当其冲，美国税改一旦落实，中国将成高税国家，目前中国的企业税是二五％，但企业还要缴付一七％的增值税，两税相加达四二％，若再加上其他五花八门的费用，企业税负更重，因此，美国减税可以从两个面向来看，一是全球会不会出现租税竞赛？在世界越来越平的租税竞争年代，美国可能掀起一次租税调整风潮。

台湾今年也提出税改，这次企业营所税从一七％调升到二○％，而个人最高税率四○％，和美国的三九．六％接近，可以看出这次行政院前院长林全下台前的税改，其实颇有先见之明。

其次是美国降税，预计将刺激中国企业对外投资。今年初，福耀玻璃董事长曹德旺就说，到美国设厂土地几乎不要钱，电价只有中国三分之一，除了工资高于中国之外，但终究比在中国设厂高出至少一○％的利润，这次降税一五％，将使企业到美国投资设厂更有利，未来中国企业会不会掀起一串赴美投资热潮，这是中国必须妥善因应的外溢效应。

**台塑、鸿海在美设厂，享降税利多**

台湾很多早期赴美投资的企业，像台塑美国公司经营很久，这次台塑在德州、路易斯安加州的设厂，将成为美国降税的最大受益者之一，而鸿海郭董的威斯康辛投资案也会受益。

川普称税改将使他在连任之路无懈可击，但未来变数挑战仍多，《人民日报》最近发表一篇题为「美国税改，谁是赢家？」文章，指美国税改可笼络民众，讨好企业扎根或回流，但势将掀起租税竞赛，导致欧美等发达国家争相减税，未来恐沦为恶性竞争，对新兴国家压力会加大，中国已在妥拟各种降税计划。

川普在雷根之后祭出的大规模降税行动，可能是世界经济巨变的第一枪！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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