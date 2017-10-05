半导体教父将〞裸退〞 台积电如何持续领先？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在外界完全没有任何讯息的情况下，台积电董事长张忠谋突然在新竹召开记者会，宣布明年裸退的消息，同时也公布了他的接班计划，未来的台积电将采取双首长制，由刘德音担任董事长，魏哲家担任总裁，众所瞩目的两人如何分工？

张董确立了平行领导机制，出任董事长的刘德音将领导董事会，成为今后台积电对外的代表人，也是台积电最后决策的把关者。

董事长握有实权，必须熟悉一切外在环境，也要熟悉公司内部运作。魏哲家当总裁则必须在董事会至高的领导下经营公司，拟定公司战略及营运方针，也要对董事会报告。

〞双首长机制确立，董事会将扮演协调要角**

很多人担心双首长制会不会出现一山难容二虎的状况，张忠谋董事长说，台积电董事会很Outstanding（杰出的），让他很有信心。台积电聘了五位独董，其中有二位是来自国际的半导体专家，他们可以给台积电营运很好的建议。因此，张忠谋董事长说，董事会可以协调他们两人未来的角色扮演。

在这场三十年来别开生面的记者会上，张忠谋话匣子一开，完全吐尽了心中事，从他的谈话中，大家可以感受到张忠谋在二○○九年重新出任总执行长后，这次终于卸下肩上重担，真的「无罣无碍」，追求人生退休生活去了。

张忠谋答覆记者提问说，他想陪着家人坐邮轮或飞机，到过去他想去没时间去，或是去了还想再去的地方旅游；同时，他还要重拾他喜欢的桥牌、阅读，还有撰写人生自传的下半章；对公司的未来，对自己人生的规画，张董事长都是胸有成竹，国人也一致给张董事长高评价。

其实在宣布退休之前，最近张董事长私人行程增多了，他先到三三会演讲，后来又接受好朋友王伯元之邀，到玉山科技协会演讲，然后到交大演讲。他不断重申台积电创造附加价值及公司治理的重要性，这似乎显示他一生在职场最美好的完结篇。

台积电是在一九八七年创立，当时张忠谋由工研院院长转任，这三十年，台积电在张董事长苦心擘画的经营版图中，一路奋勇向前。记者问张董一生最感到骄傲的成就是什么？张董事长说，台积电从上市的市值二・二亿美元，如今跑到近一八○○亿美元，他对台积电市值的跃升及照顾四万七千个员工及十五万个家庭成员感到很欣慰。

**英特尔拚以车电突围，半导体双强市值战再度点火**

张忠谋经营台积电三十年的成就，首先，从数字来看，一是台积电市值一九六七・五九亿美元，是费城半导体成分股中最大市值的公司。目前为止，只有台积电、英特尔（Intel）及Nvidia市值超过一○○○亿美元，与安华高（AVGO）合并后的博通（Broadcom），市值一度突破一○○○亿美元，如今是九八一亿美元，是第四大权值公司，台积电在半导体产业激烈竞争中登上半导体产业龙头，单是这顶桂冠就不得了。

另一个最不可思议的是台积电市值打败英特尔，在二○○○年Wintel的时代，英特尔与微软一度登上全球企业市值王座，从二○○○年以来，英特尔一直就是半导体产业的龙头老大，全球半导体产业谁与争锋？像金融海啸后，英特尔股价跌到一二・○五美元，台积电ADR跌到五・八三美元，台积电一直都不是英特尔对手，谁也没有想到，台积电市值会追过英特尔，且双方市值一度相差大约三○○亿美元，这是台湾产业在全球竞争中十分辉煌的里程碑。

今年英特尔收购Mobileye，力图在汽车电子领域突围，最近英特尔股价急起直追跑到三九・○四美元，市值来到一八三四・四八亿美元，与台积电仍有大约一○○亿美元的差距，未来全球两大半导体巨擘的市值之争，可能又是市场吸睛的焦点。

第三个国际级的成就是张忠谋不断拉升台积电市值勇往直前。台积电在台股股价最高涨到二二三元，市值达五・七八兆台币，在美国ADR涨到三八・四三美元，这是台湾第一家市值突破一○○○亿美元，且即将突破二○○○亿美元的「超大型企业」。

台湾只有二三○○万人，去年GDP总产值也仅五二九九亿美元，却出现一家市值直逼二○○○亿美元的超级企业，这是十分不可思议的事，如果把全球企业市值进行一次排名，台积电在全球大企业排名约第三十六名，这也是台积电的另一个看不见的成就。

目前美国FAAMG囊括市值前五大，巴菲特的波克夏排第六，中国的阿里巴巴、腾讯分别排名第七、第八，娇生第九，埃克森美孚石油（Exxon）掉到第十名，台积电在二○○○亿美元上下，已挤落可口可乐、花旗集团、Philip Morris菸草公司、Comcast及丰田汽车。如果拿来亚洲排行，台积电只输给阿里巴巴、腾讯、工商银行、三星、中国移动、汇丰控股，可以排到第七位。台湾有一家公司跻身国际大企业的殿堂，若没有张忠谋董事长三十年不屈不挠的努力，绝不可能有今天。

**前二季毛利率皆逾50％，强调创新、高附加价值有成**

根据日本经济新闻报导，到去年为止，在全球晶圆代工市场的市占率，台积电囊括五六％，居于绝对领先的地位，国际大厂格罗方德（Global Foundries）以九・六％居次，联电以八・一％居第三，三星以七・九％排第四，这也可以看出台积电在产业竞赛中，完全拉大领先对手差距，不论是在次世代的奈米布局，或是产品良率竞争，台积电都明显居于领先地位。

以台湾的小国体制，张忠谋董事长领导的台积电为台湾创造了全球竞争力，如果仔细检视台积电的经营成绩单，大家会对张董事长更加叹服。首先是张董强调创新及附加价值，台积电首季毛利率五一・九％，第二季是五○・八％，同是晶圆代工厂，联电毛利率大约只有一九％，而台积电的营业利益率大致都维持在四○％以上，张董事长真的是创造高附加价值的推手。

而这些年，台积电每年配息都水涨船高，从三元、四・五元、六元到七元，台积电年年给股东充分回报，但帐上仍握有五七○四．六亿元现金，公司累积的保留盈余有一・○四兆元，这给了台积电充分发展的现金，这次张董事长在卸任前，亲自拍板把三奈米生产线留在台湾，单是建厂金额就达二○○亿美元以上，这也是张董事长费了三十年为台积电打造的无敌竞争力。

对股东而言，张忠谋董事长简直是新的经营之神，台积电创立于一九八七年二月二十一日，那时台积电算是小资本创业，由行政院开发基金、荷兰飞利浦合资创立，国内大企业都是股东，在一九九○年的时候，台积电的股本也不过是四七・三八亿元，一直到九四年九月五日上市，台积电的第一天收盘价是九六元，那一天的市值是七四八．八亿元，如今跑到五・七六兆元，这二十三年间，台积电市值翻了七六・三倍，投资人如果在台积电上市那一天持股抱到现在，连同这些年发放的现金股息，总共赚了八九・六倍，这堪称是百倍的获利时代。

不过让张董事长觉得遗憾的是在○八年台积电结束配股之前，台积电员工获配台积电二九％股份，但是大家都禁不住台积电股价的诱惑，大家逢高卖出，台积电的筹码落到外资手上，如今外资持有台积电七九・三七％，外资持股最高纪录是八○・六一％，更可怕的是，国内像台塑、国泰人寿等台积电原始发起股东，老早已出清台积电持股，如今原持股一九・二四％的行政院开发基金持股，如今也剩下六・三八％，不过现在行政院开发基金持股一六・五三七亿股，市值仍高达三六七亿元，这是国库很大的一块资本。

**保持AI、物联网技术领先，两位新掌门最大课题**

现在张忠谋要放手了，台积电走过风光的三十年，未来又会如何？这是大家关注的议题，整体来看，未来世界进入AI的时代，台积电是AI产业最重要的心脏，这些年大家看看Nvidia趁势而起，最大的转捩点是二○一一年Nvidia研究中心与史丹福大学的AI研究团队合作，将GPU（图形处理器）运用在深度学习上，十二颗Nvidia GPU深度学习运算能相当于二千颗CPU的表现，此后全球以GPU为演算法的主流，Nvidia股价也跟着大爆发，过去Nvidia股价不过二○美元左右，今年一度大涨到一九二・○一美元，市值达一一二四亿美元，Nvidia也成为第三大市值的半导体公司。

未来台积电可望成为Nvidia最佳合作拍档，换句话说，只要Nvidia在GPU领域发光发亮，台积电的晶圆代工仍可屹立不坠，这可能也是张忠谋董事长决定在台积电三十年周年宣布引退的主因之一。李开复先生说台湾错失了网路、社群的时代，台湾不具发展AI的条件，但AI的发展与晶片有关，台积电的晶圆代工霸主地位不易被摇撼。

另一个张忠谋董事长引以为傲的成就是Smartphone（智慧型手机）的时代，智慧型手机也是靠记忆体，这些年台积电市值愈来愈庞大，最重要的关键是台积电也是苹果供应链的重要成员，刘德音与魏哲家两人未来最大挑战是进入物联网、车联网及AI新时代，台积电如何保持技术领先？

**三星抢单、中国扶植半导体，步步为营才能永保荣耀**

还有先进制程的投资金额十分庞大，台积电如何保持高回报，目前使用十奈米的客户已变少，将来进入七奈米、三奈米的时代，投资金额庞大，有能力使用的客户也变少，加上PC、TV，甚至是智慧型手机都进入饱和的时代，台积电如何保持像过去三十年的高成长？这个挑战绝对比张忠谋时代的三十年更严厉。

还有三星抢进晶圆代工领域，英特尔收购Mobileye也着手布局未来车载市场，三星甚至抢走高通的订单，再加上中国全力扶植半导体产业，这些都是台积电两位新领导人必须面对的挑战，张忠谋的三十年，台积电扩大领先对手的差距，下一个三十年台积电恐怕也得面临像苹果一般的「成长极限」，新的领导人必须步步为营，才能永保荣耀。这个月，台积电将庆祝三十岁生日，小英总统其实可以颁一个「总统企业家奖」来表扬张忠谋董事长一生的贡献，假如，台积电是一个标竿，下一棒台湾的企业谁奋起？(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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