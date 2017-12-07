专栏节选：美国退位 全球体系的修补良机--天下杂志

- 二十世纪美国知名经济史学家金德柏格（Charles Kindleberger）根据一九二○到三○年代，全球经济陷入大萧条，进而引发世界大战的历史经验，发展出著名的「霸权稳定理论」。

简单地说，金德柏格认为，当时因国际上缺乏一个霸权或领导者作为稳定力量，导致全球政经失序，最终引发战争。

这个理论，后来在战后催生出美国政府协助欧洲重建经济的「马歇尔计划」，以及联合国体系、美国与欧亚各国的军事同盟体系、「布列敦森林」美元本位体系，最后是世贸组织（WTO）。

这些美国一手打造的国际体系，在过去七十年，创造了人类历史上最长的承平时期与经济繁荣。但最近一年，我们看到川普执政后，美国似乎在朝向更单边主义、孤立主义的方向前进，并准备放弃过去所承担的国际领导责任。

这让许多欧洲领导者担忧，川普会不会成为支解战后国际秩序的开端？

提出「软实力」理论的美国知名政治学家奈伊也提醒，我们必须关注世界会不会陷入「金德柏格陷阱」、重蹈一战到二战之间国际秩序崩解的覆辙。

**没美国，世界其实不会崩解**

首先，自由经济秩序在适应这个相对较弱的美国，其实已经历了很长一段时间。

早从八○年代初开始，日本、德国经济的兴起，就让美国面对非常大的竞争压力，经济地位已经大不如前。

同时，过去二十多年来，很多自由世界国际秩序一直在演进，涵盖比以前更广泛、更深刻的全球事务或全球治理议题。

反观同一时间的美国，在全球治理议题与机制上，几乎没有再推出什么开创性做法，反而有时会抗拒或消极对待，例如在二○○一年退出对抗气候变迁的联合国《京都议定书》。

或许凭空创建一个国际秩序需要霸权没错，但经过一段时间后，要维系它的运作，甚至变革，不一定需要霸权去扮演原来的角色。因为在现有体制长时间的运作下，这个世界早就已经高度互相依赖、高度全球化。

绝大多数国家都没有办法独立生产主要工业产品。美国汽车业要仰赖墨西哥零组件供应链，而获利来源则在中国的消费市场。

除非真的发生中美大战，现在的世界经济体系才会一夕间崩毁。这个机率非常低。

**谁能把握全球领导真空？**

另外，以中国为首的非西方国家，事实上已经为既有的国际秩序，带来新的动力。

今天全球经济还在继续成长，有七○％来自新兴经济体的贡献，中国本身就贡献了三分之一以上，而这个趋势还会持续下去。

从国际贸易体系来看，中国从二○一三到二○一五年成为世界第一大商品贸易国，美国第二，德国第三（注）。只要中国与德国对全球化、对自由开放还是坚持，既有的国际秩序至少还有两个重要支柱。

同时，中国早已开始全方位提供补充性、平行性的全球治理机制，涉及的领域相当广。

包括能替代国际货币基金（IMF）紧急纾困机制的金砖五国储备基金、清迈倡议；替代世界银行与地区开发银行的亚投行、丝路基金。还有泛亚铁路、东非五国铁路、中东欧高速铁路、尼加拉瓜运河、欧亚大陆高铁等跨国基础建设，以及推出银联支付，作为信用交易支付系统。

如果我们从一个比较建设性的角度去看这个问题，可以说，美国的霸权逐步退位，很可能是修补自由世界国际秩序，让全球治理体系升级的一个机会。

德国总理梅克尔与川普在一七年五月的北约高峰会上不欢而散后，表示美国已经不能完全信赖。《纽约时报》在川普表态要退出巴黎气候协议后也发文表示，川普制造了一个全球领导真空，为盟友和对手奉上重塑世界权力结构的大好机会。

注：二○一六年，中国因去产能导致贸易量萎缩，回落第二大贸易国，美国第一。(完)

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注: 1.专栏作者为中央研究院院士，也是台湾最具国际声望之政治学者之一。

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