专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

投资学百年来的至理名言：「行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在乐观中幻灭。」日前比特币（Bitcoin）突然在一夕之中暴跌四成，市值蒸发一五○○亿美元，是不是到了「乐观中幻灭」的阶段？

我不是区块链专家，不够格来谈比特币，不过，这几个月来在办公室经常听到年轻朋友在讨论，有一天开会，我特别询问大家的看法，他们建议我到全家便利商店去买一点比特币试试看。有几位年轻朋友使用比特币交易，显然这种二○○九年由一位使用虚拟日本名字「中本聪」发明的加密货币，已进入大家的生活领域。

比特币会成为大家热烈讨论的焦点，就是价格的飙涨，最为人津津乐道的故事是，一位电脑程式交易员在一○年用一万个比特币买两个披萨。

比特币一一年二月九日才正式从一美元起跳，在一七年耶诞节前夕，最高飙到一九九六三美元，经过六年多，价格飙升近二万倍，难怪市场为它疯狂。特别是美国商品期货交易委员会（CFTC）一七年十二月一日核准芝加哥商品交易所（CME）及芝加哥期货交易所（CBOE）发行比特币期货交易，CBOE在十二月十日正式挂牌交易后，比特币出现疯狂大涨势。在CBOE挂牌之前，比特币已站上一万五千美元关卡，到十二月十六日比特币创下历史最高价，全市场都在关注，比特币会不会挑战二万美元高价？没想到比特币挑战二万美元未成，反而瞬间反转，十二月二十二日盘中一度大跌到一○七七五美元，五天就暴跌四成。

**比特币暴跌，其他加密货币也惨兮兮**

在耶诞节前夕的最后一个交易日，比特币在十四个小时内，从一五七六四美元下滑到一一八三三美元，单日跌幅逾一五％。而在同一时间，所有跟着比特币飙升的加密货币也都大跌，例如乙太币（ethereum）从八二三．三一美元跌到五○七．三九美元，跌幅三三．五％；莱特币（LiteCoin）从三一六．四美元跌到二○七．七五美元，跌幅三四％；瑞波币（Ripple）从一．三七美元跌到○．七四美元，跌幅更达四六％，加密货币出现大杀戮，没有人知道发生了什么事。

不过，这些虚拟货币复原的程度也超乎想像，到十二月二十四日，比特币价格又回到一六七五九美元，乙太币重回六九○．五七美元，莱特币站回二七五．九四美元，瑞波币回到一．一美元。除了比特币外，乙太币天价是八二三．三一美元，莱特币是三一六．四美元，瑞波币是一．三七美元，现在的市价都十分逼近历史天价。

如果从现货价来统计市值，比特币以十二月二十五日收盘价一三四二八美元计算，市值是二三二七．六亿美元，大约比台积电、英特尔多一些；乙太币收在七○八．九六美元，市值约七三六．七亿美元，如果放在台湾的股票市场，大约是鸿海加上大立光；比特币还有一个分支Bitcoin Cash，市值约四九八．二亿美元；瑞波币约在○．九六九八美元，市值约四三一．七亿美元，约在鸿海及台塑石化之间；莱特币收在二七三．○五美元，市值约一四七．六亿美元，大约是联发科的市值。除了这四大加密货币外，市场上还有各式各样的加密货币，例如Cardano、IOTA、DASH、NEM，各自市值大约在百亿美元上下。

这些去中心化（即不受任何单一实体控制）的加密货币，到底是货币或商品？随着价格的大起大落，已成为全球投资机构及投资人共同关切的话题，连八十几岁的前美国联准会主席葛林史班（Alan Greenspan），也对比特币品头论足。

葛老最近上CNBC电视台专访时表示，比特币就好像是美国殖民时期发行的「大陆币」（ Continental currency），虽然这款货币最终证明毫无价值，但在发行期间内，仍可交换物资，当年美国国父乔治．华盛顿，就拿了大陆币买了不少武器与物资。

在美国独立战争期间，美国为了支应战争，不断发行大陆币，导致币值崩溃，葛老认为比特币价格暴冲，最后是否昙花一现，要看供需来决定，他说人们会毫无理由去买一些毫无价值的东西，还会在机率很小的赌场中赌一把，没有任何人可以阻止投机，所以比特币的飞涨，他不意外。

**投机过热，被比喻为「郁金香泡沫」**

不过，很多人拿比特币比拟成一六三七年的「郁金香泡沫」，这一趟到古巴、墨西哥考察，在飞机上正好看了电影《郁金香狂热》，对于十七世纪发生在荷兰，从教堂创造出来的郁金香狂热，有更深的体悟，当时郁金香价格疯狂飙涨，大家热烈去抢球茎，而且越种愈多，最后一夕崩溃。

葛林史班所说的大陆币终究会崩溃，是因为纸钞一直印，货币供应量无限上升，结果当然土崩瓦解，现在比特币有一些特别的优势，一是比特币是一种去中心化的货币，比特币的问世，是人们憎恨商品经济中国家主权货币超发，以及货币政策的干预，因此向往社群共识货币自主的结果。

比特币的汇率，是全球投资者增加或减少的反应，而比特币的运算基础是区块链（blockchain），通常字母大写的「BITCOIN」，是指使用比特币的技术与网路，字母小写的「Bitcoin」才是货币本身，比特币正是区块链支付系统和虚拟计价的工具，由于使用密码技术来控制货币的生产和流通，没有中央发行机构，无法任意增发，而且交易在全球网路中执行，有特殊隐密性，加上不必经由第三方金融机构，得以广泛应用，但也成了非法交易的媒介，这也挑战了各国央行的主权，因此一七年中国率先对比特币下禁令。

二是比特币在数位时代创造了一个十分卓越的付款方式，例如，比特币交易几乎是免费的，和信用卡或金融卡相比，比特币交易相对划算，加上比特币跨国通用，是个完美的交易平台，使用者利用个人电脑或智慧手机中的加密钱包软体，无须任何银行、信用卡、线上的第三方支付等中介机构，就可在线上直接购物。

根据英国剑桥大学在一七年的研究报告，目前全球有五八○万个加密钱包活跃用户，多数使用比特币，比特币技术得到广泛认同，带领人类进入区块链的时代。

区块链是一串使用密码学方法产生的资料块，新增的资料块总能联结到其他区块，即整条区块链的全部，比特币等加密货币会将所有交易历史都存在「区块链」中，所以区块链可以看作记录着比特币交易的帐本，藉由分散式帐本让所有参与者共同管理比特币的发行，且设定发行的上限是二一○○万个，形同是在金融海啸后对各国央行不断透过QE（量化宽松），增加钞票发行的反制。

○九年发行比特币的中本聪到底是谁？迄今仍是个谜，有人说，这是一个神秘黑科技组织或国家的代言人，甚至有人把他的名字拼凑出是三星（SAMSUNG）、东芝（TOSHIBA）、摩托罗拉（MOTOROLA）的组合缩写，中本聪高深莫测，也添加了比特币的魅力。

到目前为止，比特币至少有几个货币没有的优点，一是总量恒定，到二一四○年达二一○○万个上限，永不通膨，也绝不缩水，这成了无数比特币爱好者的坚定信仰。二是坚不可摧，比特币网路无法伪造、被消灭，一个比特币钱包「一息尚存」，就能被恢复如初，有如打不死的蟑螂，干不掉的「天网」。三是交易隐蔽，比特币交易全网公开，但谁也不知道对应的真人是谁，骇客善用「暗网」（dark web）交易，也无法追踪。

**交易不透明，美、欧、中政府打压**

这些都是比特币最卓越的优点，但也面临巨大挑战，一是比特币是去中心化货币，避开了各国的监管，这是挑战国家主权的行径，各国央行势必大动干戈迎击，例如，中国政府在一七年九月十五日由人行宣布，禁止发行虚拟货币作融资（ICO）。

各国政府对比特币都站在负面的态度，例如，即将取代叶伦出任联准会主席的鲍尔（Jerome Powell）就指出，虚拟货币在技术上及隐私上都有问题，必须对虚拟货币监管及风险管理。

欧元区的欧洲央行副行长康斯坦西奥（Vitor Constancio）直指，比特币不是货币，而是泡沫；欧洲央行一位理事也说，比特币的最大风险是价值不稳定，同时可作为犯罪及逃税之用。欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi）也说，虚拟货币对欧洲影响有限，对欧洲央行控制货币还未造成威胁。

日本是率先宣布比特币交易合法化的国家，日银总裁黑田东彦表示，日银未有发行虚拟货币的计画，但对于这个市场必须深入研究了解。

比较正面的是英国央行总裁卡尼（Mark Carney），他认为比特币可能带动金融业的革命，背后的技术可以让各国央行更能防制骇客入侵，并改变企业与消费者的付款方式。

控管货币发行权最严厉的中国政府，则率先禁止发行虚拟货币，并且关闭交易市场，人行强调必须对所有虚拟货币拥有全部的控制权，这是比特币发行面临各国的政治监理。

至于比特币的价值，市场上也持两极看法，像摩根士丹利分析师佛塞特（James Faucette）在最新的报告中就提醒客户，比特币的「真实价值」可能是零，他认为比特币什么都不是，它不能被视为货币估值，因为没有什么关联利率，也不能当成数位黄金，而且没有黄金、白银、珠宝的工业用途，在技术上只是一个支付网路，很难扩展。

目前比特币日均交易量不到三十亿美元，而汇市一天交易五．四兆美元，使用比特币交易旳金额每天不到三亿美元，而VISA一天就刷了一七○亿美元，显示这个数位货币交易量很小，尚未被主流市场接受，因此，如果没有人使用这种技术支付，它的价值等于零。

**可视为一档全球最投机的股票**

著名的趋势观察家Peter Schiff也认为，前些年看好比特币进场的人是赢家，但现在才进来追高的人恐怕会失去一切。他说：「你不能把它当金钱，它太贵、太慢、也太脆弱。」当然认为比特币是荷兰郁金香翻版的人，比比皆是。丹麦盛宝银行（Saxo Bank）就预言，比特币会飙到六万美元，市值挑战一兆美元，最后会在俄罗斯及中国联手干预下崩溃，最终跌回一千美元左右的挖矿成本区，这是比特币上涨后，市场开始注意比特币的交易。

在我看来，比特币面对各国政府打压已是定局，而且比特币不易监管，成了洗钱、贩毒等犯罪交易工具，特别是比特币的挖矿非常耗电，在全球提倡节能时代，这是各国会联手打击的产业，比特币成为区块链交易工具仍有一段长远的路，它有优点，也有更多缺点，眼前大家也许可把它当成一档全球最投机的股票来看待。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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