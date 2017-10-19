全球股市进入「大时代」？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

十月八日，香港的财经传媒都以十分醒目的标题写着：「港股冲破大时代」，成交量冲破千亿港币，恒生指数挑战十年新高。什么是「大时代」？外地人可能雾里看花，但香港人对「大时代」的感受却是异常强烈。

把时间拉回到二○一五年，中国开始打房，资金开始从房市转入股市。一四年底，中国股市开始从谷底爬升，上证指数从一八四九．六五开始出现疯狂的涨幅，到一五年六月，上证指数涨到五一七八．一九。当周上证出现人民币五．五兆元的超级成交量；深证指数也从七二四．九五七飙升到三一五六．九六一，中国数千万股民陷入疯狂。这个资金大潮也冲击到港股，香港恒生指数在三、四月间月暴升四千点，恒生指数涨到二八五八八．五二。

就在香港股市最热的时候，香港TVB电视台为了配合当时股市的气氛，在一五年四月二十一日深夜，开始重播由郑少秋主演丁蟹的神剧《大时代》。《大时代》重播的第二天，港股开盘大跌逾七○○点，最后收盘跌了五五八点，不少香港股民打电话到TVB疯骂电视台害人，更有人发起一人一信要求TVB停播《大时代》，这是港股「大时代」的由来。

不过这种「丁蟹效应」，一开始的源头是希腊的债务危机引爆了欧债危机疑虑，接着是中国有一位在长沙的股民因炒作期货，倾家荡产跳楼，这件事引起证监会关切，开始紧缩融资成数，涨幅已大的深沪股市开始下跌。在那场股灾中，香港恒生指数从二八五八八．五二跌到一八二七八．八点，重挫了一万多点，这个「大时代」也成了香港记忆深刻的印记。如今恒生指数上冲到二八七九二．○六点，对香港人来说，突破了一五年「大时代」阴影，港股也进入另一个大时代。

**台股指数创新高，站在万点之上已有100天**

现在全球股市似乎都进入「大时代」，先从台股看起，台股到九月底在外资减码的压力下，加权指数一度下挫到一○二五七．二点，但是在十月二日台积电董事长张忠谋突然宣布明年退休后，台积电ADR（美国存托凭证）股价出现显着上涨，而这股涨势也拉抬了台积电在台股频创新高，台股指数一口气冲到一○七九○点以上。台股指数不但创下二十七年新高点，站上万点也长达一百个交易日以上。

台股刚刚上万点的时候，市场上充满疑虑，因为拉抬指数的都是外资拉抬的权值股，市场上投资人对万点仍十分疑惧。从历史经验来看，台股上万点后，随之而来的都是暴跌的悲剧，像是一九八九年的一二六八二惨跌到二四八五点，到了二○○○年那次万点，台股也从一○三九三跌到三四一一点。这些万点悲剧，时时提醒投资人，股市上了万点，一定是卖点，不是买点，这次会例外吗？

**投资人应逢高警戒，川普税改恐带来反转效应**

香港资深投资达人石镜泉，最近在《香港经济日报》连续发表三篇专文，暗示投资人要逢高警戒，他的第一篇文章是《七凶？》石镜泉说，「七」跌市是投资者的疑虑，因为过往很多经典股灾或跌市都是在「七」字年尾发生。最显着的是一九八七年十月美国股灾，美股单月下跌二一％；一九九七年是亚洲金融风暴，亚洲股市出现大狂杀，像泰国股市从一九九四年的一七八九点跌到三八○点；再加一个十年，就是二○○七年，隔一年出现金融海啸；今年又逢七，而且又到了年尾，似乎压力又浮现出来。

石镜泉的第二篇文章，标题是《股灾》。石镜泉说，十二月美国联准会（Fed）加息又缩表，双管齐发，美股可能出现反转效应。石镜泉第三篇文章又说《美股股灾？》这回他举CNBC网站报导斯托克曼（David Stockman）的警告，说川普总统的税改计画及Fed政策，可能会使股市遭到严重的抛售。斯托克曼是雷根总统时代的预算办公室主任，也是雷根减税政策的主导者，被称为「雷根经济学家」，他说每隔七到八年，市场都会经历一次调整，幅度会在四成到七成之间，眼下的股市有如「赌场」。

斯托克曼会把目前全球股市当作赌场，关键是金融海啸迄今近十年，在各国央行货币量化宽松政策下，各国股市都出现惊人的大涨幅。先以美股为例，美国六大指数中最核心的道琼指数从六四六九．九五拉升到二二九五六点，涨幅高达二五四％；标普五○○从六六六．七九涨到二五五七．六四点，涨幅超过二八三％；那斯达克（NASDAQ）从一二六五．五二涨到六六二四点，涨幅高达四二三％；罗素二○○○（Russell 2000）从三四二．五九涨到一五○二点，涨幅是三四二％；但最可怕的仍是费城半导体指数（SOX），从一六七．五五涨到一二二四．九九点，涨幅高达六三一．一八％。

这是美股从金融海啸以来出现的「雄伟」大涨幅，美股大涨，也成了美国总统川普极为得意的「政绩」。十七日川普在推特（Twitter）上发文指出，去年十一月八日他正式就职迄今，美国道琼指数上涨逾二五％，市值增加五．二兆美元。川普在推特推文后，研究机构FactSet 也在网路上说，从一六年十一月八日到一七年十月十三日，投资道琼指数，并将股利再投资的报酬率确实达二五％，标普五○○是二二％。

道琼三十档成分股中，波音大涨八八％，涨幅第一；苹果涨四三％，在道琼成分股中居第四。但川普当选迄今，最神勇的仍是辉达（Nvidia），一年来大涨一七五％。辉达是华商黄仁勳领军的IC设计公司，全力推动GPU（图形处理器），在人工智慧最具潜力的公司。若以十月十七日股市收盘价来算，辉达写下一九七．九三美元高价，市值已拉升到一一八七．五八亿美元。市场认为，辉达未来市值可能逼近英特尔（Intel），而在川普入主白宫前，辉达股价是二十二美元左右，这个跃升令人称奇。

川普把股市大涨当成他的「政绩」，斯托克曼认为这是一个危险讯号。斯托克曼认为，美股将来出现崩跌危机，要归咎Fed。其实斯托克曼早在六月接受CNBC访问时就称标普五○○会跌到一六○○点，也就是以当时价位来看，标普五○○可能有三四％的跌幅，如今标普不但没跌，还频创新高。更早之前，斯托克曼也批评川普的税改计画会通过是一个「妄想」。

**新兴市场成长惊人，阿根廷股市涨幅高达32倍**

另一位在大中华区大家都很熟悉的罗奇（Stephen Roach），他认为美国股市看上去非常昂贵，但可能无法应对Fed不断上升的利率政策。罗奇批评投资人面对眼前资本市场的狂热，几乎是罹患了「失忆症」，他在接受CNBC采访时警告说：「通膨几乎已消失无踪，政策制定者和投资者，已不记得通膨是什么，在如此美好的气氛中，还会有什么政策？」

罗奇暗示，股市在今年剩余的日子中下跌一○％的机率超过五○％，从北韩的飞弹危机，到美国经济可能出现意外疲软，任何突发变数都可能成为引发股市暴跌的「催化剂」。

另外是摩根士丹利一直以来最大的死多头威森（Mike Wilson）最近也说，他预估标普五○○可能会涨到二七○○点，在目标达成前，市场不会遭到巨大抛售压力；但一旦触及这个目标，市场可能会下调二○％，目标价可能到二二五○点。

这是几位具有市场代表性的专家看法，他们都有居高思危的善意提醒，但是作为全球资本市场最核心的市场，美股仍不断领军创新高，像苹果（Apple）股价回到一五九美元，最近市值又来到八二五八亿美元；第二大市值的谷歌（Google）股价又来到九九二美元，市值跑到六九九三．五八亿美元；微软（Microsoft）股价来到七十七．六五美元，市值一度突破六千亿美元；脸书（Facebook）股价则是来到一七四．五二美元，已即将再创历史天价，市值也推升到五○六八．四亿美元；亚马逊（Amazon）股价来到一○○六．三四美元，市值也到四八三四．三五亿美元。观察美股最核心的五大指标，看起来都没有出现疲态。

其实除了美股畅旺，全球股市仍然继续在奔驰的路上，尤其是新兴市场最可怕。我们来看几个涨得令人头皮发麻的市场，第一个是阿根廷股市，金融海啸后，阿根廷股市从八一九．三涨到二七一四○点，涨幅高达三十二．四倍，除了因阿根廷货币贬值外，阿根廷股市这个涨幅已令人瞠目结舌。其次是政局一直在动乱的土耳其，土耳其股市从二四○二六涨到一一○五三○点，涨幅是四．二八倍。

北欧几个小国，像挪威股市从一五五．七涨到七二四点，大涨三六四％；丹麦股市从二一○．三四涨到一○四六．六六点，涨了三九七．六％。再来是亚洲新兴市场，这些年印度股市从七六九七．三九涨到三二六八六．四八点，大涨三二四．六％；印尼股市从一○八九．三四涨到八五八○点，大涨四四七％；菲律宾股市从一六八四．七五涨到八五八○点，涨了四○一％；泰国股市从三八○涨到一七一九点，涨幅是三五二％，这是资金串联出来的超大行情。

○七年全球景气十分炽热，当时金融市场大涨，原物料也暴升，最后由次贷危机引爆。这次全球资产一起涨到最高点，最突出的是全球重量级的科技股，除了美国FAAMG（指脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌五家公司）市值有四家登上五千亿美元外，中国的阿里巴巴、腾讯市值也都达四千亿美元以上。这些科技股领军，为全世界进入AI时代下了注解。

但是资本市场不可能永远只涨不跌，全球股市似乎同时进入「大时代」，二○一五年的香港《大时代》只是TVB把当年股市狂潮崩盘的电视剧拿出来重播，就引发股民恐惧，随后一连串利空撞击，港股大跌一万点。

**资本市场有涨有跌，股民应提防「四大指标」**

到目前为止，全球股市都很美好，但危机总在一瞬之间，几个指标大家仍得提防：一是市场牛市冲天，大家极度乐观；二是市场估值过高，如本益比太高；三是企业盈利出现变化；四是利率大幅上升，或是缩表出现意外，这些都可能触发股市回档压力。

今年以来，美国道琼指数上升一五．二％，那斯达克上涨二二．三％；欧洲德国股市大涨二五．五％，代表欧洲的STOXX 600指数上涨一九．九九％，英国富时涨十一．四％；亚洲的日经指数上涨十一．九％，稳稳站在两万点以上，给日本带来好的调整机会，香港恒生指数今年涨二九．四％，韩国涨二四．八％，中国上海涨十二．六％，但MSCI中国指数大涨四六．六％，这显示全球股市大涨，中国股市具有落后补涨特质，很可能在全球股市大涨中，成为市场吸纳的标的。

台股今年上涨一五．八九％，在全球股市中，台股算是小确幸市场，假如全球股市风平浪静，台股单独出现危机的状况不大，这是今年大家可以比较心安的地方。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。