创新增值-台积电三十岁背后的故事--今周刊「老谢开讲」

- 台积电的成长堪称台湾之光，上市至今，市值膨胀118倍；如此成就，恐只有FAAMG可比拟。它曾经与联电实力在伯仲之间，现早已拉开距离，这样的情节彷佛也在亚马逊的故事上演。

台湾最大市值上市公司台积电三十岁了，《经济日报》以显着标题报导，苹果电脑执行长库克（Tim Cook）将首度来台参加十月二十三日台积电三十周年庆。报纸还报导，在AI人工智慧当红的辉达（Nvidia）执行长黄仁勳及高通（Qualcomm）执行长等IT产业重量级人士，都将来台参与盛会。而张忠谋董事长在晚宴后，也将邀请大家共同聆听贝多芬第九号交响曲。

**参加台积周年庆？ 库克消息全台关注**

库克来台是台湾的大事，因为台湾作为苹果供应链最重要成员之一，不管是创办人贾伯斯，或是接任执行长后的库克，都没有来过台湾。但库克已多次亲访中国，最近一次是三月十八日，库克出席在北京国宾馆的「中国发展高层论坛二○一七」。在一场「中国与世界：经济转型与结构改革」的论坛中，库克坦言，苹果正面对中国本土智慧型手机品牌的激烈竞争，不过他看好中国清净能源的潜力；他并透露，苹果可能在河南、四川、内蒙等地，发展清净能源的基础设施。

更早的一次，库克在二○一五年十月造访中国，苹果宣布将在中国北部、东部和南部电网地区，建设超过二○○兆瓦的太阳能项目，能够产生的能源超过二十六．五万个中国家庭一年内的用电量。这次库克表示，未来几年将与中国供应商合作采用超过二千兆瓦的新清洁能源。库克这番谈话，与此时台湾正陷入夏季限电压力，令人产生很多联想。

除了库克造访中国，今年七月十九日苹果宣布，由原无线技术部门副总裁葛越出任大中华区董事总经理，这是苹果电脑史无前例地新增大中华区一把手职位。葛越出身东北渖阳，拥有加州柏克莱大学硕士学位，苹果派她掌理大中华市场，原因是苹果在大中华区的营收已连续六季出现衰退。

刚刚公布二○一七年第三季（到七月一日止）季报的苹果，大中华区营收掉到八十亿美元。一方面是中国本土手机品牌快速崛起，尤其是华为、OPPO、VIVO；另一个原因是iPhone与微信的配合度不高，微信功能众多，如发信、付款、玩游戏，中国本地用户离不开微信，这是苹果在大中华区发展受挫很重要的原因。

以今年首季全球智慧型手机市占率来看，三星经历了去年第三、四季Note 7爆炸事件，造成大约一成的衰退后，今年首季出货七八六七万支，市占率重回第一；苹果五一九九．二五万支，市占率十三．七％，这是由去年第一季的十四．八％掉下来的。但是同样比较今年第一季与去年第一季，华为从二八八六．一万支，市占率八．三％，拉升到三四一八．一万支，市占率提高到九％。最厉害的是OPPO及VIVO。同一时间，OPPO由一五八九．一五万支跳升到三○九二．二三万支，市占率从四．六％拉升到八．一％；VIVO从一四○○万支拉高到二五八四．二万支，市占率从四％拉到六．八％。

过去全球前三大手机厂，有两家由韩国的三星、LG囊括；这回全球前五大智慧型手机品牌，前五大有三家是中国品牌手机厂。苹果派出葛越，想办法与中国接地气；而库克频频走访中国，也可以看出他对这个全球大市场不敢小觑。

**沾苹果光，台湾一挂企业快速成长**

不过很可惜的是，库克来台的新闻在八月七日短暂曝光后，台积电立即发文澄清说，库克行程安排有困难，无法来台，让台积电这个三十年大寿庆典有点遗憾。不过库克来台未成的消息会引来那么高度关注，也可以连结到苹果与台湾产业高度的连结度，最近报载台湾的富豪都是吃苹果长大的，从台积电、大立光、鸿海、可成、台达电、日月光、广达、和硕、国巨，这些公司市值快速成长，苹果正是带动这些公司成长最重要的推手。

台湾有两家重量级的半导体公司，联电与台积电一直号称是晶圆双雄。联电在一九八○年五月创立，台积电则比联电晚了七年，一直到一九八七年二月才建厂，从此张忠谋先生一路伴随台积电成长壮大。这是张忠谋先生人生最精采的三十年。

**上市23年，台积电市值膨胀一一八倍**

台积电创立后，一九九四年正式申请股票上市，那一年台积电股本七十八亿元，营业收入一九三．三六亿元，税后净利八十四．七四亿元。那一年台积电EPS十．八六元，上市第一年股价就飙到十七元，那时市值不过是一三八○亿元。一九九五年台积电再赚一个股本，EPS达十．四八元，股本膨胀到一四三．九亿元，净利也拉升到一五○．八亿元，这是九○年代台积电最美好的时光。

而在那一段美好岁月，联电的实力与台积电在伯仲之间。一九九四年联电股本八十五．九九亿元，净利六十四．九三亿元，EPS七．五五元。到了一九九五年，联电股本增加到一三四．三八亿元，那年净利一三四．四一亿元，联电的EPS也有十元，联电股价也涨到一五四元。但此后两家命运大不相同，关键在台积电不断研发新制程，加上台积电切入苹果供应链，业绩跟着水涨船高。到今年八月八日为止，台积电在台市值新台币五．六兆元，在美国ADR市值也高达一九○七．九五亿美元；而联电只有新台币一七五四亿元。台积电已从十奈米、七奈半，下一步可能朝三奈米再进化，联电仍在二十八奈米。

回头看台积电过去的三十年，台积电的成长堪称是台湾之光。如果以一九九四年台积电每股六十元上市承销，市值只有四六八亿元起算，台积电上市二十三年，市值膨胀了一一八倍。要寻找如此伟大的公司，大致也只有Facebook、Apple、Amazon、Microsoft 及Google等FAAMG大企业可以比拟。

库克在二○一一年八月二十四日从贾伯斯手上接过执行长大印，这一天苹果股价三七六．一八美元，如果还原苹果一拆七，如今苹果涨到一五八．八一美元，库克上任迄今，苹果的股价已经上涨了一九五．五％。库克接下贾伯斯很沉重的那一棒，还能缔造新气象，这实在十分不容易，而如果是在苹果上市那一天买进苹果股票，市值大约膨胀三○三倍。

**亚马逊更胜一筹，从不被看好变全球巨兽**

不过比苹果、台积电更厉害的可能是亚马逊（Amazon）。今年五月十五日，亚马逊庆祝股票上市二十周年；一九九七年五月十五日，亚马逊以网路书店的定位IPO（首次公开发行股票），每股仅十八美元，当天收盘涨到二十三．五美元；亚马逊首日挂牌股价上涨三一％，市值仅五．六亿美元。

二十年前，亚马逊上市，在公开说明书上面就自许是「全球最大书店」，当时引来像名门正派的大书店，如邦诺书店（Barnes & Noble），指控亚马逊广告不实。这二十年过去了，邦诺仍然是书店，但亚马逊已摇身变成全球最强电商。如今亚马逊股价一度涨到一○八三．三一美元，市值拉升到五二○四亿美元，而邦诺股价只有七．六美元，市值只有五．五一亿美元。这两家公司经过二十年的发展令人无法想像，二十年前，在大家心目中，邦诺规模比亚马逊大很多；如今二十年沧桑，真是令人难以想像。

同样的案例，也许下一个会发生在特斯拉（Tesla）身上。七月二十七日，Model 3正式上市，一开始只有五十辆，这款新车售价只有四．四万美元，一次充电加速可跑五百公里，而大约这个时候，特斯拉也公布第二季季报，营收二十七．九亿美元，比去年同期的十二．七亿美元，大约成长一倍多，但亏损三．三六亿美元，比去年同期二．九三亿美元还多。特斯拉帐上现金尚有十一．六亿美元，眼看着特斯拉烧钱速度加快，高盛分析师十分看坏特斯拉股价，他认为特斯拉股价会腰斩。

不过高盛的报告出炉，市场投资人似乎没有在怕，一方面特斯拉有十分稳固的股东群，特斯拉可随时发债，得到股东热烈支持；二是特斯拉的灵魂人物马斯克（Elon Musk）创意无限，他发下豪语表示，Model 3八月出货一百辆，九月出货一千五百辆，到年底十二月出货一万二千辆，二○一八年以前，全球订户订购的车子都会出货完毕。

马斯克还打算在全球各地打造十到二十座的超级工厂（Gigafactory），除了加速生产外，马斯克还打算在二○一九年推出跨界休旅车的Model Y，还准备进军电动卡车。在高盛报告出炉前，特斯拉股价最高冲到三八六．九九美元，市值跑到六三五．六六亿美元，特斯拉股价一度回挫到三○三．一三美元，如今又跑到三五六．九一美元，市值五八六．二六亿美元。

**小时候输不是输，创新才能带动价值**

今天卖几万辆车的特斯拉市值，已超过一年销售一千万辆的通用汽车，及一年卖超过七百万辆汽车的福特汽车。目前通用汽车市值五一四．三五亿美元，福特汽车市值四三三．七一亿美元。二十年后再来看通用汽车与福特，也许不会像亚马逊与邦诺那么惨，但这背后告诉大家一个故事，创新才是价值的源头。

当年与贝佐斯（Jeff Bezos）共同创业的亚马逊董事艾伯格（Tom Alberg）在上市二十周年时回忆说：亚马逊在二十年前是很有趣的一家新创公司，邦诺则把亚马逊视为最大劲敌。如今亚马逊市值已是邦诺的九百多倍，艾伯格是在一九九四年亚马逊成立不久，以每股○．三三美元，大约五万美元投资亚马逊成为原始股东，他说当年他已看好亚马逊未来的发展潜力，但没想到会发展到今天如此的规模。像艾伯格这样，花五万美元拥抱亚马逊的人少之又少。

亚马逊上市二十年，股票经过分割调整，以上市首日收盘价二十三．五美元为基准，大约每股只剩一．九六美元，若以八月七日亚马逊的收盘价九八七．五八美元，市值四七四四．一三亿美元来计算，市值大约膨胀五○八倍，也就是在一九九七年亚马逊上市那天买到收盘价的人，当年投资一万美元，现在会变成五○二．八六万美元，而像艾伯格那些股东，获利的倍数可说是天文数字了。

如果回头比较二○○○年网路泡沫时代，那个时候以PC为主的IT公司是主流。那段时期微软、英特尔（Intel）、思科（Cisco）都当过股王，但是到了今天，美国前五大市值企业变成苹果、谷歌、微软、脸书及亚马逊；当年前三大市值企业只剩下微软仍在榜上，关键是微软的Azure及Office 365的套装收入已成营运主力。微软在二○○九年股价一度跌到一四．八七美元，市值掉到一一四八亿美元，如今跑到五五七六．四二亿美元。但是思科比二○○○年的颠峰少了四千亿美元；英特尔少了三千亿美元，市值还被台积电追过。这告诉大家，企业与时俱进的重要性。

台积电三十岁了，三十年来台积电创造了新台币五．六兆元市值，张忠谋董事长劳苦功高，我们一起向台积电致敬，也向张忠谋董事长说谢谢！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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