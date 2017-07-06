赢家通吃的新资本主义时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自7月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)

上周有三件大事发生，都是牵动世界的巨大变化，一个是改变苹果电脑命运，也是近半个世纪以来，除了网际网路外，人类发展第二重要产业的智慧型手机，苹果从第一代iPhone进化到第七代iPhone，苹果iPhone手机售出超过十亿支，也带动产业巨大变化。

第二个是脸书（Facebook）的创办人祖克柏（Mark Zuckerberg）亲自发文，宣布脸书每月用户突破二十亿，占了全球四分之一的人口，祖克柏接受《今日美国》（USA TODAY）专访时表示，尽管脸书每月使用人口超过二十亿人，但脸书尚未达到「连系世界上每一个人」的目标，未来仍有待努力，脸书不会大肆庆祝。

脸书在二○○四年创立，短短四年时间，每月使用人数即突破上亿，但随着智慧型手机App上线，脸书到一二年，每月使用人数突破十亿，如今只花五年时间就又扩张了另一个十亿。这几年脸书在竞争对手Snapchat追击之下，很多人担心脸书市占版图会缩小，但祖克柏仍奋力巩固版图。

第三件事是欧盟执委会对Google开罚二十四．二亿欧元。理由是Google滥用近乎独占的地位，扭曲搜寻结果，以推广自家购物，妨碍其他网购比价服务业者的公平竞争，欧盟开出史上最大的反托辣斯天价罚款。上次遭到欧盟裁罚的微软是十．六亿欧元，这次罚款金额倍增，欧盟执委会勒令Google必须在九十天之内停止违规行为，且在六十天内要告知欧盟相关计画；若在期限内未采积极作为，欧盟会进一步对Google祭出每月全球平均营收五％的罚金，如果以首季Google营收来算，每日罚金收一百万欧元，这是很大的利空。

最近美国前五大市值科技股FAAMG（Apple，Google，Microsoft，Amazon，Facebook）股价回档压力大，但是欧盟加重对Google裁罚，加大Google回档的压力，Google股价从九八八．二五美元跌到八九八．七美元，让Google市值缩减了大约六百亿美元。

**全球竞争力集中少数巨头**

其实这三样事都标示着同样一件事，全球竞争集中化，而且是赢家通吃的现象愈来愈凸显。Google这次被欧盟裁罚，背后最大的着力点是Google的搜寻引擎占全欧盟九成以上，这是一个赢家通吃的新资本主义时代（winner-take-all capitalism），现在全世界都开始担心科网巨擘不断攻城掠地，最后会不会重创世界，造成百业萧条，著名的市场分析机构MarketWatch最近有一篇专题报导，直指美国最成功的企业「正在杀死经济」。

大型企业不断攻城掠地，像最近亚马逊（Amazon）宣布以一三七亿美元购并拥有四三○个实体卖场的有机商品零售店Whole Foods Market，十年前亚马逊市值不到六百亿美元，根本买不起Whole Foods Market，但今天亚马逊膨胀到四千五百亿美元，吞下Whole Foods Market易如反掌，亚马逊正是一家不断创造破坏的企业。

亚马逊先在线上累积资本和客源，然后逐步淘汰线下的实体店，彻底颠覆原来零售业的生态，一九九四年贝佐斯（Jeff Bezos）创办亚马逊，原先这只是一家网路书店，但贝佐斯一开始就把目标订得很清楚，他曾说要让亚马逊成为「万货店」（The Everything Store），他要让亚马逊什么都卖。

**亚马逊〞创造性的破坏〞打趴传产**

经过二十三年，亚马逊一步一脚印朝着这个目标前进，不断地制造「创造性的破坏」，从电子书Kindle开始，亚马逊打残了Borders，还有Barnes & Nobles；亚马逊卖歌曲、录影带，甚至电影，让百视达（Blockbuster）毫无招架之力。现在亚马逊也投资电视剧、电影，下一步要和Netflix正面交锋。亚马逊卖电子产品，RadioShack和Circuit City都宣布破产倒闭，这次再拿下Whole Foods Market，已让零售业巨人包括特易购（Tesco），好市多（Costco）和沃尔玛感到压力。

早在一九四二年之前，经济学家熊彼得称资本主义总是不断「创造性地破坏」，如今资本主义加上新科技，这个创造性破坏威力更大，工业革命如此，九○年代崛起的网路时代更是如此，在这个时代，科技巨擘一方面从科技创新中带来效益，用科技的力量带来减价效果，为消费者带来好处，同时也为股东创造价值；但是这些拥有品牌、产品以及服务的明星公司，藉着强大竞争力，蚕食了传统产业的利润，压低了打工仔的酬劳，遏阻了整体经济成长，同时也让社会分化加剧。

**市场赢家用购并〞缩减〞竞争对手**

根据美国人口普查局资料统计，过去二十年，顶尖企业的市场占有率快速扩增，全球有四分之三的行业，市场集中度愈来愈高，其中一○％行业的利润集中在几家龙头企业，许多其他企业也由少于十家企业垄断。经济学家Jason Furman和Peter Orszag共同研究发现，少数公司利用其竞争优势，获得超过一○○％的回报率，比一般公司的二○％利润，高出很多倍。

巨无霸企业拥有经营许可证、专利、版权及其他智慧产权，可以阻止潜在竞争者进入市场，他们拥有强大品牌，使旗下产品得以更高溢价销售，并且利用网路巩固其垄断地位，而且手握足够筹码，可争取政府提供补贴和放宽监管，还有为了消除潜在劲敌，大型企业还可以直接收购竞争对手，或锁定进入行业所需资源，包括技术人才及销售通路，并且藉其购并筑起保护壁垒。

许多新创公司根本还来不及跟这些科技巨擘一较高下，在他们萌芽时已被大企业购并。这样的故事在以色列天天发生，很多萌芽的企业一旦被认定具有发展潜力，通常很快遭到购并。美国FAAMG五大科技巨擘，过去十年共并进五百多家企业，由于进入门槛愈来愈高，现在的新创公司明显比十年前减少很多。

像亚马逊的扩张，新发展的Amazon Go，消费者进入店内不用付款，随意取走任何货品，电脑会自动记录，并透过App支付，这样的扩张将逐步威胁到美国本土零售业，甚至是餐饮业员工素质。到去年底为止，美国约有一六五○万零售从业人员及一一四○万的餐饮从业人员，很多零售业从业人员纷纷遭到资遣解雇，餐饮人员虽未直接受到冲击，但随着传统商场或实体店业务收缩，下一个挑战也无可逃避。

**全球广告业被鲸吞半壁江山**

更不幸的是，仓储中的工作愈来愈多由机器人取代，物流业人员将急速缩编，亚马逊现在正考虑部署无人机，直接把包裹递送到顾客家门前。很多人认真在思考亚马逊这一步转型，将「杀死」更多美国职位，而这个现象最显着的冲击是传统广告业。

市调机构Harket对一七年的预测，今年全球网路广告Google拿走八○八亿美元，脸书分走三六三亿美元；换言之，Google加上脸书，已拿走全球网路广告的半壁江山，这个现象连台湾也强力感受到，去年脸书拿走超过新台币一百亿元的媒体广告量，以台湾媒体广告量一年约新台币四百至五百亿元来估算，Google加上脸书大概分走媒体广告四成，其他传统媒体业生机当然遭到压缩。

这次亚马逊拿下Whole Foods Market，着眼的是吃得健康。跨入二十一世纪，人类愈来愈爱吃，吃得好几乎变成一个宗教，工业生产带来污染，让愈来愈多的人认真寻找安全健康食材；全球化带来各国美食，但中产阶级更重视吃得健康，宁可花更多钱购买有机食品。

根据资料统计，美国人平均花费六％购买食物，一五年食物消费六○二○亿美元，这个数字高于汽车和手机，一六年美国人每周平均花费一一○美元在食物上，成长率超过通膨；因此，亚马逊对Whole Foods Market下手卡位，这是破坏性创造的必杀手段。

而造就这个破坏创新的大推手，显然是苹果带来过去十年新革命，这场科技变革最大推手，应该是iPhone带来的巨大改变。大家回想一下，十年前的今天跟现在有什么差别？最大的差别是：十年前这个世界没有「低头族」，因为智慧型手机改变了这个世界。

○七年六月二十九日iPhone正式发售，在此之前，苹果已凭藉着Mac、iPod开启贾伯斯（Steve Jobs）的第二春。当时苹果每股不到二十美元，市值约九○○亿美元，现在市值跑到七四七○亿美元，股价在一四三．五美元，股价乍看涨不多，原来是苹果在一○年时，一股拆七股，以○七年到今天，苹果市值从九○○亿美元变成七四七○亿美元，大约成长七．三倍。而这段期间，道琼指数上涨六○％，那斯达克（Nasdaq）涨了一．四倍，股神巴菲特的波克夏涨了一．三倍，Google则涨了二六○％。

○七年的iPhone第一代，全球卖出六一○万支，去年推出的iPhone 7累积有一亿支的销售量，iPhone一至七总共销售了十亿支。过去的手机只有通话功能，直到智慧型手机真正开启了智能的时代，苹果带来很多赢家，像帮苹果代工的鸿海、光学的大立光、舜宇光学，以及其他如瑞声科技、高通、蓝思科技、立讯精密等，都是苹果创出来的大赢家。

六月二十六日，《富比世》（Forbes）以「The 11 Taiwanese Tycoons Who Built Fortunes By Selling To Apple」为题，介绍十一位靠着苹果发迹的老板。这十一人是鸿海的郭台铭、广达林百里、大立光的林耀英及陈世卿、日月光的张虔生、张洪本、台达电郑崇华、国巨陈泰铭、可成洪水树及台积电张忠谋，以及和硕童子贤。

**智能手机开启腾讯巨大的成长**

其实中国的腾讯，可能也是智慧型手机带来变革最大赢家。腾讯十年前主打电脑上使用的QQ软件，主要收入靠广告。○六年腾讯的营业额是二十八亿元人民币，净利十亿元人民币，当时市值六百亿港币；iPhone推出之际，未在中国发售，后来随着智慧型手机全面化，腾讯也推出微信，智能手机真正开启腾讯巨大的成长。如今腾讯市值高达二．六六兆港币，这个十年成长令人目眩。

鸿海也是代工的赢家，○六年鸿海的营业额一．三兆元台币，净利约六六二亿元，过去鸿海帮摩托罗拉、诺基亚代工，到去年为止，鸿海营收四．四兆新台币，净利一四八七亿台币，来自苹果的订单带给鸿海巨大的成长。

这是一个十年的巨变，大家可以想想，下一个十年，这个世界会再出现怎样让你意想不到的巨大变化。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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