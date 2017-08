赢家通吃的新资本主义时代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月6日出版的当期「老谢开讲」专栏)

上周有三件大事发生,都是牵动世界的巨大变化,一个是改变苹果电脑命运,也是近半个世纪以来,除了网际网路外,人类发展第二重要产业的智慧型手机,苹果从第一代iPhone进化到第七代iPhone,苹果iPhone手机售出超过十亿支,也带动产业巨大变化。

第二个是脸书(Facebook)的创办人祖克柏(Mark Zuckerberg)亲自发文,宣布脸书每月用户突破二十亿,占了全球四分之一的人口,祖克柏接受《今日美国》(USA TODAY)专访时表示,尽管脸书每月使用人口超过二十亿人,但脸书尚未达到「连系世界上每一个人」的目标,未来仍有待努力,脸书不会大肆庆祝。

脸书在二○○四年创立,短短四年时间,每月使用人数即突破上亿,但随着智慧型手机App上线,脸书到一二年,每月使用人数突破十亿,如今只花五年时间就又扩张了另一个十亿。这几年脸书在竞争对手Snapchat追击之下,很多人担心脸书市占版图会缩小,但祖克柏仍奋力巩固版图。

第三件事是欧盟执委会对Google开罚二十四.二亿欧元。理由是Google滥用近乎独占的地位,扭曲搜寻结果,以推广自家购物,妨碍其他网购比价服务业者的公平竞争,欧盟开出史上最大的反托辣斯天价罚款。上次遭到欧盟裁罚的微软是十.六亿欧元,这次罚款金额倍增,欧盟执委会勒令Google必须在九十天之内停止违规行为,且在六十天内要告知欧盟相关计画;若在期限内未采积极作为,欧盟会进一步对Google祭出每月全球平均营收五%的罚金,如果以首季Google营收来算,每日罚金收一百万欧元,这是很大的利空。

最近美国前五大市值科技股FAAMG(Apple,Google,Microsoft,Amazon,Facebook)股价回档压力大,但是欧盟加重对Google裁罚,加大Google回档的压力,Google股价从九八八.二五美元跌到八九八.七美元,让Google市值缩减了大约六百亿美元。

**全球竞争力集中少数巨头**

其实这三样事都标示着同样一件事,全球竞争集中化,而且是赢家通吃的现象愈来愈凸显。Google这次被欧盟裁罚,背后最大的着力点是Google的搜寻引擎占全欧盟九成以上,这是一个赢家通吃的新资本主义时代(winner-take-all capitalism),现在全世界都开始担心科网巨擘不断攻城掠地,最后会不会重创世界,造成百业萧条,著名的市场分析机构MarketWatch最近有一篇专题报导,直指美国最成功的企业「正在杀死经济」。

大型企业不断攻城掠地,像最近亚马逊(Amazon)宣布以一三七亿美元购并拥有四三○个实体卖场的有机商品零售店Whole Foods Market,十年前亚马逊市值不到六百亿美元,根本买不起Whole Foods Market,但今天亚马逊膨胀到四千五百亿美元,吞下Whole Foods Market易如反掌,亚马逊正是一家不断创造破坏的企业。

亚马逊先在线上累积资本和客源,然后逐步淘汰线下的实体店,彻底颠覆原来零售业的生态,一九九四年贝佐斯(Jeff Bezos)创办亚马逊,原先这只是一家网路书店,但贝佐斯一开始就把目标订得很清楚,他曾说要让亚马逊成为「万货店」(The Everything Store),他要让亚马逊什么都卖。

**亚马逊〞创造性的破坏〞打趴传产**

经过二十三年,亚马逊一步一脚印朝着这个目标前进,不断地制造「创造性的破坏」,从电子书Kindle开始,亚马逊打残了Borders,还有Barnes & Nobles;亚马逊卖歌曲、录影带,甚至电影,让百视达(Blockbuster)毫无招架之力。现在亚马逊也投资电视剧、电影,下一步要和Netflix正面交锋。亚马逊卖电子产品,RadioShack和Circuit City都宣布破产倒闭,这次再拿下Whole Foods Market,已让零售业巨人包括特易购(Tesco),好市多(Costco)和沃尔玛感到压力。

早在一九四二年之前,经济学家熊彼得称资本主义总是不断「创造性地破坏」,如今资本主义加上新科技,这个创造性破坏威力更大,工业革命如此,九○年代崛起的网路时代更是如此,在这个时代,科技巨擘一方面从科技创新中带来效益,用科技的力量带来减价效果,为消费者带来好处,同时也为股东创造价值;但是这些拥有品牌、产品以及服务的明星公司,藉着强大竞争力,蚕食了传统产业的利润,压低了打工仔的酬劳,遏阻了整体经济成长,同时也让社会分化加剧。

**市场赢家用购并〞缩减〞竞争对手**

根据美国人口普查局资料统计,过去二十年,顶尖企业的市场占有率快速扩增,全球有四分之三的行业,市场集中度愈来愈高,其中一○%行业的利润集中在几家龙头企业,许多其他企业也由少于十家企业垄断。经济学家Jason Furman和Peter Orszag共同研究发现,少数公司利用其竞争优势,获得超过一○○%的回报率,比一般公司的二○%利润,高出很多倍。

巨无霸企业拥有经营许可证、专利、版权及其他智慧产权,可以阻止潜在竞争者进入市场,他们拥有强大品牌,使旗下产品得以更高溢价销售,并且利用网路巩固其垄断地位,而且手握足够筹码,可争取政府提供补贴和放宽监管,还有为了消除潜在劲敌,大型企业还可以直接收购竞争对手,或锁定进入行业所需资源,包括技术人才及销售通路,并且藉其购并筑起保护壁垒。

许多新创公司根本还来不及跟这些科技巨擘一较高下,在他们萌芽时已被大企业购并。这样的故事在以色列天天发生,很多萌芽的企业一旦被认定具有发展潜力,通常很快遭到购并。美国FAAMG五大科技巨擘,过去十年共并进五百多家企业,由于进入门槛愈来愈高,现在的新创公司明显比十年前减少很多。

像亚马逊的扩张,新发展的Amazon Go,消费者进入店内不用付款,随意取走任何货品,电脑会自动记录,并透过App支付,这样的扩张将逐步威胁到美国本土零售业,甚至是餐饮业员工素质。到去年底为止,美国约有一六五○万零售从业人员及一一四○万的餐饮从业人员,很多零售业从业人员纷纷遭到资遣解雇,餐饮人员虽未直接受到冲击,但随着传统商场或实体店业务收缩,下一个挑战也无可逃避。

**全球广告业被鲸吞半壁江山**

更不幸的是,仓储中的工作愈来愈多由机器人取代,物流业人员将急速缩编,亚马逊现在正考虑部署无人机,直接把包裹递送到顾客家门前。很多人认真在思考亚马逊这一步转型,将「杀死」更多美国职位,而这个现象最显着的冲击是传统广告业。

市调机构Harket对一七年的预测,今年全球网路广告Google拿走八○八亿美元,脸书分走三六三亿美元;换言之,Google加上脸书,已拿走全球网路广告的半壁江山,这个现象连台湾也强力感受到,去年脸书拿走超过新台币一百亿元的媒体广告量,以台湾媒体广告量一年约新台币四百至五百亿元来估算,Google加上脸书大概分走媒体广告四成,其他传统媒体业生机当然遭到压缩。

这次亚马逊拿下Whole Foods Market,着眼的是吃得健康。跨入二十一世纪,人类愈来愈爱吃,吃得好几乎变成一个宗教,工业生产带来污染,让愈来愈多的人认真寻找安全健康食材;全球化带来各国美食,但中产阶级更重视吃得健康,宁可花更多钱购买有机食品。

根据资料统计,美国人平均花费六%购买食物,一五年食物消费六○二○亿美元,这个数字高于汽车和手机,一六年美国人每周平均花费一一○美元在食物上,成长率超过通膨;因此,亚马逊对Whole Foods Market下手卡位,这是破坏性创造的必杀手段。

而造就这个破坏创新的大推手,显然是苹果带来过去十年新革命,这场科技变革最大推手,应该是iPhone带来的巨大改变。大家回想一下,十年前的今天跟现在有什么差别?最大的差别是:十年前这个世界没有「低头族」,因为智慧型手机改变了这个世界。

○七年六月二十九日iPhone正式发售,在此之前,苹果已凭藉着Mac、iPod开启贾伯斯(Steve Jobs)的第二春。当时苹果每股不到二十美元,市值约九○○亿美元,现在市值跑到七四七○亿美元,股价在一四三.五美元,股价乍看涨不多,原来是苹果在一○年时,一股拆七股,以○七年到今天,苹果市值从九○○亿美元变成七四七○亿美元,大约成长七.三倍。而这段期间,道琼指数上涨六○%,那斯达克(Nasdaq)涨了一.四倍,股神巴菲特的波克夏涨了一.三倍,Google则涨了二六○%。

○七年的iPhone第一代,全球卖出六一○万支,去年推出的iPhone 7累积有一亿支的销售量,iPhone一至七总共销售了十亿支。过去的手机只有通话功能,直到智慧型手机真正开启了智能的时代,苹果带来很多赢家,像帮苹果代工的鸿海、光学的大立光、舜宇光学,以及其他如瑞声科技、高通、蓝思科技、立讯精密等,都是苹果创出来的大赢家。

六月二十六日,《富比世》(Forbes)以「The 11 Taiwanese Tycoons Who Built Fortunes By Selling To Apple」为题,介绍十一位靠着苹果发迹的老板。这十一人是鸿海的郭台铭、广达林百里、大立光的林耀英及陈世卿、日月光的张虔生、张洪本、台达电郑崇华、国巨陈泰铭、可成洪水树及台积电张忠谋,以及和硕童子贤。

**智能手机开启腾讯巨大的成长**

其实中国的腾讯,可能也是智慧型手机带来变革最大赢家。腾讯十年前主打电脑上使用的QQ软件,主要收入靠广告。○六年腾讯的营业额是二十八亿元人民币,净利十亿元人民币,当时市值六百亿港币;iPhone推出之际,未在中国发售,后来随着智慧型手机全面化,腾讯也推出微信,智能手机真正开启腾讯巨大的成长。如今腾讯市值高达二.六六兆港币,这个十年成长令人目眩。

鸿海也是代工的赢家,○六年鸿海的营业额一.三兆元台币,净利约六六二亿元,过去鸿海帮摩托罗拉、诺基亚代工,到去年为止,鸿海营收四.四兆新台币,净利一四八七亿台币,来自苹果的订单带给鸿海巨大的成长。

这是一个十年的巨变,大家可以想想,下一个十年,这个世界会再出现怎样让你意想不到的巨大变化。(完)

