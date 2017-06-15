下一个世界 从BRICS到FAAMG！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自6月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

(编按：FAAMG，和BRICS一样是高盛发明的名词，代表美国前五大科技股，拉动全球股市。FAAMG，F是Facebook，两个A，一个是Apple、一个是Amazon，G是Google，M是Microsoft)

前几期，我在《今周刊》提到，全球股市涨到这里，是什么因素让股市回档？答案是那些奔腾不已的大型科技股，最近出现第一个警报讯号。

六月九日美股收盘，乍看之下，道琼指数仍上涨八九．四四点，道琼指数盘中还创下二一三○五．三五点的历史新高纪录，史坦普五百指数开高走低，收盘小跌二．○二点，但盘中仍创下二四四六．二点的历史新高。但问题出在这里，美国大型科技股突然出现大跌，结果那斯达克指数大跌一一三．八五点，跌幅达一．八○％，那斯达克指数从最高的六三四一．七点急杀到六一三七．六八点，上下相差逾两百点。而由大型科技股组成的那斯达克一百指数更是大跌一四三．三六点，跌幅高达二．四％，那斯达克一百指数从五八九七．六九点急杀到五六三三．三四点，一记长黑把一个月来的涨势全部跌光，跌最惨的是费城半导体指数，当天惨跌四十八．二点，跌幅达四．二三％，这是科技股的小股灾。

**网路泡沫再袭？美国科技股暴跌冲击港台**

仔细看这些领跌的个股，美国前五大科技股中的龙头Apple在六月九日下跌六．○一美元，跌幅达三．八八％，市值在一天之内蒸发逾三百亿美元，次日再跌三．五六美元，盘中最低跌到一四二．五一美元，把近两个月涨幅全跌光。市值第二大的Alphabet在六月九日当天下跌三十四．一六美元，跌幅三．四％，次日又跌八．三一美元，最低跌到九一五．二三美元，如果从最高价一○○八．六一美元算下来，几乎下跌近一百美元。

在六月九日之前，Alphabet与Amazon双双突破一千美元高价，成为科技股的奇葩，六月九日这天，Amazon跌三十一．九六美元，股价盘中下杀到九四五美元，次日又跌二十一．四美元，其他的如脸书、微软，台湾的台积电及近期涨势凶猛的NVIDIA、Tesla都大跌，NVIDIA在九日大跌十．三四美元，市值从一○○二．五亿美元下杀到八九○．四亿美元，Tesla也跌十二．六八美元，股价从三七六．八七美元反转向下。

六月九日的大跌，让大家对全球股市引发疑虑，十二日的亚股开盘纷纷出现科技股重挫的景象，例如，香港的腾讯才创下二八三．四港元历史新高价，十二日下挫六．八港元，跌幅二．四五％；刚刚受到放空机构狙击的瑞声科技大病初癒，也应声下跌三．七七％，香港当红游戏股IGG也跌四．一四％，光学大厂舜宇光学也跌二．○五％，手机组装厂通达集团更是跌五．三八％。

而台湾的科技股也受到巨大冲击，十二日外资卖超台积电三九八三六张，台积电股价下跌四．五元，跌幅是二．一二％，外资也卖超鸿海一三九六三张，鸿海也下跌三元，跌幅是二．八六％，台湾前两大权值股下跌，也引发苹果供应链相关个股下跌，加权指数也跌八十九．六九点，让台股站在万点以上面临进一步的考验。

全球科技股这些年来带领全球股市攻城掠地，是全球大牛市最重要的主角，但是近两个交易日（九日及十二日），那斯达克指数下跌一四六．三点，下滑二．三一％，是去年九月以来最大下跌纪录，而引领全球科技股攻坚的Apple，九日跌三．八八％，十二日再跌二．三九％，是不是二○○○年网路科技泡沫重临的讯号？这是崩盘的前兆？还是涨幅过大的修正？

MarketWatch最近把大型科技股的下跌，归纳为四个因素：一是涨幅太大，价位太高的修正。今年那斯达克指数涨幅达一五％，很多大型科技股如Amazon涨幅甚至超过三○％，如果从P／E来看，Netflix高达二○一倍，Amazon也有一八二倍，Google是三十二倍，都超过史坦普五百指数的平均二十二倍，P／E太高，估值太贵，这个调整是合理。其次是类股轮动现象，像金融股、传产股今年以来涨幅有限，有一部分资金转攻落后股。三是获利了结的卖压，毕竟很多投资人获利已十分丰厚。四是要看FAAMG的走势。

**富可敌国，Apple市值超越土耳其GDP**

FAAMG的字母是今年才出现，也是高盛发明的名词，就像二○○一年高盛把BRICS组在一起，巴西、俄罗斯、印度、中国变成「金砖四国」。这次高盛也把五家大型科技公司按照字母排成一个组合FAAMG，F是Facebook，两个A，一个是Apple、一个是Amazon，G是Google，M是Microsoft，如果说二十一世纪初的世界是BRICS带动，那么未来的世界将由FAAMG出发，并从全球五大科技股延伸，串起了未来世界的大方向，而且，这个趋势可能才正要开始，全球股市会不会崩盘，FAAMG五大科技股会变成最重要指标。

在六月九日大型科技股出现小股灾之前，FAAMG把市值撑得多大？最大市值的Apple天价是一五六．六五美元，最大市值达八一六七．四八亿美元。

如果拿国家GDP来比，Apple排在印尼后面，是全球排名第十七大的国家，Apple输印尼的九四○九．五亿美元（二○一六年GDP），胜过土耳其的七六九九．三亿美元，及荷兰的七三五七．二亿美元。

**阿里巴巴市值打败腾讯，拚「第五大经济体」**

排名第二的Alphabet最大市值来到六九七七．○六亿美元，已超过瑞士的六六二四．八亿美元。Apple排名第十七，Google可以排在第十九，而微软最大市值来到五六二七．一亿美元，直追阿根廷、超越台湾，全球排名二十二。第四位的Amazon股价最高涨到一○一六．五美元，市值来到四八五八．六七亿美元，正好超过非洲的尼日及欧洲的比利时，Amazon全球排名可以到二十五。而脸书涨到一五五．八九美元，市值跑到四五○九．二七亿美元，已超过伊朗，全球排名二十七。

拿企业市值比国家的GDP，这是两个不同的基础，但从企业市值大小与国家GDP来比较，FAAMG已到了富可敌国的时代，二○○○年科技网路泡沫戳破后，金砖四国以人口优势带动全球基础建设及原物料需求，成为全球经济成长的主流，这当中，印度与中国的快速崛起，尤其中国经济的崛起，最令人刮目相看，下一个是新科技的力量。

最令人刮目相看的是在科技股小股灾前夕，六月八日及九日在杭州举行的二○一七年投资者日大会，马云继去年提出新零售概念后，再度对全球商业生态的重构及天猫的未来规画发下豪语，马云说二十年后，全球第五大经济体的阿里巴巴，也就是说到了二○三六年，阿里巴巴将成为全球仅次于美国、中国、欧洲、日本之后的第五大经济体。

拿企业来比国家，跟我用企业市值来比国家GDP有一点异曲同工之妙，马云笑称：「想像一下，又不用花钱！」马云认为到了二○三六年，阿里巴巴将创造一亿个就业机会，支撑逾一千万个企业，马云说：「我们正在帮助消费者全球买卖，支付，物流及旅游。五年后利用人脸辨识，你可能只要带着手机，便可环游世界，不再需要护照。」

马云说到二○三六年阿里巴巴的虚拟经济体，将成为全球第五大经济体，在阿里巴巴这个经济体，最重要的就是数据，这个数据就像水一样，而网路就是土壤。马云指阿里巴巴拥有的数据量，全球无人可比，马云这一席话在媒体见报前，阿里巴巴股价已大大发酵，六月八日阿里巴巴股价单日大涨十六．七美元，涨幅高达一三．二九％，阿里巴巴这个大跃升，市值拉升到三五二一．三八亿美元，一下子追上娇生与Exxon石油。阿里巴巴在六月九日大型科技股发生小股灾当天，股价冲到一四八．二九美元，市值拉到三六六七．一亿美元，成为五大科技股外，仅次波克夏A股的全球第七大。

在美国五大科技股FAAMG奔驰的路上，阿里巴巴与腾讯是后发先至的中国科技大军，阿里巴巴在二○一四年九月上市，股价一度冲到一二○美元，后来引发阿里巴巴卖假货的疑虑，一五年股价最低跌至五十七．二美元，今年出现空前大爆发，看来马云的全球第五大经济体说带给投资人空前想像空间。

过去腾讯市值一直领先阿里巴巴，六月九日正式出现逆转，在香港挂牌的腾讯在一四年股票一股分拆为七股，之后股价从一○四．五港币涨到二八三．四港币，市值拉升到二．六八六兆港币，目前市值约三二九五．八亿美元，在全球大市值企业中排行第十。换句话说，中国在世界前十大市值企业中正式挤上两席。

在FAAMG引领风骚带动下，阿里巴巴、腾讯也将成为领导中国新科技的双箭头，中国BAT时代，现在百度市值大约在六百亿美元左右，已快被京东追上，而网易也正急起直追，如果拿美国FAAMG来对比，中国的BATNJ可能是中国新五大天王，如果按市值排名是阿里巴巴、腾讯、百度、京东及网易，这是中国前五大架构，也许还可以加上一个中国移动，还有至今不上市、不知市值有多大的华为。

再往下一轮来看，未来几年是人工智慧（AI）奔驰的年代，从Intel并入Mobileye展现的企图心，NVIDIA这一波将市值冲上一千亿美元，已向全世界昭告NVIDIA是领导AI的新巨人，一年前NVIDIA股价只有二十四．七五美元，如今来到一六八．五美元，这个股价令人惊艳，这次黄仁勳回台受到前所未有的高规格待遇，可以想见在人工智慧时代，NVIDIA已站在最核心的地位。

**领导金融新势力，只要FAAMG奔驰就不会崩**

从金融海啸以来，费城半导体指数大涨逾五倍，台积电、Intel、NVIDIA到高通皆成全球前五大半导体企业，这当中台积电位居最核心关键地位，不管是NVIDIA或是最近高通，都透过台积电代工，这也使得台积电在FAAMG外，市值逼近两千亿美元企业中，与三星并成亚洲举足轻重企业的最重要基本面。

此外，未来在世界引领风骚的Tesla也将扮演重要角色，这次Tesla涨到三七六．八七美元，市值到六一九．○四亿美元，已打败BMW，成为仅次于Toyota、Daimler、VW的全球第四大车厂，Tesla生产的汽车一年不过十万辆，市值却比近千万辆的通用汽车还大，也追过生产顶级车的BMW；Tesla代表的是汽车未来应用的新潮流，这个情况跟数位串流中崛起的Netflix有异曲同工之妙。

所以，一直以来我认为FAAMG这种大科技公司引领人类生活，如果这些科技巨擘股价倒下来，也就代表一个世代或潮流的转向，因此从高盛的BRICS到FAAMG，只要FAAMG还在奔驰，全球金融市场就没有崩跌的风险。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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