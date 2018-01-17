全球经济同步成长 台股指数今年上看12000点--群益证券

路透台北1月17日 - 台湾第五大证券商--群益证券周三称，在全球主要国家经济同步成长，加上市场资金充裕带动之下，今年台股指数.TWII有望看到12,000点，低点则在10,000点附近，短线看好传统产业、原物料及金融类股。

群益金融集团周三举行新春记者会，旗下证券投顾公司董事长蔡明彦指出，全球景气朝正面发展，加上国际美元走弱有利台股等新兴市场后市走势。

〞上半年负面变数较少，台股指数应该会一路往上攻，预估第一季末到第二季初指数就会看到12,000点。〞蔡明彦对路透说。

他表示，近期美元指数偏弱，预估美元还会续弱一段时间，弱势美元对新兴市场比较有利，因资金将流到新兴市场；台股在资金充裕，市场不缺流动性之下，指数有望续攻。

蔡明彦指出，台股短线最大变数是月底苹果公司(AAPL.O)财报，苹果手机销售若无法成长，即使全球景气成长，台股因科技类股占比高，苹概股没表现亦将压抑台股表现。

但他强调，因接下来美国将推动金融改革，加上包括美国、泰国及沙乌地阿拉伯等均将推动基础建设，有利金融股及原物料后市走势。此外，随国际油价上涨，台股的塑化类股后市不宜看淡。

台湾加权股价指数.TWII周三攻克11,000点大关，收涨0.17%,至11,004.80点；创27年九个月新高，此前收盘前高为1990年4月3日的11,119点。(完)