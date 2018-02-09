推特第四季转亏为盈且营收意外恢复成长，股价收高12%

路透2月8日 - 社交网络推特(Twitter)(TWTR.N)周四公布首次实现季度获利，且营收意外恢复成长，受益于美国以外的营收提高。业绩公布后，推特股价升至两年多高点。

第四季总营收同比增长2%，显然优于分析师的预期，他们此前预测推特的营收连续第四个季度下滑。

来自美国以外的营收增长了17%，弥补了美国营收下降8%的影响。来自日本的营收增长34%，达到1.06亿美元。首席财务官Ned Segal表示，中国出口商是支出非常强劲的海外广告主。

推特股价收高12.15%，报30.18美元，盘中触及35.00美元的高点。 推特成立于2006年，2013年以每股26美元的价格上市。

推特表示，每日活跃用户数量上升了12%。

“广告商需要眼球，所以推特只要采取措施能让每天花大量时间访问平台的人数最大化，就能获得更好的ROI(投资回报)，”Forrester Research的分析师Erna Alfred Liousas表示。

每月活跃用户数量增长比较缓慢，比上年同期增加4%，达到3.3亿。这与第三季的增幅持平，推特将此部分归因于季节性疲软以及其清除假账户和垃圾邮件账户等因素。

推特称，通过数据让广告更加精准地个性化，也就是所谓的机器学习(machine learning)，这提振了营收。这个过程帮助提升了特定广告的点击率。

整体营收为7.316亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，华尔街预估为6.861亿美元。

推特称，数据授权及其他非广告营收为8,700万美元，同比增加10%。广告营收增长1%至6.44亿美元。

季度净利为9,110万美元，或每股盈余(EPS)0.12美元，上年同期为亏损1.671亿美元，或每股亏损0.23美元。

经调整后每股盈余0.19美元，高于分析师所预估的0.14美元。

推特称，预计“按公认会计原则(GAAP)衡量2018年全年将录得获利。”

推特周四公布的季度获利和营收增长，重新引发一些分析师臆测可能会有较大规模的公司想收购推特。华特迪士尼(DIS.N)在2016年就曾有此意，不过在当时，推特的股价在18美元左右。(完)