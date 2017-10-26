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推特称第四季可望首度获利 过去数月大砍费用
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2017年10月26日 / 上午11点13分 / 1 天内

推特称第四季可望首度获利 过去数月大砍费用

1 分钟阅读

路透10月26日 - 推特(Twitter Inc)(TWTR.N)周四表示，可望在第四季缴出有史以来的首次季度获利，该公司过去几个月大砍费用，并寻找社群媒体营收主力--广告以外的营收来源。

推特同时在季报中揭露，该公司发现自2014年以来计算用户基础的方法有一错误，并向下修正其估计值，不过其差距不到1%。

推特公布第三季营收为5.9亿美元，较上年同期的6.16亿美元下滑4%。该公司称营收下滑的主要原因，在于之前宣布决定逐渐关闭TellApart广告产品。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估营收为5.87亿美元。

推特表示，9月30日止当季的月度活跃用户数为3.30亿个，较前一季增加4%，受助于电邮及推送通知的扩大使用，引导人们前往阅读他们想要看的推文。

推特称，美国用户数从6,800万增加至6,900万，今年稍早美国用户数增长一度呈现停滞。

根据财务数据及分析机构FactSet，分析师平均预期全球月度活跃用户数为3.304亿个，美国为6,900万个。

推特季度净损缩小至2,100万美元，或每股亏损0.03美元，上年同期为亏损1.03亿美元，每股亏损0.15美元。

推特依据公认会计原则(GAAP)编列的财报从未有过季度获利，但该公司周四称，若能够达成自身预估数字的高端，那么第四季“GAAP财报可能出现获利”。

周三收盘时，推特股价今年以来上涨5.2%，同一时期标准普尔500资讯科技类股指数上涨30.4%。(完) *

编译 张明钧; 审校 高琦/王洋

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