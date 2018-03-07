中国央行官员建议上海先行试点涉外金融税收改革

路透上海3月7日 - 全国政协委员、央行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉建议，可考虑在上海先行试点涉外金融税收改革。以正式文件的形式，明确对境外投资者投资中国债券市场所取得的利息收入免征增值税，对买卖债券所取得的差价与利息收入等免征所得税。

他在今年两会提案中指出，纵观全球，国际金融中心的成功往往与其有吸引力的涉外金融税制密切相关，在这方面，中国竞争力明显较弱。例如，在企业所得税方面，上海目前为25%，伦敦为20%，新加坡为17%，纽约在特朗普减税后为21%；在利息收入增值税方面，上海为6%，纽约、伦敦和新加坡等地不征收。较高的涉外金融税收让对跨国公司的吸引力减弱，制约了涉外金融活动发展。

金鹏辉认为，富有国际竞争力的涉外金融税收体制能便利和活跃涉外金融活动，有助于经济主体以较低的成本使用国际金融资源，也有利于人民币国际化和上海自贸试验区、自由贸易港建设。

目前，中国对于境外机构投资者投资境内金融市场等的税收规定不明确。比如，对于债券投资买卖差价的预提所得税处理目前并未明确规定（暂未征收）；对于债券利息收入（除国债及地方政府债），尽管理论上需要交纳6%的增值税，但是实际执行过程中，暂时并未予以征收。尽管暂未予征收，但是境外投资者通常会在账上计提相关的增值税及附加税的准备金。

“税收政策不明朗会影响境外投资者投资我国债券等金融资产的积极性。”因此，提案建议，可考虑以正式文件形式对免税予以明确。

同时，对在上海自贸试验区或将要探索建设的自贸港设立全球总部或地区总部的跨国企业，在开展集团内跨境人民币资金管理（跨境借贷和财资中心资金池）时予以一定的税收减免。

提案并建议，将境外金融机构纳入同业范围，享受目前增值税体系下同业往来免税的优惠政策。目前，境内同业往来利息收入可以享受增值税免税，但是”同业”目前仅限于一行三会批准的金融机构。境外的金融机构不属于“同业”范畴，因此无法享受同业往来利息的免税优惠。

提案还建议，对通过自由贸易账户开展的存、贷、汇、兑、保险、保证、托管等涉外金融业务实行所得税、增值税、增值税附加减免。自由贸易账户可以为税收征管进行相应的技术安排。对通过自由贸易账户开展涉外金融业务实行税收减免有利于进一步发挥自由贸易账户的作用，增强中国金融机构进入国际市场开展金融服务的能力。(完)