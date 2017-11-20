分析：美国媒体公司出人意料变成香饽饽 吸引多家蜂拥而至

路透华盛顿11月17日 - 突然之间，似乎每个人都想拥有一家美国媒体公司。

资料图片：2017年11月6日，美国加州洛杉矶，二十一世纪福克斯大楼上飘扬的公司旗。REUTERS/Lucy Nicholson

过去几周，多家全球最大的通讯和媒体企业都开始围着二十一世纪福克斯 (FOXA.O)打转，期冀购买默多克(Rupert Murdoch)全球媒体和娱乐帝国的一大块资产。

康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)、威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)和华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N) (DIS.N)都是潜在的竞购者。同时，Meredith Corp (MDP.N)正在考虑出价买下时代公司(Time Inc)(TIME.N)，而探索传播(Discovery Communications) (DISCA.O)正在收购Scripps Networks Interactive Inc (SNI.O)。

维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)股价周五上涨10%，暗示着该公司可能也成了收购目标。

媒体领域的并购活动突然激增，看似是由相对较低的资产价格、低廉的融资成本和美国减税前景所驱动。

还有一些中长期因素也在发挥作用：随着越来越多的客户取消昂贵的有线电视订阅，传统媒体公司举步维艰，而Netflix Inc (NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)斥资数十亿美元制作电视节目和电影。

现在越来越多的观众在智能手机或其他设备上观看流媒体视频节目，分流了传统媒体公司的广告收入。

“这个行业正在受到惊人的破坏。可以看看Netflix正在做什么，它们的订户增长情况，”AT&T (T.N)首席执行官斯蒂芬森上周在某会议上表示。

“每家公司都在重新想象和思考其业务模式，”斯蒂芬森称。AT&T正在进行以854亿美元收购媒体和娱乐公司美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)的交易。

BTIG分析师Rich Greenfield表示，如果上述交易通过了美国的反垄断审查，并且其他交易得以推进，将使康卡斯特在“科技巨头主导的行业格局中显得相对渺小”。康卡斯特是美国最大的有线服务提供商，旗下拥有NBC环球(NBCUniversal)。(完)