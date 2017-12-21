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优步遭遇重击 被欧洲法院裁定为运输服务公司
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#国际财经
December 21, 2017 / 12:11 AM / 5 days ago

优步遭遇重击 被欧洲法院裁定为运输服务公司

1 分钟阅读

路透卢森堡12月20日 - 欧盟最高法院周三在一项具有标志性意义的裁决中称，叫车服务应用优步应被归类为交通运输服务公司，并像其他出租车公司那样进行监管。该裁决将影响欧洲的其它在线业务。

优步于2011年推出，目前在全球逾600个城市运营，改变了传统出租车行业。

这是该公司面临的一系列法律问题的最新一起。优步认为自己只是一款数字应用，在司机与寻求打车的乘客之间充当中介角色，因此应当适用欧盟针对在线服务的较轻监管规则。

“优步提供的服务将个人与非专业司机联系起来，属于运输领域的服务范围，”欧洲法院(ECJ)称。

“因此，成员国可对提供这种服务的情况进行规管，”该法院称。

此前，巴塞罗那一家专业出租车司机协会投诉，指优步在西班牙的活动相当于误导做法，而且使用非专业司机的行为构成不公平竞争。优步称该服务为UberPOP，后来在西班牙和其他国家被中止。

欧洲对优步一案的审理受到广泛关注，将其作为显示欧洲将如何监管蓬勃发展的零工经济的一个指引。

上述法院裁定不太可能对优步在欧洲的业务产生直接的影响，因为优步已经在欧洲减少使用UberPOP等未经许可的服务，并且遵守当地的交通法规。

“这项裁决不会改变多数欧盟国家的情况，我们已经在这些国家根据交通法规在经营，”优步的一名发言人在声明中表示(完)

编译/审校 侯雪苹/张涛/陈宗琦

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