优步前执行长以14亿美元出售三分之一优步持股--消息人士

路透1月4日 - 一名知悉情况的消息人士周四称，叫车服务公司优步(Uber)联合创始人、前执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)正在以14亿美元出脱其所持优步10%股权中的三分之一。

软银(9984.T)牵头的财团购入优步17.5%的股份，其中多数是从早期投资者和雇员手中购得；卡拉尼克出售股权属于软银牵头财团达成的协议的一部分。优步称，软银上周与愿意出售股份的优步股东达成交易，该交易将在今年初完成。

软银交易对优步的估值为480亿美元，比优步最近的估值680亿美元低30%左右。但软银牵头的财团还以12.5亿美元的新资金入股，这笔12.5亿美元的投资将按以前较高的估值进行。

据消息人士，卡拉尼克曾提议售出一半所持股份，但由于软银将购入的股份设有限额，因此他将仅仅售出29%的股份。其他投资者也无法出脱原本期望售出的股权份额，因为有大量股东有意出售。

消息人士说，卡拉尼克持有优步10%的股份，这意味着他将出售优步2.9%的股份，并从中套现约14亿美元。

卡拉尼克的一位发言人未予置评。未立即联系到软银和优步就此置评。

此次出售将使卡拉尼克首次成为真正的亿万富翁，而不再仅是纸上富贵。消息人士说，卡拉尼克之前从未出售过优步的股份。

软银的交易向投资者和员工提供了或许是优步首次公开发行(IPO)前最后一个在公司批准的交易中出售股份的机会。优步计划在2019年进行期待已久的IPO。

这项交易可以看做是优步新执行长Dara Khosrowshahi的一个胜利。他帮助撮合了该交易，而且将会因获得像软银这样财力雄厚的投资者而受益。

彭博最先报导了卡拉尼克计划出售部分持股的消息。(完)