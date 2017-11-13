优步董事会达成协议 为软银投资铺平道路

路透旧金山/纽约11月12日 - 优步纷争不断的董事会成员已经达成和解协议，从而使软银集团数十亿美元的投资交易得以进行，并且将解决前优步首席执行官卡拉尼克(Travis Kalanick)和一家重要股东之间的法律争端。

据两位知情人士称，优步早期投资者、拥有一个董事席位的风险投资公司Benchmark和卡拉尼克已经就软银 (9984.T)的投资条款达成协议，这项投资价值至多可能达100亿美元。

优步证实交易正在推进。

“我们与软银和Dragoneer牵头的财团就一项潜在投资达成协议，”一位优步发言人称。“我们相信这项协议是对优步长期发展潜力投出的强有力信任票。”

已成为矽谷科技投资重量级企业的软银，与Dragoneer Investment Group联手牵头一财团并计划向优步投资10-12.5亿美元，此外，还计划通过二级市场交易从投资者和员工手中收购最多17%的现有股份。相关条款已于周日签署，不过要约收购可能需要数周的时间才能完成。

优步估值高达680亿美元，是全球最具价值的风投支持公司。软银的约10亿美元新资金投资的价值料将相同，二级交易或从员工和现有投资者手中购股的估值则可能较低。

Benchmark发言人没有立即回覆寻求置评的请求，卡拉尼克的发言人未予置评。

若完成软银的这项交易，会让一年来饱受争议的优步开启新的篇章。卡拉尼克的辞职，数位高管被免职，还有性骚扰、歧视指控以及多项联邦刑事罪名的调查，让优步一年来饱受争议。这项交易还与治理新规有关联，相关新规旨在让企业更公平的分配权力，并向企业引入更多的监管。

这项交易向Benchmark等早期投资者提供了极为可观的投资套现机遇。Benchmark所持优步股份目前价值近90亿美元。(完)