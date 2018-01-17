（修正）独家：瑞银和美银美林无缘角逐沙特阿美IPO高级顾问角色--消息

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路透伦敦1月16日 - 据五位消息人士称，沙特阿拉伯国家石油公司未邀请瑞银集团(UBS)和美银美林角逐该公司股票上市交易的高级顾问行，因这两家银行近年来没有借钱给这家石油巨头。

据熟悉情况的人士称，这两家投行未获邀参加几周后在沙特举行的会议。其他投行将在这些会议上竞争沙特阿美首次公开发行(IPO)全球协调行的角色。

消息人士还称，尽管这两家投行在中东拥有业务，而且也希望参与此次IPO，但沙特阿美已将它们排除在外。沙特阿美的IPO将成为有史以来规模最大的IPO交易。

沙特阿美、美银美林和瑞银集团均未予置评。

消息人士还称，这两家投行被排除体现了该地区的企业文化，即把顾问授权与一家银行愿意付出的自家资金规模挂钩。

沙特阿美未来几年将需要从西方银行借入大量资金，才能兑现其投资承诺。该公司的投资计划包括，未来10年投资3,000亿美元用于油气生产，并扩展全球炼油和石化产能。

据另两位银行业消息人士称，英国银行巴克莱(BARC.L)也未获邀，但他们未说明巴克莱被剔除在外的原因。

巴克莱未予置评。

这三家银行仍有可能在沙特阿美的IPO中获得更多初级顾问或簿记行的角色。沙特阿美计划在今年进行IPO。(完)