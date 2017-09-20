中国公司高管对今后六个月展望较为积极 拟增投入--瑞银

路透香港9月20日 - 投行瑞银周三称，中国公司高管对今后六个月的展望较为积极，且多数公司都计划加大资本支出，意味着良好的商业环境将使银行成爲主要受益者之一，同时亦看好乳制品、家具、家电和免税等消费品相关行业。

今年7月，瑞银UBS Evidence Lab于7月对500名中国公司高管进行了访问，这些公司分布于各个行业，其规模、所有制以及资本结构各不相同，该项调查爲目前市场上覆盖面最广的调查之一。

调查结果显示，公司负责人整体上对今后六个月的展望较爲积极，而大型企业则更爲乐观。多数公司都计划加大资本支出，并有意在今后一年内爲研发和机械设备升级划拨更多资金。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，较高的企业信心和资本支出意愿或使得2017年下半年的制造业投资增长保持稳健，尤其是通过研发和设备升级等方式在非産能过剩的领域。借贷成本上升和需求放缓可能限制了未来资本支出计划的空间。尽管企业高管认爲劳动力成本上升对企业而言是巨大的挑战，但这对居民收入和消费有利（企业也计划提高分红）。

他并称，企业高管较强的信心是基于2016年三季度以来公司营收和净利润不断改善的良好局面，而这正是近期股市上扬的主要动力。

“如果这种良好的商业环境延续下去，我们认爲银行将成爲主要的受益者之一，而实际上银行的资産质量一直处于好转之中。”他说，“我们认爲大型企业更加乐观的态度在某种程度上是由于持续的去産能/限産以及加大环保力度。”

他并指出，招聘和留住员工的难度增大和工资水平上升的现象相吻合，而这支持了该行对几个消费品相关行业看好的观点（乳制品、家具、家电和免税）。（完）