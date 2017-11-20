瑞银资产管理推首只境内私募证券投资基金 开外资先河

路透上海11月20日 - 国际知名投行瑞银集团(UBSG.S)旗下瑞银资产管理周一宣布，其在中国境内的外商独资企业（WFOE） --瑞银资产管理（上海）有限公司正式推出了其首只境内私募证券基金产品，从而成为首家面向国内投资者推出股票私募基金的外资资产管理公司。

据公司新闻稿，这只名为“瑞银中国股票精选私募基金一号”将主要投资于国内A股市场，面向中国的合格机构投资者及高净值投资者。

瑞银资产管理（上海）有限公司基金经理王子正表示，长期而言，瑞银资产管理认为中国经济将实现可持续增长，A股市场也会带来机会。蓝筹股估值合理并具有吸引力，行业龙头企业的全球竞争力凸显，因此A股市场仍将涌现具吸引力的投资机会。

瑞银资产管理自2005年进入中国市场，与国家开发投资公司合资成为国投瑞银基金管理公司，从事公募基金管理公司，2011年成立瑞银资产管理中国公司，就另类投资提供投资管理及咨询服务。今年7月，瑞银资产管理成为第一家同时拥有中国私募证券投资基金管理人牌照和合格境内有限合伙人（QDLP）资格的国际资产管理机构。

瑞银集团长的运营架构由企业中心及五个业务部门构成，包括财富管理业务、美洲财富管理业务、个人与企业银行业务、资产管理业务和投资银行业务。（完）