FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪深300指数明年末有望升至4450点 较目前上升8%--瑞银
频道
专题
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
半岛局势
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
国际财经
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
中国财经
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月20日 / 早上8点45分 / 1 天前

沪深300指数明年末有望升至4450点 较目前上升8%--瑞银

1 分钟阅读

路透上海11月20日 - 国际投行瑞银中国合资券商瑞银证券周一发布2018年展望，预计沪深300指数明年末目标位在4,450点，较当前约有8%的上升空间，对应2018年市盈率为14.1倍，与当前静态市盈率相当。

瑞银建议，明年国企改革、金融市场监管和环保相关的投资主题将继续有所表现，看好银行、保险、必选消费品、旅游、医疗、电子和公用事业等板块。H股方面不看好地产、资本品和材料板块，A股方面对采掘、软件和传媒持谨慎态度。

报告指出，建议关注房产投资放缓、行业集中度提高、乡村振兴与扶贫、中国创新力崛起、以及股票市场互联互通（陆港通和A股纳入MSCI）等趋势。除房产投资放缓为周期性变化外，其他皆为长期趋势，这些趋势在不断强化的同时，也带来了中国结构转型相关的投资机会。

报告认为，明年沪深300指数的上升动力主要来自成份股的业绩继续稳健成长。预期2018年沪深300指数成份股利润成长8%，低于今年19%的增速。明年金融部门预计表现良好，银行利润有望随着净息差扩大小幅加速，保险也将受益于高利率环境。尽管投资增速放缓对材料行业的负面影响较大，但消费行业有望保持不错的增长。

“我们认为估值上行空间也较为有限，主要考虑到盈利增长放缓通常会抑制估值扩张，且指数当前估值水平已经高于近五年均值，当然远低于全球金融危机前水平。”报告指出。（完）

发稿 林琦; 审校 杨淑祯

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below