沪深300指数明年末有望升至4450点 较目前上升8%--瑞银

路透上海11月20日 - 国际投行瑞银中国合资券商瑞银证券周一发布2018年展望，预计沪深300指数明年末目标位在4,450点，较当前约有8%的上升空间，对应2018年市盈率为14.1倍，与当前静态市盈率相当。

瑞银建议，明年国企改革、金融市场监管和环保相关的投资主题将继续有所表现，看好银行、保险、必选消费品、旅游、医疗、电子和公用事业等板块。H股方面不看好地产、资本品和材料板块，A股方面对采掘、软件和传媒持谨慎态度。

报告指出，建议关注房产投资放缓、行业集中度提高、乡村振兴与扶贫、中国创新力崛起、以及股票市场互联互通（陆港通和A股纳入MSCI）等趋势。除房产投资放缓为周期性变化外，其他皆为长期趋势，这些趋势在不断强化的同时，也带来了中国结构转型相关的投资机会。

报告认为，明年沪深300指数的上升动力主要来自成份股的业绩继续稳健成长。预期2018年沪深300指数成份股利润成长8%，低于今年19%的增速。明年金融部门预计表现良好，银行利润有望随着净息差扩大小幅加速，保险也将受益于高利率环境。尽管投资增速放缓对材料行业的负面影响较大，但消费行业有望保持不错的增长。

“我们认为估值上行空间也较为有限，主要考虑到盈利增长放缓通常会抑制估值扩张，且指数当前估值水平已经高于近五年均值，当然远低于全球金融危机前水平。”报告指出。（完）