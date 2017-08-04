未来两年中国电信业收入增长将维持在4%-5% 5G投资缓慢--瑞银

路透北京8月4日 - 瑞银证券周五表示，技术难题和商业模式不清晰，将导致未来中国5G的资本投入更慢热。预计未来两年中国电信行业资本投入将继续下降，行业现金流持续改善，收入增长将维持在4%到5%之间，行业盈利将保持稳定或与收入呈同步增长态势。

瑞银的亚洲电信行业分析师王进琎接受路透采访时表示，未来两年电信行业收入仍可以维持中位速的增长，一方面是由于4G普及率的提升，另一方面是在固网宽带方面，国内仍有提升空间的，是未来行业收入主要的增长点。

瑞银证券是中国首家外资入股的全牌照证券公司。

“我大的判断是投资2017、2018年继续下降，2019年很可能是维持在低位，2020年才会有明显的提升，就算有提升，它的高峰期也很难超过2014、2015年整个行业的高峰期。”王进琎说。

她预计，未来很长一段时间内5G将与4G网络并行，甚至在5G初期，可能离大家最开始预期的真正5G概念会差得比较远，更多可能是4G的加强型4.5G。从现在算起来，至少还有四五年时间，2020年5G商用，但真正超高带宽、超高速率、超低时延的应用要到五年以后了。

不过她表示，如果政府加大力度推动运营商建设5G网络，或5G技术成熟度超出预期，可能对5G的资本投入将于2019年提前启动。（完）