中国信托资管去杠杆不构成系统性风险 仍看好A股蓝筹--瑞银

路透上海2月5日 - 国际投行瑞银的中国合资券商瑞银证券周一策略报告指出，中国信托资管产品去杠杆不足以构成系统性风险，继续看好大金融和消费蓝筹。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在报告中指出，由于中国经济正进入总量增长放缓、专注增长质量、法规严谨的新发展阶段，将促成行业集中度提升，中小型企业的竞争力优势逊于过去五年。在中小创盈利增速下滑尚未见底，全球经济总体向好的情况下，仍然看好大金融和消费蓝筹，预计其将受益于资产负债表改善和消费升级，行业估值仍处于合理区间。

报告称，中国监管层要求严控股票的信托和券商资管产品的杠杆率，部分带有夹层或者杠杆率超过两倍的产品或将到期不续，引发信托持股较为集中的股价下跌。但根据前十大流通股东数据测算，约有6,000亿元人民币市值为信托产品持有，仅占全部流通市值的1%。

“虽不足以构成系统性风险，但对盈利增长预期不佳，且对流动性较差的股票，仍会产生股价的下行压力。”报告强调。

报告称，2018年新年伊始监管政策再度密集出台，内容包括规范债券交易行为、规范同业和委托贷款等业务，严格处理银行违规等。由于非标资产投资受限，蓝筹股票的赚钱效应，以及出于提高整体投资收益率的需求，新增的个人和保险银行等资金源源不断通过公募和私募进入股市。这部分新增资金在股票配置方面，集中于风险较低的大市值蓝筹股票或者成长估值相匹配的行业龙头，而非流动性较差的中小板创业板股票。

报告还指出，春节后开工旺季前后上游原材料类行业的供需值得密切关注。（完）