下半年中国海外并购保持活跃 国企与私募基金成主流--瑞银

路透香港7月21日 - 投行瑞银周五称，预期今年下半年中国海外并购保持活跃，并以国有企业与私募基金为主要驱动力。

瑞银投资银行亚洲并购部主管卢穗诚在记者会上称，很多人以为今年中国的并购活动表现淡静，单看数字表面，虽然今年上半年的海外并购金额760亿美元较去年同期1,290亿美元大减41%，但是如果撇除去年上半年中国化工集团460亿美元收购先正达的罕见超大型交易，按年跌幅不大（约8%）。

他并指出，“今年以来10亿美元以内的交易数量明显增多，以活跃度计可以说是历来第二个最活跃的一年，某种程度上反映出自去年11月以来中国实施更严格的外汇管制，中国的民营企业为求交易更容易处理，大多数选择10亿美元以下的交易规模来进行。”

展望下半年，卢穗诚称，预期中国的海外并购将保持活跃，主要由国有企业与私募基金驱动，并展现在几个方面，一是香港上市公司私有化或卖盘予中资公司（包括私募基金）的交易将保持活跃，因为一些家族企业或公司因面对日益激烈的市场竞争环境而寻找出路。

以上半年中国大型国企中远海控(1919.HK)(601919.SS)收购东方海外(0316.HK)为例，他指，交易的促成原因在于同业并购有助抵抗市场竞争，同时买方愿意保留在香港原有管理人员和品牌。

另一个趋势是私募基金等中资公司更着眼于国内市场的并购机会，外汇管制更加严格、金融排查等因素令到海外并购有一定障碍，尽管整体来说中国企业海外并购步伐没有放缓，不过民企的身影确实少见了，多见是国企或中国背景的私募基金。私募基金愈见活跃，从近期的筹资情况可见一斑，而他们在并购交易上的出价较战略投资者更为进取。

一些综合企业以及家族办公室亦继续在成熟市场如澳洲、北美和英国物色高回报率资产。

东南亚市场亦较前几年活跃起来，标志性交易要数最近亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司(GLPL.SI)接获万科(2202.HK)(000002.SZ)与厚朴、高瓴资本、中银集团投资公司及普洛斯现任CEO梅志明共同组成财团的160亿新加坡元收购要约，此外近期亦有不少中国公司关注在越南、缅甸的投资机会，这都与中国的“一带一路”政策有关。

卢穗诚认为，以行业划分，并购焦点以化工、时装、基建、保险、物流及与旅游业相关为主。随着能源与资源价格回升，中国国企亦开始留意能源行业的并购机会。

他并指出，过去中国企业以“天价”进行收购，自中国实施更严格外汇管制后，因交易要经过更多审批，使得中国企业更加自律，并购市场亦变得更加健康，今年大部分交易作价合理。

至于中国企业在美国投资难度会否增大，卢穗诚对此不以为然。他说，不认为美国对中国的投资有极端想法，因瑞银此前协助保利协鑫(3800.HK)收购美国太阳能材料生产商SunEdison时经历美国政府换届，即使行业较为敏感，仍能顺利于今年3月完成。

稍早路透引述知情消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的反对数量预示前景不妙。（完）