（更正）近阶段中国经济增速料温和回落 四季度A股将区间震荡--瑞银

(更正：标题和内文首段“下季度”有误，应为“四季度”)

路透上海10月20日 - 在中国近期密集公布经济数据后，国际投行瑞银周五认为，目前中国经济已至本轮小周期的顶点，未来一年多中国经济增速将温和回落。受经济环境的影响，四季度A股将维持区间震荡。

瑞银亚洲经济研究主管、中国首席经济学家汪涛在电话会上指出，受房地产及制造业投资低迷的影响，四季度中国国内生产总值（GDP）预计放缓至6.6%。随着明年国内房地产相关的经济活动减弱，明年中国预期经济增速为6.4%左右。

国家统计局周四公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

汪涛认为，中国要实现2020年GDP较2010年翻一番的目标，未来三年平均GDP增速只需要6.3%左右，所以未来中国政府对经济增长略微放缓的容忍度将提高。在这样的背景下，目前的政策不会出现明显调整，去杠杆去产能及加大防范金融风险的主线依旧存在。

“总体来说，我们认为未来政策边际收紧，但是不会有大的动作，比如说房地产税，我们认为短期内也不会出来。”她说。

瑞银中国合资券商--瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，去年下半年以来A股的反弹，大背景就是国内的经济复苏和反弹，投资者心态越来越适应经济增长加速和盈利加速。但未来中国经济增速将放缓，投资者心态也要开始适应新的宏观经济环境变化。

“经济放缓的程度会不会超预期，会反映在心态上，对未来不确定性的判断，市场会有一些摇摆。”他认为，未来一个季度A股表现更多可能为区间震荡。

他并预计，今年来表现较强的周期性行业，未来一个季度将进行摇摆的状况，而金融和食品饮料可能会表现不错。若市场对经济增长预期发行变化，医药和电力等防御性板块将有一定表现机会。

他还指出，从十九大报告中可以看到，装备、生物科技等先进制造业及医疗教育等提高人民生活质量的板块，未来几年应有持续的投资机会。（完）