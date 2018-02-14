中国股票涨得太快但并不过度 加码离岸股票--瑞银财富管理

路透香港2月14日 - 瑞银财富管理投资总监办公室近日发表评论指出，尽管近期市场波动剧烈，但仍加码海外中国股票，依然青睐金融股；同时加码高收益债券、久期较短的债券和浮动利率债券。

此外，该行预计美元将进一步走软，未来12个月美元兑人民币也将进一步走低，因此建议投资者保持看多人民币兑美元的头寸。

以下为评论摘要：

海外中国股今年1月份再创佳绩，MSCI中国指数上涨12.5%，至此该指数已连续上涨13个月，这对我们加码中国股票的观点构成支持。但是强劲涨势也带来一个问题：下一步会怎样？尤其是在2月初全球股市回档之后。

我们认为中国股票涨得太快，但并不过度。与前几次股市见顶时相比，目前的基本面与宏观形势依然有利，估值与2007年相比仍属合理水准，可望支撑股市进一步上行。然而，连涨13个月之后，投资者也要做好市场波动加剧的准备，近期市场大幅下挫就是证明。我们也建议投资者利用中国股回档机会，依照战略配置目标区间对自己的投资组合进行再平衡。

债券方面，美国利率攀升对中资企业美元债券造成冲击，尤其是投资级债券。我们仍然战术性加码中国高收益债券，并且偏好久期较短的债券。在利率上升的环境下，我们建议投资者考虑将部份头寸转为浮动利率债券。

外汇方面，我们建议投资者继续看多人民币兑美元，我们预期美元将进一步走软，12个月内美元兑人民币有可能加大跌幅。

最后，我们仍在关注今年中美可能爆发的局部贸易战，美国在1月份决定对进口太阳能电池板和洗衣机征收高额关税。我们预期未来几年中美两国的关系或起伏跌宕，不过短期内风险应该可控。（完）