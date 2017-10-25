中国经济成长料强势收尾 继续加码中国股票--瑞银财富管理

路透香港10月25日 - 中国中共十九大会议刚刚落幕，瑞银财富管理周三称，随着中国国家主席习近平进一步巩固领导地位，预期中国经济成长将强势收尾，而欧美政治不确定性为中国接手国际领导地位带来机会。

瑞银财富管理投资总监办公室的报告并称，对亚洲内部策略作出调整，仍加码中国、印尼和泰国股票。该行依然最看好中国股票，因估值并不贵，全球基金经理仍有加码空间，同时，企业获利扩张趋势预料持续，负面政策风险相对很少，不过重申，预期十九大后人民币将温和贬值。

以下为报告全文：

众所瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会（十九大）在24日落幕。传统上，这五年一次的党代会是重要的政治事件，而不是经济政策的辩论平台，最受嘱目的是中共最高领导层换届。我们认为十九大对金融市场的短期影响应该很小。

继7、8月份经济数据相对疲软之后，中国生产者物价指数（PPI）以及贸易数据走强，显示经济持稳。在美联准会与欧洲央行即将逐步退出货币刺激之际，这无疑是个好消息。我们维持看好股票的立场，仍青睐透过资产内部的精选策略来实现财富增值。

**重申长期目标**

人们预期习近平在十九大上将进一步巩固领导地位。会议上也将再度强调推进结构性改革、去杠杆以及遏制金融风险等长期承诺。国企与环保改革已然加速，价值链上移以及使中国成为创新大国的努力也在紧锣密鼓地进行。

此外，美欧政治不确定性为中国接手国际领导地位带来机会。随着中国的崛起，贸易自由化、防治污染、促进外国投资者对华投资等议题的重要性与日俱增。“一带一路”是习近平让中国成为负责任大国而确立的战略平台，在议程表上将被放在最优先的位置。

至于短期经济议题，包括2018年成长目标、货币与财政政策指引以及详细改革计画等，要等到今年11月的中央经济工作会议以及明年3月初的两会上才会陆续公布。

**中国经济成长将强势收尾**

习近平向十九大所作报告中，总结了过去五年来取得的伟大成就。他承诺的到2020年中国人均GDP比2010年倍增的目标已在望。在房地产市场降温之际，第三季中国GDP增速略微下滑至6.8%，与我们的预期相符。但是中国需求仍在支撑亚太区成长，这从近期本地区进口成长回暖可得到印证。

尽管中国成长有所放缓，但我们预期今年全年的GDP增速仍将超越政府制定的6.5%左右的目标。近期央行定向降准旨在降低小微企业的借贷成本，在政府持续打击影子银行之际，这应该有助于保持充裕的流动性。我们预期中国的投资将于2018年第一季触底，此后地区需求成长将恢复到趋势水准。鉴于产能依然充沛，核心通膨的升幅应该非常温和，因此明年大部份时间政策利率有望保持不变。

**股票：依然最看好中国**

中国仍是我们在亚洲最看好的市场。虽然中国股票今年以来以美元计价的总回报率高达48%，而且持续跑赢本地区其他股市，但我们认为仍有理由保持乐观：首先，从全球角度来看，中国股票的估值并不贵，全球基金经理仍有加码空间。其次，鉴于近期生产者物价指数（PPI）和工业企业利润回升，我们认为获利扩张趋势将持续，且范围将扩大。第三，我们认为负面政策风险相对很少。

我们青睐周期股（IT、非必需消费品与金融）、中国新经济行业中的个股、符合政府战略（例如粤港澳大湾区规划）的公司。中国之外，我们看好泰国和印尼，也看好具有持续的现金流生成能力以及高股息殖利率个股，这些股票在市场波动加剧的环境下有助于投资者进行避险。

**债券：回报仍限于票息**

由于美国公债殖利率回升，亚洲信用债券在9月份遭遇挑战。标准普尔将中国主权债信评等下调一档的决定并未产生显着影响。从地区来看，高收益债券跑赢投资级债券。中国发行的主权债可望受到热烈追捧，虽然发行规模较小，但有助于部份国企信用债重估。

中共十九大对于亚洲债券市场的短期影响应该很小，而从长期来看，政府的改革议程有助于改善信用基本面。政府继续强调去杠杆将使得境内利率持续居高不下，因此投资者应规避具有激进的并购计画以及现金缓冲能力较差的本地房地产开发商。我们在本地区看好的债券依然是BBB和BB级永续公司债、无评等的香港与中国内地发行人以及精选中国能源企业债券。

**外汇：十九大后人民币或将贬值**

由于美元收复失地、中国经济数据放缓，人民币涨势在9月逆转。我们预期十九大之后人民币将温和贬值（美元/人民币于6至12个月预测值在6.70），建议投资者透过做空离岸人民币12个月远期汇率以及做多离岸人民币6个月远期汇率来进行避险。持有美元贷款的投资者可在7.75位置做多12个月美元/港币远汇，因其有机会使总体贷款成本下降。

**对亚洲内部策略进行调整**

本月我们做出一项调整：获利了结相对于亚洲投资级债券（JACI投资级债券指数）而加码新兴市场公司债（CEMBI）的头寸， 并转为看多亚洲高收益债（JACI高收益指数）。我们基于估值以及潜在的额外利差收益而做出此项调整。我们仍加码中国、印尼和泰国股票，因其获利动能强劲且周期性强；减码马来西亚、菲律宾和台湾股票。我们在全球战术资产配置中维持对日本股票的中性立场。（完）