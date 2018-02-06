未来两年美国过快加息并引发经济衰退的风险极低--瑞银财富

路透香港2月6日 - 近日美国市场暴跌引发环球股市急挫，瑞银财富管理周二发表评论指出，美股卖压加重与投资者技术性减仓或面临追加保证金的压力有关。而该行认为，美股各行业表现并不像典型的“避险”情绪下的走势，且未来两年内美联储（FED）会过快加息并引发美国经济衰退的风险极低。

美国标普500指数.SPX在连续19个月未出现5%以上跌幅之后，周一下挫4.1%，这使得该指数6天来总跌幅达到7.8%。市场波动率飙升，VIX指数涨逾一倍，从17直线上升至37。10年期美国国债殖利率跌14个基点至2.71%，逆转了年初以来的上扬势头。

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele在其评论中称，上周五美股下跌2.1%，很可能是由通膨疑虑引发，因美国平均时薪增速跃升至2.9%，创下金融危机以来最高。而周一的暴跌则没有明显的经济触发因素，技术性因素可能是抛压累积以及尾盘加速下跌的主要原因，部分机构投资者受风险水准所限而减仓，而市场跌破50天均线也加剧了盘中跌势。

“但是，总体而言美股各行业表现并不像典型的避险情绪下的走势。”他说，“尽管过去一周来市场下跌速度令人咋舌，但总体上这种跌幅并非罕见。”

他指出，过去40年来，美国股市在牛市期间，年内从高峰到低谷的回撤幅度平均为10.6%。当前全球经济成长高于趋势水准，企业获利仍稳健，基本面可谓紮实。

实际上，就在股市狂泻之时，新出炉的数据显示，美国供应管理协会（ISM）非制造业指数升至59.9，超过市场预期，新订单和就业分项指数也在成长，表明成长势头依然强劲。美国之外，日本的服务业采购经理人指数（PMI）升至3个月来最高水准，中国的服务业PMI也创下6年来新高。

“我们认为，未来两年内美联储会过快加息并引发美国经济衰退的风险极低。”Haefele说，回望历史，自1960年以来标普500指数在非衰退年份的中位数回报率达15%，而且，以往在波动率飙涨（VIX指数超过第90个百分位的水准）之后，标普500指数在随后12个月的涨幅高达87%，中位数回报率达22%。

他认为，短期内市场可能会保持高波动。周一的大跌可能会加重卖压，这是由于在长线投资者（如养老基金）开始再平衡并逢低吸纳之前，部分系统性策略将被迫减仓，其它投资者也面临追加保证金（Margin Call）的压力。

“虽然近期波动可能持续，但我们仍有信心牛市行情不变。”他说，“在最近的技术面因素引发抛售之后，市场或已从‘早该回档’转为‘过度调整’状态。”

该行认为，对于私人投资者来说，投资组合多元化至关重要。美债殖利率上涨凸显分散投资的重要性，包括配置与股票关联较低的资产。如果投资组合配置偏离目标区间，投资者应考虑再平衡策略。（完）