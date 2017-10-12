投资者应规避十九大之后人民币再度贬值风险--瑞银财富管理

路透香港10月12日 - 人民币在第三季走强，惟瑞银财富管理周四称，投资者应该对十九大之后的人民币再度贬值风险避险，建议做空离岸人民币（CNH）12个月远期汇率、同时做多CNH的6个月远期汇率。

瑞银财富管理投资总监并称，十九大应该不会对市场基本面产生巨大的影响，因此维持对周期股的偏好，并看好新经济行业中的优势企业以及受益于内地资金南下的个股。同时，预期未来6-12个月信用债市场的回报率将仅限于息差收益。

以下为瑞银财富管理的评论摘要：

人民币在第三季走强，一举扭转了人民币贸易加权指数在上半年的贬值趋势。美元疲软、中国经济数据改善以及即将召开的十九大都为人民币带来上行动力。但我们仍建议投资者为十九大之后人民币可能再度下跌的风险进行避险。

**美元/人民币V型反弹**

美元/人民币在8-9月间走出V型反弹行情。以下两个因素促成了该货币对走势突然转向：进入9月以来人民币随着贸易加强指数回升而大幅走强、美元指数自9月中旬以来收复部份失地。第三季人民币与美元的相关性下降是人民币在政策指导下“重启”的结果。中国央行在今年5月底引入“逆周期因子”以来，人民币汇率波动幅度加大。

另一方面，由于市场对于美联储在12月份升息的预期升温，近期美元获得了一定支撑。对于特朗普总统至少有部份税改计画将获得通过的预期也有利于美元。

**放眼政治事件之外**

随着十九大脚步渐近，我们预期人民币将保持稳定。美元/人民币波动率已从5%左右的水位回落。如果十九大未宣布重大政策决定，则我们调整汇率预期的可能性就很低。

另一个值得关注的更重要的事件是12月将举行的中央经济工作会议，此次会议将为明年的经济政策以及经济成长目标提供指引，政策细节则会在明年3月举行的两会上公布。在此之前市场的关注重点将是中国与美国的“硬数据”以及美联储政策走向，我们预期这些方面的消息将有利于美元，而不利于人民币。

中国经济活动将继续放缓，而美国仍有复苏空间。消息面的背道而驰可能导致资本流出中国，并考验其加强资本管制的效果。但我们预期市场将重新调整对美联准会明年政策动向的预期。利率期货市场反映出2018年美联储仅会升息一次，而我们认为会有两次升息。

**投资者该怎么办？**

我们认为投资者应该对十九大之后的美元/人民币汇率避险，这样做的挑战在于未来12个月内最低避险成本将达到1.6-2.2%。为尽量降低成本，我们建议投资者做空离岸人民币（CNH）12个月远期汇率、同时做多CNH的6个月远期汇率。

如果美元/人民币逆势走高（比如高出我们的6个月和12个月目标价6.7），或者人民币贬值忧虑再度抬头，则上述利差交易策略定会有不俗表现。另一方面，如果美元/人民币因美元再度走软而回稳，则避险成本将下降。（完）