英国2017年消费支出下滑 为五年来首见--Visa

路透伦敦1月8日 - 周一公布的两份调查结果显示，英国消费者在圣诞节期间捂紧荷包，导致全年消费支出出现2012年以来首次下滑，而且2018年大型企业也打算减少支出。

信用卡公司Visa称，2017年英国消费者支出较上年下降0.3%，为2012年以来首度减少，其中计入了通胀上升的影响。

“这个结果逆转了前四年的趋势，那四年消费者支出平均每年增长1.7%，”Visa的首席商务官Mark Antipof说

Visa表示，仅12月份的支出就比2016年同期下降了1.0%，也是五年来的首次下降，反映了处于近六年来高点的通胀率对家庭收入的挤压。

该公司表示，2016年6月英国退欧公投后英镑贬值带来的通胀压力可能在今年有所缓解，但薪资增长疲软和英国退欧的不确定性等更为广泛的问题，意味着全面复苏的可能性不大。

路透调查的分析师预计，今年的经济增长率将小幅下滑至1.3%，远低于略高于2%的长期平均水平。

德勤对超过100家英国大型企业所做调查显示，英国退欧仍是企业的最大担忧，并且担忧略微加剧。

企业还报告对成本控制的关注度为八年来最高，尽管全球经济活跃。

“在经济增长加速和股市高涨的大环境下，国内风险依然很高。控制成本有助于财务长们消除这些风险，”德勤首席经济分析师Ian Stewart表示。

风险偏好略低于三个月前，并远低于退欧公投前的水准，但不像2016年6月刚刚决定退欧时那么低。

英国预定于2019年3月退出欧盟。进展缓慢的退欧协商上月获得一些动力。英国首相特雷莎·梅取得欧盟首肯，让谈判得以进入到讨论协商过渡期及长期贸易安排的议题。

若无法与欧盟达成协议，明年英国企业向欧盟出售商品和服务时，将面对重大的额外障碍。

德勤(Deloitte)的调查是在12月3-15日进行的，访问了112位企业财务长。

Visa的数据基于刷卡支出，并经通胀、流通卡数及现金使用量长期下跌等因素调整。(完)