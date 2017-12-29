2017年英国国内并购交易额大增近一倍 受退欧不确定性刺激

路透伦敦12月29日 - 根据汤森路透数据显示，由于企业选择“增强实力”以抵御英国退欧不确定性，今年英国国内并购活动大幅成长近一倍。

数据显示，今年英国国内并购交易金额暴增至680亿美元，2016年为343亿美元，交易件数由1,480件跳升至1,681件，为2008年以来最高。

录得此一成绩的背景，则是今年英国退欧谈判进展经常不顺，双方谈判尚未为企业提供有关英国与欧洲未来关系的能见度。

英国企业高层也很关注美国新任总统特朗普的动作，他的诸多决定都在全球各地对企业造成影响。

“2017年初，对于并购市场将发生些什么存在很多疑问，因为英国退欧和美国新总统在全球范围引发不确定性，”瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)驻伦敦并购合伙人Nick Cline说，并称环境不确定性成为了一些交易的动力，而非抑制并购活动。

“英国和欧洲有很多企业看到了格局的变化，因而甚至将更多精力集中在做那些能帮助他们成为明日领袖的事情上。”

数据显示，国内并购交易跃升，与外资在英国的并购以及英国企业对外并购的规模下滑形成对比。外资在英国的并购规模下滑12.9%至1,151亿美元，英国企业对外并购减少9.4%至1,125亿美元。

这意味着，有英国参与的整体并购规模下滑0.7%至3,750亿美元。数据显示，这样的降幅比全球并购交易下滑1.4%至3.5万亿美元来得温和。(完)