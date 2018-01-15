焦点：英国爆出10年来国内最大宗企业破产案 Carillion遭强制清算

路透伦敦1月15日 - 英国建筑和服务公司Carillion(CLLN.L)周一破产倒闭，此前其往来银行拒绝继续提供资金，引爆了英国10年来最大一宗企业破产案，政府不得不介入来为学校午餐、道路工程等公共服务提供担保。

2018年1月15日，英国伦敦，Carillion的企业标识。REUTERS/Peter Nicholls

这家已有200年历史的企业在0600GMT进入强制清算。此前该公司合同延期代价高昂加上新业务滑坡，导致其债务及应付养老金至少达到22亿英镑(30亿美元)。

Carillion倒闭造成的威胁势将波及较小规模的供应商、同业对手及英国大型银行。英国政府必须确保公共服务不致中断。

这宗破产案也成为特雷莎·梅政府的一大头痛问题，Carillion承揽了450个政府项目，其中包括建设并维护医院、学校、防卫设施、以及一条高速铁路。

特雷莎·梅政府也遭到反对党工党质疑，去年7月Carillion出现财务困难之后，政府为什么还要与该公司签订13亿英镑的合约。

“近日我们一直无法获得资金来支持业务计划，做出这样的决定，我们因此深感遗憾，”董事长Philip Green称。

内阁办公室大臣李登顿(David Lidington)称，政府的优先要务是确保公共服务不因此中断。内阁办公室负责监管政府的运行。

李登顿敦促Carillion员工继续工作，称该公司公共部门工人的工资将由政府支付。不过民间部门约聘工人方面，政府只会支付48小时工资。

他还表示，Carillion处理的一些合约将及时转给其他提供商。

不过政府没有像2007-09年金融危机时期对大型银行那样，向该公司提供救援。

**挣扎求存**

Carillion全球员工总数为4.3万人，其中2万人在英国。该公司自7月以来一直在挣扎求生，当时其披露正因旗下项目遭遇现金流失，并已减计8.45亿英镑的合同价值。

由于银行近日否决了该公司最新的重组计划，在工党和工会施压、要求不能动用纳税人资金进行救助的情况下，特雷莎·梅内阁的高级成员不得不夜以继日的开会商讨解决办法。

内阁部长、顶级银行家和企业老板在周末的讨论中，仍进行了最后的努力，急着想寻找拯救该公司的办法。

Carillion对银行的未偿还债务约有16亿英镑，这些银行包括苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)、Santander UK(SAN.MC)、莱斯银行集团(LLOY.L)、汇丰(HSBA.L)和巴克莱银行(BARC.L)。该公司的养老金缺口为5.8亿英镑。

Carillion在将近20年前从Tarmac剥离，旗下建筑事业品牌包括Wimpey和Alfred McAlpine，在英国、爱尔兰、加拿大、中东和北非都有业务开展。(完)