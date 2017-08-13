一周经济焦点：英退状况不甚明朗 经济现实令人警醒

路透都柏林8月12日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上一次从徒步旅行归来后要求提前进行大选，而最终大选结果对她而言很糟糕。

这次想必不会了。但另一方面，金融市场、以及急切希望从她那里更清楚了解退欧相关情况的公众，未来一周可能不得不再次面对令人警醒的经济现实。

距离英国2019年3月退出欧盟的日子剩下不到20个月时间了，特雷莎·梅政府还没就自己想要什么样的分手协议达成一致，更别提和欧盟在谈判条件方面取得任何重大进展了。

在下轮谈判于8月最后一周进行之前，伦敦方面料公布一些立场声明文件，就一系列谈判议题阐明立场。外界可望从中看到一些细节。

至于这是否会更清楚展现英国退出欧盟后的移民、贸易和监管情况，以及欧盟的反应，都仍需拭目以待。

但下周即将登场的英国薪资、零售销售和通胀数据，很可能突显经济面临的挑战逐渐加剧。

路透调查分析师预计，定于周二公布的7月通胀率料小升至2.7%，然后会在2017年最后一季在2.9%触顶。

相比之下，周三出炉的就业市场数据将显示薪资增幅与物价涨幅的差距有多大。数据料显示截至6月的三个月中整体薪资同比增长1.8%。

与此同时，周四的零售销售报告同样也不大可能扭转分析师的看法，他们认为身为世界第五大经济体的英国，未来一年经济料平均每季扩张0.3%。

“我们预计下一轮主要英国数据将成为决定英国央行2017年是否升息的关键因素，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Viraj Patel说。

“虽然通胀率升高可能让(升息)期望维持不坠，但消费者活动趋势放缓，加上就业市场闲置程度不明确，都应会牵制鹰派的行动。”

英退公投后数月，英央行利率已降至纪录低位0.25%，周四公布的路透调查显示，直到2019年料不会升息。调查公布前一周，英国央行因退欧疑虑调降了经济增长和薪资预估。

**NAFTA谈判**

美国、墨西哥和加拿大之间的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判也将启动，市场主要关注美国总统特朗普的推特发文，寻求关于贸易保护主义的最新言论。

重谈或废除AFTA是特朗普的一项主要选战承诺，他常常将这份已存在23年之久的贸易协定形容为一场“灾难”，将美国工厂业务和高薪制造业岗位拱手让给墨西哥。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周二接受采访时称，下周启动的NAFTA重新磋商，有60%的机率在年底这个较宽松的截止期限到来前完成。

谈判将于周三拉开帷幕，同日美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布上次政策会议记录，让外界了解决策者对于通胀前景的看法分歧上月是否加重。

7月零售销售数据周二公布，消费者信心和制造业调查报告也将于下周稍晚出炉，将提供大量信息供美联储官员们消化。

“消费者层面的一个问题在于，华府最新政治动荡是否导致信心萎缩，”Investec分析师Victoria Clarke说。

其他方面，日本将公布第二季国内生产总值(GDP)。中国周一将举行国民经济运行情况新闻发布会，其中社会消费品零售总额和工业增加值备受关注，因上周中国公布的贸易数据令人失望，加剧了对于全球需求

的担忧。(完)