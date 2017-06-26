英国脱欧事务大臣戴维斯“确信”能达成较好的退欧协议

路透伦敦6月25日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。

戴维斯上周与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)启动了英国退欧谈判。他还力挺英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)，称他在建议特雷莎·梅要求提前举行大选问题上也负有一定责任。特雷莎·梅所在保守党在本月的提前大选中失去了在议会的多数席位优势。

在英国媒体充斥着有关谁将取代特雷莎·梅的报导之际，戴维斯要求保守党议员不要“自我放纵”，称“我恰巧认为我们有一位非常优秀的首相。”

当被问及他是否肯定能达成退欧协议时，戴维斯在英国广播公司(BBC)的Andrew Marr秀中表示：“我非常肯定，我不是100%确定，这是一场谈判，你能确信将会达成协议的，(但)我想要的协议是自由贸易安排，关税安排等。”

特雷莎·梅周五提议，让在英欧盟公民享受与目前基本相同的权利，但这一计划反应平平。6月8日大选后，特雷莎·梅一直在艰难地重树其威信。

但戴维斯称，他预计围绕欧盟公民权利的问题将“适度快速地”达成一致。在复杂的英退谈判中，这个问题被视为较容易的部分。

戴维斯还称，英国希望达成一项过渡协议，以确保英国退欧当天企业不会立即陷入迥异的贸易环境中。

“我们认为会达成过渡协议，时间不会太长...我认为很可能是一到两年的过渡安排，”他说道。(完)