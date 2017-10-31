焦点：英国加快就各种可能的退欧情境做准备 分手谈判也将提速

路透伦敦/伯拉第斯拉瓦10月31日 - 英国正在加快就脱离欧盟后“所有可能出现的情境”做准备，但双方目前都认为有希望很快就加紧退欧谈判达成一致。

2017年10月7日，英国伦敦，暮色中的大本钟及周围建筑物。REUTERS/Afolabi Sotunde

目前距离英国预计的退欧时间仅剩17个月，而谈判进展缓慢提高了英国在没有达成协议的情况下退欧的可能性，这让表示快没时间做出投资决定的商界领袖惴惴不安。

英国和欧盟谈判代表周二在布鲁塞尔会晤，同意在11月9-10日继续谈判。

这种压力已促使英国政府加强其退欧准备，增聘数千名员工并支出数以百万计英镑，以确保即便未能就未来双方关系达成协议，海关和法律等各项系统也能在退欧伊始顺利运作。

英国首相特雷莎·梅周二与内阁官员举行会议，官员们向她报告了税政及海关当局为因应退欧拟在明年增加3,000-5,000员工及支出5亿英镑计划的最新进展。

“在与欧盟谈判的同时，把国内自身的准备工作做到位也是至为重要的，如此一来，我们才可在退欧时刻到来时有所准备。”特雷莎·梅的发言人对记者说。

“最近几个月中，准备工作的进度明显加快。各部门都在准备具体的施行细节，整个政府部门共有约300个计划在进行。”

特雷莎·梅希望平息党内施压她退出谈判的压力并加紧协商。英国与欧盟在英国到底该支付多少分手费的问题僵持不下，使得谈判没有太多进展。

英退活动人士要求，如果到12月份谈判内容仍然局限在英退分手费、欧盟公民权利、英国与爱尔兰边境问题上，英国就应当无协议脱欧。

英国脱欧事务大臣戴维斯周二表示，即使出现英国和欧盟无法达成贸易协议这种低概率事件，他相信双方也将达成某种形式的基础协议。

**加快谈判**

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)在斯洛伐克首都伯拉第斯拉瓦重申，他准备“加快谈判进程”。

巴尼尔对记者表示：“我们已经就开始新一轮谈判明确提出三个不同日期。未来几个小时或几天，我们将和英国代表一起找到适合日期，因为我们需要紧锣密鼓在12月之前达成共识。”这一表态给英镑带来支撑。

“新一轮谈判日程将在几个小时或几天内确定。”(完)