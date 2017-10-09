英国退欧谈判遇阻 但欧盟领导人或许让特雷莎·梅喘口气

路透布鲁塞尔10月9日 - 欧盟官员相信，无论是本周一开始的新一轮退欧谈判，还是英国首相特雷莎·梅下周参加的欧盟峰会都不会取得突破，不过欧盟领导人可能会拉内外交困的特雷莎·梅一把。

定于周一稍晚开始的谈判安排的日程并不多，突显出对谈判的预期不高。与前四轮谈判不同的是，英国脱欧事务大臣戴维斯预计开始时并不参与，只在周四与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔的记者会上露面。日程表上周三没有安排。

这对于在脱欧的重要问题上出现‘奇迹”的期待来说不是好兆头，巴尼尔的老板称只有在这些问题上达成一致，其他27个欧盟成员国才会同意在下周四和周五的峰会上，启动特雷莎·梅所希望的有关退欧后自贸协议的谈判。

特雷莎·梅两周前在佛罗伦萨发表讲话时表示愿意做出一些让步，使得双方得以重启越来越困难的对话。但在随后进行的谈判中，双方在三个核心议题上仍然存在巨大分歧。欧盟要求在这些议题上必须取得“足够的进展”，才能向前推进谈判进程。

此外，特雷莎·梅在自己的政党内部也面临反对妥协的声音。许多欧盟外交人士认为，在这次峰会上，欧盟领导人可能给她一些希望，帮助她压制要求英国即使没有协议也要退欧的呼声。无论如何，欧盟人也为这种可能性做好了准备。

“我的猜测是，欧盟领导人将试图找到一些积极因素，”一名资深外交人士对路透表示，并称他们可能向特雷莎·梅提供将会得到达成协议“着陆区”的希望，以令计划于12月中旬召开的下次峰会能批准启动贸易谈判。

本周在外籍公民权利议题上的协商可能有更多进展。但鲜有人认为在爱尔兰与英国陆上边境问题上，以及在最棘手的英国退欧费问题上，会有什么大的进展。(完)