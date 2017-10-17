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若达不成退欧协议 英国家庭支出料平均每年增加260英镑--报告
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2017年10月17日 / 凌晨1点18分 / 8 天前

若达不成退欧协议 英国家庭支出料平均每年增加260英镑--报告

1 分钟阅读

路透伦敦10月17日 - 周二公布的一份研究报告显示，如果英国政府不能与欧盟达成退欧后的自由贸易协议，英国家庭每年在食品、服装和交通方面的支出将平均增加260英镑(345美元)。

英国政府已经表示，如果达不成退欧协议，该国将可能按照世界贸易组织(WTO)规则对进口自欧盟的商品征收关税。一些分析师认为，达不成协议的可能性大约有25%。

萨塞克斯大学(University of Sussex)和聚焦于低收入阶层的智库Resolution Foundation的研究人员表示，那可能意味着部分进口奶制品面临最高45%的关税，部分肉类则面临37%的关税。

他们称，一个典型的中等收入家庭每年将多支出260英镑，即便是消费者部分转向更便宜的、本国制造的商品。

这相当于家庭支出增加0.9%。最贫困的10%的家庭支出预计增加1.0%，最富裕的10%的家庭支出增长0.8%。

“达不成协议的情景...将增加必需品方面的支出，如食品和服装，对于那些取得食物已经很困难的家庭而言，负面冲击最大，”萨塞克斯大学研究员Ilona Serwicka称。

实际增加幅度将根据个人的消费方式不同而有很大变化，一些不太富裕的家庭每年支出有可能增加超过500英镑。(完)

编译 王兴亚；审校 许娜

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