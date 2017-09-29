英退谈判取得进展 但尚不足以进入下阶段磋商--官员

路透布鲁塞尔9月28日 - 高层协商官员周四表示，欧盟及英国在英退最新回合谈判当中取得进展，但仍不足以进入到下一磋商阶段讨论过渡期和未来的贸易协议。

“我们这一周颇有建树，但还没有取得足够的进展。未来数周和数月尚需付出更多的努力，”欧盟负责英退事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)对记者表示。对于英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周做出妥协所创造的“新动能”，巴尼尔也加以赞赏。

特雷莎·梅原本希望她上周五在佛罗伦萨发表的演说，可让巴尼尔告知欧盟领袖双方在三大主要议题上已取得“足够的进展”，进而让三个月来的会谈开启新页，为欧盟展开讨论英退后的自由贸易协定舖路。这三大主要议题为海外公民权利、北爱尔兰边境及英国的退欧费。

双方对于欧洲法院角色及英国在欧盟欠款多寡上的歧见，仍为英退谈判当中的重大阻碍。

涉身其中的官员表示，本周的气氛有所改善。一名欧盟官员表示，特雷莎·梅避免了可能导致相持不下的僵局再持续一周的“火车对撞”。若是那样，英国在2019年3月直接脱轨冲出欧盟，撞进法律死胡同的风险可能上升。

英国脱欧事务大臣戴维斯表示，布鲁塞尔四天的会谈有“相当程度的进展”。他重申自己对进一步讨论退欧后事宜，以及两年过渡期的渴望。后者为特雷莎·梅所要求，而在过渡期间，英国仍能继续留在欧盟单一市场。

“我们绝不能忘记大局。英国希望成为欧盟最强大的朋友与伙伴，”他呼应特雷莎·梅的看法表示，“我带着对于这种愿景的乐观看法离开布鲁塞尔。”

官员们表示，本周并未提及过渡期议题。

巴尼尔表示，将在三周后召开的欧盟峰会上与其他27国领袖“评估”进展。不过他并未透露自己建议展开贸易会谈的可能性有多高，同时一直刻意不对“充分进展”做出定义。

对于巴尼尔能否在10月时得到满意的答案，欧盟外交官感到怀疑，许多人认为12月峰会是开启贸易协商比较可能的时间点。不过官员们表示，如果双方在条件协商方面的歧见缩窄、增加互信，欧盟对退欧后议题拒而不谈的态度可能会有些许回旋余地。(完)