第四轮退欧谈判将展开 欧盟等候更多特雷莎·梅退欧计划细节

路透布鲁塞尔9月25日 - 三天前英国首相特雷莎·梅暗示在退欧条件方面让步，并勾勒出未来友谊美好的前景，设法让退欧谈判重燃生机。欧盟谈判代表周一希望听到更多的细节。

英国脱欧事务大臣戴维斯将在布鲁塞尔与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)进行第四轮谈判。巴尼尔表示，在特雷莎·梅周五于佛罗伦斯发表的演说具有建设性，但他希望听到更为具体的内容。

巴尼尔表示，英国退欧协议的三大重要议题没有太大进展的话，欧盟领袖们不会就自由贸易及合作协议展开谈判，更遑论特雷莎·梅所要求的两年过渡期。

特雷莎·梅演说的目的是试图打破退欧谈判谈了三个月所陷入的僵局，并展现其政府内部团结一致。

不过特雷莎·梅长达35分钟的演说大多在谈“共有的未来”。一名欧盟政府高官表示，她的演说内容“有许多正面元素，尤其是在未来关系方面。”这位官员称，“不过另一方面，关于双方拆伙的议题就不太明朗。我们希望获得更详细的提案。”

戴维斯周一傍晚料与巴尼尔会面展开磋商，之后就交由官员进行协商至周四为止。然后一如之前的几轮会谈，将由这两位领衔谈判的代表向记者报告。

特雷莎·梅将于周二中午伦敦的一项餐会中与欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)会面，然后在布鲁塞尔会谈结束后，周四晚间于爱沙尼亚的晚宴中与欧盟27国领袖会面。

欧洲方面坚持不会逾越巴尼尔的权限与特雷莎·梅进行协商，但本周将是决定双方能多快就未来贸易展开会谈的关键时刻。(完)