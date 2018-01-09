焦点：新年要有新气象 英国首相重组内阁

路透伦敦1月8日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一提名一位盟友领导执政的保守党，并擢升了几名较年轻者担任部长，试图给其分裂的政党与政府带来新气象。弄巧成拙的提前大选、退欧争执以及内阁丑闻，均让特雷莎·梅政府的形象受损。

2017年12月6日，英国伦敦，一名警官在唐宁街10号外执勤。REUTERS/Toby Melville

保守党在6月选举中失去了多数优势，导致特雷莎·梅的地位遭到削弱。她希望重新设定她的议程，并在达成进入脱欧谈判第二阶段的协议之后，进一步推动英国脱欧进程。

但财务大臣、脱欧事务大臣、外交大臣和内政大臣将会留任，这让一些反对党议员质疑，在去年遭受那些挫折之后，特雷莎·梅能否通过这次改组内阁完全重新确立自己的权威。

特雷莎·梅内阁改组出师不利，当时其所属的保守党必须删除一则任命不适任人选出任新主席的推文。在这之后，特雷莎·梅拔擢更多女性、黑人和年轻议员，挑战那些称保守党是“男人、白人、老面孔”政党的抨击。

“这是一个让政府改头换面的机会，就是为了在继续推动英国退欧计划的同时，给首相的改革计划再加把劲，”她的发言人表示。

尽管特雷莎·梅已争取到欧盟同意，使退欧谈判进入讨论未来贸易和过渡性协议的阶段，但她在医疗保健、楼市、交通运输及英国退欧等方面的处理方式却一直受到国内人士的批评。

主要反对党工党正在左派党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的带领下得到创纪录的民众支持，与此同时，保守党的成员却在逐渐流失，这意味着工党在2022年的大选中有望胜出。

为了解决该问题，特雷莎·梅任命两名颇受欢迎的保守党人士--移民大臣刘易斯(Brandon Lewis)及议员克莱弗利(James Cleverly)分别出任保守党主席和副主席。

“我期待与我们尽心尽力的成员、全国各地的志愿者以及保守党竞选总部的优秀团队合作，迎接今年以及今后的各种选举，”46岁的刘易斯在声明中称。

刘易斯的举动受到了党内许多人士的欢迎。刘易斯曾批评前英国保守党主席麦乐贤(Patrick McLoughlin)未能扩大保守党的吸引力，没有为6月的选举做准备。

“(刘易斯)是这样的一种人，他可能有勇气和兴趣对内承担起领导该党的责任，同时成为响亮的媒体声音，协助特雷莎·梅缓和局面，”一位保守党成员称。“他通常不惧怕战斗。”

脱欧事务大臣戴维斯、外交大臣约翰逊、财政大臣哈蒙德(夏文达)、内政大臣拉德及商务大臣克拉克都继续留任。

李登顿被任命为内阁办公室部长，取代特雷莎·梅在议会中的盟友格林。格林在去年因被踢爆他的个人电脑中有色情照却做了不实陈述而被迫下台。

不过，北爱尔兰事务大臣布罗肯希尔(James Brokenshire)因健康欠佳而去职，对特雷莎·梅可谓一大打击。布罗肯希尔向来致力于帮助官方组建一个权力共享的政府，避免亲英的统一派和亲爱尔兰的民族主义派之间再度暴力相向。

布罗肯希尔的职缺将由死忠于特雷莎·梅的布拉德利(Karen Bradley)接任。

自由民主党议员Alistair Carmichael论及这次内阁重组时，还引用了特雷莎·梅自己曾说过的名言“没有任何改变”。当时特雷莎·梅在选举中因选情荡至谷底而不得不调整社福政策，那时她就用这句话来安抚民心。

“特雷莎·梅想要再次宣示她的威信，但结果看来却成了史上最弱内阁，”Carmichael在声明中称。(完)